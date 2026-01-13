Vincent helpt met zijn platform interieurwinkels online groeien: ‘Wil in drie jaar naar 250 aangesloten winkels’

De interieurbranche blinkt uit in vakmanschap en persoonlijke service, maar online blijven veel ondernemers achter. „De potentie is enorm, maar velen weten simpelweg niet waar ze moeten beginnen”, stelt Vincent van Lettow. Met zijn platform WooPremium wil hij 250 woonwinkels digitaal op de kaart zetten. Om deze groei te versnellen, opent hij nu de deuren voor particuliere investeerders.

„Een niche die klaar is voor digitalisering”, zo omschrijft Vincent van Lettow de wereld van woonwinkels en interieurspeciaalzaken. „Veel ondernemers in deze branche willen iets met online, maar weten niet goed waar ze moeten beginnen. Sommigen zijn er zelfs een beetje bang voor.”



Vincent werkt al zeventien jaar als ondernemer in de digitale wereld met zijn internetbureau. Zijn ervaring én de link met interieur – zijn vrouw is interieurontwerper – zorgden ervoor dat hij veel potentieel zag. „Ze zijn enorm goed in service verlenen en vakmanschap, maar hoe breng je dat online over? Daar zit de uitdaging.”

Lokale trots en digitale vindbaarheid

Het platform richt zich sterk op regionale vindbaarheid. „Het is voor een lokale ondernemer haast onmogelijk om landelijk op ‘parketvloer’ te scoren in Google”, legt Vincent uit. „Maar als je kijkt naar een regio, dan is de concurrentie te overzien. Als je dan zorgt dat je website goed is ingericht op bijvoorbeeld ‘parketvloer Rotterdam Kralingen’, dan komt jouw website eerder bovendrijven.”



Met WooPremium krijgen ondernemers een volledige, kant-en-klare webshop: inclusief techniek, marketing en productdata van grote leveranciers. „De productdata van die leveranciers goed op orde krijgen, daar zag ik wel een beetje tegenop. Ondertussen hebben we van zo’n veertig merken de collecties in ons systeem. Daar is de lokale ondernemer enorm mee geholpen.”



Financiering met obligaties

Om de ontwikkeling én uitbreiding te financieren, startte Vincent een obligatiecampagne via Funding Team. „Ik heb veel zelf geïnvesteerd en deels geleend, maar mijn rentelasten liepen op. Met obligaties van particuliere investeerders kan ik bestaande financiering herstructureren en de maandlasten verlagen. Alles wat we extra ophalen, gaat direct naar nieuwe functionaliteiten en verdere verbetering van het platform.”



Het platform werkt met drie rentevarianten: 5, 7 en 8 procent, afhankelijk van het ingelegde bedrag. „Bij 5.000 euro krijg je 8 procent rente, maar draag je ook meer risico. De rente wordt vanaf dag één uitgekeerd, het eerste jaar is aflossingsvrij.”

Woo Premium van Vincent van Lettow. Foto: eigen beeld.

Van 10 naar 250 winkels

In september lanceerde WooPremium officieel tijdens de vakbeurs Interieur Collectie Dagen. Inmiddels zijn tien winkels aangesloten. „Ons doel is 250 binnen drie jaar. Dit jaar mikken we op vijftig, volgend jaar honderd, daarna nog honderd.”



Om dat te halen wil Vincent het onboardingproces versnellen. „Nu doen we één nieuwe winkel per week. Met de obligatiecampagne hopen we naar twee per week te gaan. Productdata hebben we steeds vaker al klaarstaan, dat scheelt enorm.”

Risico’s en kansen voor investeerders

Hoewel de rente aantrekkelijk is, waarschuwt Vincent dat het een nieuw concept betreft. „De eerste inkomsten uit abonnementen zijn er, maar het platform moet verder worden uitgerold voordat het zichzelf volledig terugverdient. Het blijft dus een investering met ondernemersrisico.”

Met enkele orders per maand hebben ze hun abonnement bij ons al terugverdiend Vincent van Lettow

Toch ziet hij grote kansen: „De bedragen in deze branche zijn hoog. Een vloer of gordijnen gaan vaak in de duizenden euro’s, met een mooie marge voor de ondernemer. Met enkele orders per maand hebben ze hun abonnement bij ons al terugverdiend.”

Technologie versterkt klantbeleving

WooPremium moet niet alleen verkopen stimuleren, maar ook inspireren. Daar helpt de AI Room Visualizer bij. „Je laat klanten zien hoe een vloer of vitrage er in hun eigen ruimte uitziet. Als je ze in dat moment weet te inspireren, heb je al veel vertrouwen gewonnen. Dat vergroot de kans op een winkelbezoek én aankoop.”



De ontwikkelingen rondom AI gaan snel, daarom blijft Vincent het platform continu doorontwikkelen. „We hebben voorgesorteerd op het goed gevonden kunnen worden in bijvoorbeeld een ChatGPT, in plaats van alleen maar te mikken op gevonden worden in Google. Abonnees profiteren continu van deze updates, zonder grote initiële investeringen”, besluit Vincent.



