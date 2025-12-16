30 procent lagere kosten én beter AI-beeld: zo valt je webshop nog op tussen alle kerstcampagnes

Dit is de periode van het jaar waarin webshops massaal concurreren op zichtbaarheid. Black Friday is net achter de rug en kerstcampagnes zijn in volle gang. De advertentieruimte is overvol en bijna elke partij strooit met kortingen. Juist dan wil je als ondernemer weten: wat werkt echt? Wat zorgt ervoor dat mensen stoppen met scrollen, klikken en kopen zonder dat je onnodig veel uitgeeft aan media of productie? Desmond Boateng legt het uit in zijn expertblog.

In een recente campagne hebben wij dat getest. Vier advertentievarianten, identiek qua aanbieding en targeting, maar met verschillende visuals. Twee klassieke productshots, twee gegenereerde AI-beelden in realistische omgevingen.



De resultaten? De slimste visual zorgde voor bijna 30 procent lagere kosten per nieuwe klant. Binnen deze productcategorie realiseren we maandelijks 150 tot 200 nieuwe klanten. Die verbetering leverde een structurele besparing op van 1.500 tot 2.000 euro per maand. Zonder extra advertentiebudget, maar puur door een betere visuele keuze. Voor een campagne van deze schaal is dat een aanzienlijk verschil, het maakt visueel testen direct meetbaar waardevol.



De case: wanneer beeld het verschil maakt

We werkten voor een webshop in witgoed, met als uitdaging: hoe kunnen we de conversie in betaalde campagnes verbeteren zonder meer advertentiebudget of een gehele nieuwe productieshoot?



Onze aanpak:

Twee advertenties met klassieke visuals: standaard achtergrond, eenvoudige opmaak.

Twee advertenties met AI-beelden in herkenbare woonsettings: denk aan een wasruimte met daglicht, accessoires en meubels.

Wat bleek uit de data:



De click-through rate (CTR), oftewel het percentage mensen dat op de advertentie klikt, steeg met ruim 10 procent bij de AI-visuals. Dat betekent: voor hetzelfde advertentiebudget krijg je ineens 100 klikken in plaats van 90. Op schaal levert dat tientallen tot honderden extra bezoekers per campagne op, zonder één euro meer te spenderen. Simpelweg omdat mensen deze versie van de advertentie aantrekkelijker vonden en daardoor sneller doorklikten.



De best presterende variant verlaagde de cost per acquisition (CPA) met 29,7 procent ten opzichte van de minst scorende visual. Dus onze kosten per nieuwe klant daaldeN met bijna 30 procent.



Dat verschil kwam niet door korting, copy of targeting. Het zat volledig in het beeld.

Waarom deze aanpak werkt in periodes met veel korting

In drukke actieseizoenen zitten klanten al vol met prikkels. Iedereen biedt korting aan. Dat maakt het beeld van je advertentie extra belangrijk.



Een klassieke productfoto valt simpelweg minder op. Een product in een herkenbare setting, een interieur dat lijkt op dat van de doelgroep vergroot de kans op herkenning, aandacht en klikgedrag.



Je biedt geen hogere korting, maar wel meer visuele relevantie.



Hoe je zulke visuals zelf maakt zonder shoot of designer

We gebruiken voor dit soort campagnes vaak de tool floowy.ai . Daarmee kun je eenvoudig een productafbeelding uploaden en laten plaatsen in een realistische setting die past bij jouw merk en doelgroep.



Zo werkt het:

1 Upload een productfoto (bijvoorbeeld een packshot) 2 Kies een omgeving, zoals ‘cozy home’ of ‘modern kitchen’ 3 Geef aan of je alleen het product wilt tonen of ook een model of handen 4 Selecteer tijd van de dag, beeldformaat en resolutie 5 Laat de tool meerdere varianten genereren en klaar voor gebruik

Je hoeft dus geen fotograaf, stylist of designer in te schakelen. De beelden zijn snel, schaalbaar en direct te gebruiken in je advertentie platforms.

Wat ondernemers hiervan kunnen leren

Voor ondernemers in e-commerce is dit een waardevol inzicht: visuele strategie is geen luxe meer, maar een kans om kosten te besparen én beter te presteren.



Wat we ontdekten:

Beeld bepaalt of je advertentie überhaupt gezien wordt

Visuele context verhoogt de kans op interactie

Testen met beeld varianten is nu toegankelijk en betaalbaar

Je hoeft niet altijd méér te bieden om meer uit je campagnes te halen

Meer resultaat zonder méér uit te geven

We leven in een tijd waarin alles duurder wordt: advertentiekosten stijgen, producties worden complexer en marges staan onder druk. Juist daarom is het belangrijk om kritisch te kijken naar hoe je als ondernemer met je marketingbudget omgaat. Wie wil groeien met zijn webshop hoeft niet per se meer geld uit te geven. Je kunt ook slimmer omgaan met wat je laat zien.



De kracht van AI-visuals zit niet in het maken van ‘mooie plaatjes’, maar in de snelheid en flexibiliteit waarmee je varianten creëert en test. Je ontdekt wat werkt, zonder dat je vooraf hoeft te investeren in shoots of designers. Een kleine aanpassing in beeld kan leiden tot een groot verschil in resultaat. Zeker in periodes waarin kortingen en advertenties elkaar in hoog tempo opvolgen.



Voor e-commerce ondernemers die efficiënt willen groeien, is dit geen luxe, maar een reële kans om je performance te verbeteren zonder je kosten te verhogen.



Hieronder twee voorbeelden:

Links het 'normale' beeld en rechts het AI-beeld.