Vader Carel (74) draagt camperbedrijf aan zonen over: ‘Camper is je beste investering’

Vanuit het hele land komen liefhebbers van kampeerwagens naar Helmond. Ze weten dat ze voor jong gebruikte modellen bij BI-Camper moeten zijn.

Lees verder onder de advertentie

Interesse in campers had Carel van de Mortel van jongs af aan al; het leek hem prachtig om zodra-ie met pensioen was met zo’n kampeerauto op vakantie te gaan.

Maar dat de financieel manager van de ene dag op de andere zijn steady baan zou opgeven en een eigen camperbedrijf zou starten, had hij lang niet zien aankomen. Er was een aantal drastische wendingen voor nodig om BI-Camper het daglicht te laten zien, zo schrijft het Eindhovens Dagblad.

We hebben klanten die inmiddels al hun derde camper bij ons gekocht hebben, die willen om de zoveel jaar een nieuwer model

Carel draagt camperzaak over aan zonen

25 jaar later draagt Carel (74) zijn bloeiende zaak in Helmond over aan zijn zonen Rob (40) en Ruud (46), en kan hij zelf met pensioen. Eindelijk tijd om die droomvakantie per camper te verwezenlijken.

Lees verder onder de advertentie

Vanuit heel Nederland en ook uit België weten klanten de weg te vinden naar de Varenschut. Die mensen komen doorgaans niet voor een gloednieuwe kampeerauto, ze weten dat BI-Camper gespecialiseerd is in zogenoemd jong gebruikte campers.

Lees ook: Topklasse ‘Ventje’ kost 95.000 euro en heeft vast toilet: Frank heeft zomerhit met mini-camper

Klanten kopen derde camper bij Carel

„De modellen die wij verkopen hebben vaak pas één eigenaar gehad en hebben hooguit een paar duizend kilometer op de teller. Doorgaans enkele maanden of jaren oud. Diverse uitvoeringen tot een lengte van 7 meter.”

Lees verder onder de advertentie

Van de Mortel zag in die 25 jaar met regelmaat klanten terugkomen. „We hebben klanten die inmiddels al hun derde camper bij ons gekocht hebben, die willen om de zoveel jaar een nieuwer model.”

BI staat voor Best Investment, vertelt de man die het grootste deel van zijn leven in Bakel woont. „Een camper is volgens mij de beste manier om te investeren. En dan bedoel ik in eerste instantie in de kwaliteit van leven. En daarnaast zijn kampeerwagens heel waardevast, dus het geldt ook in financieel opzicht. Zeker in vergelijking met een gewone auto behoudt de camper zijn waarde.”

Hoefijzer in het logo

Van de Mortel komt uit een grote ondernemersfamilie. „Mijn vader en mijn opa waren beiden smid. Daar verwijst het hoefijzer in ons logo naar. Al mijn oudere broers kregen ergens een plekje in een van de ondernemingen van de familie, maar ik moest maar gaan studeren, vond mijn vader.”

Lees verder onder de advertentie

En zo kwam hij in de financiële wereld terecht. „Ik ben bij diverse bedrijven financieel manager geweest, ook in België. Ik beschouwde alles als een uitdaging, en ging vaak na een jaar of zes weer op zoek naar iets nieuws.”

Nu kan ik de zaak aan hen toevertrouwen, ik kan het helemaal loslaten Carel van de Mortel BI-Camper

Zwaar verkeersongeluk

In 1998 werd het leven van Carel en zijn familie compleet op zijn kop gezet, toen een van de gezinsleden een zwaar verkeersongeluk kreeg. Het gezin had lange tijd moeite dat een plekje te geven en de draad weer op te pakken. Dat lukte uiteindelijk, met een eigen bedrijf als verrassend resultaat.

„Ik moest op zoek naar een andere auto, want die van mij was door het ongeluk total loss. En daardoor werd mijn belangstelling voor campers weer opgewekt. Ik heb toen een hefdak-campertje gekocht, die zijn ook voor dagelijks gebruik zeer geschikt. Steeds meer mensen uit mijn omgeving raakten nieuwsgierig naar die camper, en daardoor is de ondernemer in mij wakker geworden.”

Lees verder onder de advertentie

Lees ook: Mark (35) verkocht bedrijf en maakte een wereldreis, nu zit hij zélf als investeerder aan tafel

Afleiding en zingeving

Van de Mortel sloeg een paar vliegen in één klap. Want niet alleen had hij nu een goede reden om met campers bezig te zijn, hij realiseerde zo ook zijn wens om iets voor zichzelf te beginnen. Het nieuwe bedrijfje bleek bovendien ook een vorm van therapie, het zorgde voor afleiding en zingeving. „Gek hè”, realiseert hij zich, „anders hadden we waarschijnlijk nu niet hier gezeten. Dat kan ook een les voor anderen zijn: ga niet bij de pakken neerzitten, hoe groot de tegenslag ook is.”

De nieuwe ondernemer zegde niet meteen zijn goede baan als financieel manager op, dat deed hij een paar jaar later toen hij voldoende vertrouwen in het camperbedrijf had. De eerste modellen werden op de oprit van het huis in de Klaproosstraat in Bakel gestald, toen nog onder de naam Camper-N-Joy.

Lees verder onder de advertentie

Half februari vertrekken we naar Portugal

Half februari op pad

Het bedrijf groeide, zijn vrouw Mieke stapte in 2011 fulltime in, de ene na de andere verhuizing volgde, en uiteindelijk streek Van de Mortel in 2021 met BI-Camper neer op de huidige locatie. Vanaf dat moment kwam zoon Rob in de zaak, een paar jaar later gevolgd door Ruud.

De zonen leerden snel. „En nu kan ik de zaak aan hen toevertrouwen, ik kan het helemaal loslaten. Per 1 januari ben ik met pensioen. Rob focust zich vooral op de technische dingen, en Ruud is meer administratief bezig. De commerciële kant doen ze samen, ze vullen elkaar mooi aan.”

En of die lange vakantie met de camper er dan nu eindelijk van komt? Hij lacht. „Half februari vertrekken we naar Portugal.”