E-commercebedrijven missen AI-kansen, maar: ‘Laat je niet gek maken door de AI-hype’

Veel e-commercebedrijven die hopen dat ze dankzij AI-software harder kunnen groeien, benutten hun eigen data onvoldoende en zitten zichzelf daarom in de weg. Dat signaleert Fish & Burger, een partner voor e-commercebedrijven. „We zien vaak dat ondernemers inspringen op de AI-hype en tools proberen, maar na twee weken kappen met die tools omdat de data niet goed zit.”

Oprichters Niels Visser en Mikel Burger (dan weet je meteen waar de naam ‘Fish & Burger’ vandaan komt) helpen ondernemers in het e-commerceveld om slimmer te groeien. Softwareprogramma’s die AI gebruiken kunnen daar een serieuze rol in spelen, is hun mening.

Mikel: „Er zijn heel veel losse toepassingen. Het is veelbelovend wat je met AI kunt in de dagelijkse praktijk en in je bedrijfsvisie. Je kunt AI bijvoorbeeld strategisch inzetten door een financiële planning voor 2026 te laten maken”.

Data op orde brengen

Om te profiteren van AI, is het als e-commerceondernemer wel belangrijk om je eigen data goed op orde te hebben. Data van je webwinkel omvat onder meer trackinggegevens, conversies en productfeeds. Het klinkt misschien logisch, maar techneut Niels zegt dat ‘online bedrijven dit negen van de tien keer niet goed op orde hebben’.

Veel e-commerce-ondernemers springen daarom onvoldoende voorbereid op de AI-trein, vult Mikel aan. „Ondernemers zien een AI-hype en proberen veelbelovende tools uit, om er na twee weken alweer mee te kappen omdat hun data niet goed zit.’’ Niels vergelijkt AI met koken. „Zet je een sterrenchef in een geweldige keuken met slechte ingrediënten, dan krijg je nog steeds een slecht gerecht. Dat geldt ook voor hoe je AI voedt. Geef je AI slechte data, dan krijg je ook tegenvallende resultaten.”

Tips om AI-programma succesvol in te zetten

Het duo heeft verschillende tips om een AI-programma zo succesvol mogelijk in te zetten. Kijk bijvoorbeeld naar de documentatie van je bedrijf. Is er een tone of voice die je aan de AI kunt meegeven? Dan weet ChatGPT of een alternatief programma beter op wat voor soort teksten jij (niet) zit te wachten. Heb je duidelijke e-commercedata, dan snapt AI beter wat voor typen producten je verkoopt, welke periodes of typen klanten belangrijk zijn en wat voor soort acties werken om de verkoop aan te jagen.

Ondernemer en investeerder Jan-Willem van Boeckel tijdens Grow Today, een evenement voor (jonge) e-commerce-ondernemers die willen groeien. Foto: Fred Vermeij

„Het begint allemaal bij een datafundament”, vat Niels het samen. Die data kun je vervolgens delen met specialistische AI-programma’s van (minder) bekende partijen of e-commercepartners. Ook Fish & Burger heeft een eigen Large Language Model (LLM) gericht op e-commerce-ondernemers, aangevuld met software van andere partijen. AI kan je zo sneller of gerichter van advies of antwoorden voorzien, merken Niels en Mikel aan de hand van hun klantervaringen.

Niels: „Er is een programma dat je laat praten met een chatbot om marketingcampagnes te bouwen. De achterliggende AI is getraind op jouw e-commercedata en weet dus hoe jouw bedrijf draait, en wat werkt en niet. Als jij de chatbot opdrachten geeft, maken zogeheten AI-agents op de achtergrond een campagneplan op basis van jouw historische data, trends en bedrijfsdoelen. Dat neemt jou werk uit handen en levert je dus merkbare tijdwinst op.”

Meta blijft belangrijk

Niels en Mikel delen hun tips over AI-gebruik op Grow Today, een evenement voor (jonge) e-commerce-ondernemers die willen groeien. AI kan daar een rol in spelen, maar is geen heilige graal. Niels: „Er is veel hype rondom AI en wij willen met ons verhaal uitleggen hoe je AI goed kunt gebruiken, maar je hoort ons zeker niet zeggen dat iedereen maar AI moet gebruiken.”

Er zijn bovendien meer kansen voor e-commerceondernemers, legt het tweetal uit. Mikel somt de merken Upfront, Loop Earplugs, AG1 en HappyBed op. Wat die volgens hem gemeen hebben? Ze noteren allemaal hoge omzetten én testen constant veel verschillende advertenties op Meta-platformen Instagram en Facebook. „Meta-diensten zijn nog steeds een belangrijke bron van verkeer en conversie voor onlineverkeer”, betoogt Mikel.

AI maakt advertenties

Zijn advies aan kleinere e-commercebedrijven is om het voorbeeld van de genoemde grote spelers te volgen. Die tip ontleent hij ook aan een presentatie van Meta-topman Mark Zuckerberg, die zijn adverteerders aanraadt om minimaal 20 creatieve uitingen per week te testen. Dat kan handmatig, maar kost veel tijd. Meta heeft daarom een eigen AI-oplossing ontwikkeld die zelfstandig verschillende creatieve advertenties ontwikkelt.

Houd die AI wel nauwgezet in de gaten, luidt het advies van Mikel. „Je kunt Meta AI goed om hulp vragen, maar er niet zomaar alles aan overlaten. Dan kun je advertenties krijgen waar je als merk niet blij van wordt. Let bij het bouwen en testen van de advertenties ook scherp op je advertentiebudget en laat reclames die niet goed scoren niet te lang doorlopen. Het is immers zonde van je advertentiebudget om te lang door te gaan met tegenvallende advertenties.”

Hoe maak je betere reclames?

AI van Meta en andere techbedrijven kan je ook helpen om de resultaten van je online reclames te analyseren. „Maak exports van je reclameprestaties en analyseer die samen met AI, om die inzichten te gebruiken voor het ontwikkelen van nog betere reclames”, zegt Niels. ‘Door steeds betere reclames te maken, kun je weer sneller groeien’.

Een afsluitende tip van Mikel: „Laat je niet gek maken door de AI-hype. Als je nu niet 20 creatieve reclames per week maakt en dat je ook onhaalbaar lijkt, maak dan toch een begin. Of je nu een paar ton online omzet doet of miljoenen: je data moet staan als een huis.”