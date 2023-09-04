Winsten Zwitserse horlogemakers onder druk door dure frank

Zwitserse horlogemakers maken zich na de opkomst van smartwatches, de coronapandemie en de hoogste inflatie in decennia zorgen over een nieuwe dreiging, namelijk de sterk in waarde gestegen Zwitserse frank. De dure frank zet de winstmarges van de bedrijven onder druk. Ook komt de waardestijging van de munt op het moment dat de vraag naar horloges afneemt, na een periode van ongekende groei.

Topbestuurders van horlogemakers als Oris, Doxa en Maurice Lacroix verklaren dat de hoge winstmarges die vorig jaar door prijsstijgingen werden behaald nu vrijwel verdwenen zijn, doordat de waarde van de Amerikaanse dollar flink is gedaald ten opzichte van de Zwitserse frank. "Dat komt hard aan als de Verenigde Staten je grootste markt is", zei co-bestuursvoorzitter Rolf Studer van Oris.

De overgrote meerderheid van de Zwitserse horloges wordt verkocht in de VS, Azië en West-Europa, waardoor valutaschommelingen een belangrijke factor zijn in de prestaties van de sector. Voor Stephane Waser, topman van Maurice Lacroix, is het elke ochtend controleren van de valutakoersen inmiddels een dagelijkse routine geworden.

Prijzen verhogen

Het ziet er ook niet naar uit dat de Zwitserse horlogemakers binnenkort verlichting krijgen. Aangezien het inflatierisico in Zwitserland nog steeds aanwezig is, wordt verwacht dat de Zwitserse Nationale Bank het rentetarief hoog zal houden of mogelijk nog verder verhoogt. In de VS lijkt de Federal Reserve in september daarentegen een pauze te gaan houden met het verhogen van de rente. De frank zal daardoor de komende maanden waarschijnlijk verder in waarde stijgen ten opzichte van de dollar.

De Zwitserse horlogemakers deden tijdens de coronapandemie nog goede zaken doordat consumenten tijdens de lockdowns meer online gingen shoppen en horloges gretig werden afgenomen. In juli dit jaar liet de Zwitserse horloge-export echter voor het eerst in meer dan twee jaar een daling zien op maandbasis. Dat kwam vooral door een afzwakkende uitvoer naar China en de VS. Nu de vraag afneemt, zullen de horlogemakers wellicht hun prijzen verder moeten verhogen om de verliezen als gevolg van de duurdere frank te compenseren.