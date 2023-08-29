Winst Gazprom onder druk door sterk gedaalde leveringen Europa

De winst van het Russische staatsgasconcern Gazprom is in de eerste helft van dit jaar fors gedaald vanwege de sterk afgenomen gasleveringen aan Europa als gevolg van de oorlog in Oekraïne. Dat werd nog wel voor een deel gecompenseerd door toegenomen gasleveringen aan China.

De nettowinst kwam uit op 296 miljard roebel, omgerekend 2,9 miljard euro. Dat was in de eerste helft van vorig jaar nog 2,5 biljoen roebel, wat een record was dankzij de hoge gasprijzen. Daarmee is de winstgevendheid van Gazprom gedaald naar het laagste niveau sinds 2020.

Gazprom heeft de leveringen van gas aan Europa voor het overgrote deel stopgezet vanwege de westerse steun aan Oekraïne. Gazprom levert nu wel meer gas aan China, maar dat is slechts een beperkt deel van de hoeveelheden die voor de oorlog in Oekraïne aan Europa werden geleverd, waaronder via de vorig jaar opgeblazen Nord Stream-gaspijpleiding tussen Rusland en Duitsland. Moskou wil de gasleveringen aan China verder opvoeren.