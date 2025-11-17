AI wordt gepresenteerd als dé oplossing om alles slimmer, sneller en efficiënter te maken. Veel ondernemers dromen van spectaculaire toepassingen: virtuele assistenten, slimme avatars of gepersonaliseerde aanbevelingen. Maar de echte winst zit zelden in futuristische showcases. Die ligt vaak in het oplossen van taaie, alledaagse problemen die iedereen kent, maar niemand graag aan begint, schrijft Koen Verschuren in zijn expertblog.

‘Echte waarde van AI zit niet in flitsende avatars, maar in het oplossen van dagelijkse frustraties en processen’

Veel zogenaamde ‘AI-projecten’ zijn eigenlijk vormen van automatisering met een nieuw label. Het lijkt soms alsof ‘gewoon automatiseren’ inmiddels achterhaald is, nu de flitsende AI-tools je om de oren vliegen. Maar dat is een misvatting. Voor de meeste ondernemers zit de grootste impact niet in het trainen van complexe modellen, maar in het vereenvoudigen van processen, het koppelen van systemen en het verminderen van handmatig werk.

Die focus op opvallende AI-toepassingen leidt ondernemers regelmatig af van de meest waardevolle businesscases. Ik zag het onlangs bij een groot online educatieplatform. Iedereen wilde ‘iets met AI’. De ideeën spraken tot de verbeelding: denk aan een futuristische AI-avatar die studenten zou begeleiden bij hun lessen. Ondertussen bleef een miljoenenkans onopgemerkt liggen in een alledaags, tijdrovend proces: het automatisch nakijken van simpele huiswerkvragen. Minder sexy, maar met enorme financiële impact. De grootste kansen zitten vaak verstopt in routineprocessen waar niemand dagelijks bij stilstaat. Alleen: die processen staan vaak niet eens op papier.

Processen die alleen in hoofden bestaan

Veel bedrijven draaien op impliciete kennis: Pietje weet hoe het moet en als Pietje wegvalt, ontstaat er paniek. Gegevens worden vaak nog handmatig van scherm naar scherm gekopieerd — met frustraties en fouten als gevolg.

Om dit soort werk te verminderen, ontwikkelden we onlangs een oplossing die betalingen automatisch herkent, classificeert en koppelt aan de juiste boekingen in het CRM-systeem. Ontbrak er een factuurnummer, dan moest de transactie voorheen handmatig worden verwerkt. Nu koppelt het systeem automatisch gegevens uit verschillende bronnen, zodat de verwerking alsnog correct gebeurt. Ontbreekt er écht cruciale informatie? Dan neemt het systeem automatisch contact op met de juiste partij. In dit soort projecten speelt automatisering de hoofdrol, met AI in een ondersteunende bijrol. Wat voorheen dagelijks uren handmatig werk vergde, verloopt nu grotendeels automatisch — met directe tijdswinst en minder fouten.

Begin klein, denk groot

De echte waarde van AI zit niet in flitsende avatars, maar in het oplossen van dagelijkse frustraties: verborgen processen en handmatige handelingen die onnodig tijd en fouten kosten. Haal kennis uit de hoofden van je mensen, leg processen vast en automatiseer doelgericht. Zo krijgen je medewerkers de ruimte om zich te richten op werk waar ze écht het verschil maken.

Wil je weten waar binnen jouw organisatie de grootste automatiseringskansen liggen? Begin bij de handmatige processen die niemand leuk vindt — daar zit vaak de meeste winst.

