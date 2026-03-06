Iedereen in Winterswijk kent Willy Heinen (67). Al een halve eeuw runt hij een hobbyzaak. Zes dagen per week staat hij klaar voor zijn klanten, met een bonte verzameling aan producten. Willy wil nu eindelijk eens met pensioen, maar dat lukt niet.

Willy wil na 50 jaar met pensioen, maar krijgt zijn winkel niet verkocht: ‘Als ik een bedrag noem, zijn ze snel weg’

In de winkel van Willy Heinen (67) bestaan geen loze vierkante meters. Hier wonen dekzeilen, schroefjes en mega-wasknijpers vredig naast elkaar.



Dagelijks is Heinen hier te vinden, met plezier. Maar er is wel een ‘maar’: eigenlijk wil hij al vier jaar van de zaak af.

„Ik word dit jaar 68 en zou wel een keer met pensioen willen”, bekent hij aan de Gelderlander. „Mijn vriendin komt uit Thailand en ik heb gezegd dat als ik ermee stop, we drie maanden daarheen gaan. Dat is er dus nog niet van gekomen.”

Overname van winkel ketste weer af

Vorige week ketste, niet voor de eerste keer, een overname af. De geldschieter van het gezin dat de zaak van Heinen wilde overnemen trok zich terug. Een klap in het gezicht van de ondernemer, die het zo mooi zou vinden als iemand de winkel wil voortzetten zoals die nu is.

Dus mét dat lange schap met schroefjes en boutjes, nog door zijn vader gemaakt. En met de hele inboedel.

Ze moesten eens weten wat hier allemaal staat... Dit is mijn pensioen Willy Heinen

‘Ze moesten weten wat hier allemaal staat’

„Er is wel interesse geweest, maar als ik een bedrag noem voor de inventaris zijn ze snel weg. Ze moesten eens weten wat hier allemaal staat... Dit is mijn pensioen.”

„Ik kan wel een uitverkoop houden, maar dan blijf ik met een groot gedeelte zitten en wordt de rest opgekocht. Daar zit ik niet op te wachten. Ik geef het jaar nog de tijd.”

Van waslijndraad tot plakletters

Hobbyhuis Heinen is in de loop van de tijd uitgebreid naar 750 vierkante meter en leidt van de ene verbazing naar de andere. Verzin iets en grote kans dat Willy het in zijn winkel heeft liggen.

Trots toont de baas de bonte verzameling plakletters, terwijl een schap verder alles in het teken staat van olie- en aquarelverf. Iedere ochtend worden buiten stellages uitgestald met tweehonderd dekzeilen.

Willy kan honderduit vertellen over het succes van de aquamatten (‘Toeristen vinden het geweldig’), mega-wasknijpers (‘Deze vind je nergens’), vliegengordijnen (‘Ouderwets? Vorig jaar 110 stuks van verkocht’) en touwen (‘Per meter beschikbaar’).

Hij kan er enorm van genieten als hij een klant kan helpen bij diens bijzondere zoektocht. „Maandag kwam er een man uit Tiel die vloeibare bijenwas wilde. Hij heeft gelijk maar alle bussen meegenomen.”

Vier jaar geleden ben ik ook begonnen met feestartikelen. Loopt als een trein Willy Heinen

Winkel ‘Hobby Willem’ begon in 1960

‘Hobby Willem’ wordt hij ook wel genoemd, net als zijn vader, die de winkel in 1960 startte. Toen nog verderop in de winkelstraat, met alleen schilderspullen, maar inmiddels weet heel Winterswijk dat Hobby Willem alles heeft in de categorie huis, tuin en keuken.

En nog veel meer trouwens. Zo heeft hij een zaagtafel. „En vier jaar geleden ben ik ook begonnen met feestartikelen. Loopt als een trein.”

Willy Heinen meldt zich zes dagen per week vanaf half acht ’s ochtends op de zaak, waar hij ook een zaagtafel heeft. Foto: Jan van den Brink

Een goede boterham

Willy zit op 24 april maar liefst vijftig jaar in de zaak. Omdat hij op zijn 18de ‘onmisbaar’ was voor de winkel, ontliep hij zijn dienstplicht en is hij bijna altijd te vinden in het pand.

De winkelier verdient naar eigen zeggen een goede boterham met zijn levenswerk. Hij heeft een vaste klantenkring, maar ook toeristen weten hem te vinden. „Er komen hier mensen binnen die net museum Villa Mondriaan hebben bezocht en dan zeggen: het is hier nóg leuker.”

Klanten laten zich maar wat graag verrassen door de buitengewone verzamel- en volledigheidsdrang van Willy. Hij wil simpelweg alles aanbieden. Daarvoor struint hij na werktijd het internet af. En als iets écht niet verkocht wordt? Dat maakt niet uit, het staat niets in de weg. Misschien is iemand er over een half jaar heel blij mee.

Als er dan sneeuw lag en mijn klanten massaal een sleetje zochten en ik twee grote pallets met strooizout had staan... Dan kon ik toch niet dicht blijven? Willy Heinen

Strooizout en sleetjes nodig? Dan gaat Willy open

Ondertussen zeggen zijn drie dochters, die geen van allen het familiebedrijf in willen stappen: pa, doe de zaak dan in ieder geval één of twee dagen per week dicht.

„Ik ben een tijdje op donderdag gesloten geweest”, vertelt hij. „Maar als mijn klanten dan op een koude winterdag massaal mijn sleetjes of strooizout wilden kopen... Dan kon ik toch niet dicht blijven? Ik ben snel weer naar zes dagen gegaan.”