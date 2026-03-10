Ondernemer en chef-kok Zaher Shalhoub (52) had alles in Syrië, maar door de oorlog kwam hij als een gebroken man aan in Nederland. Hij zat niet bij de pakken neer en maakt nu een van zijn dromen waar: een eigen restaurant in Amersfoort, My Way. Ook verschijnt er een boek dat zijn levensverhaal vertelt: Onder één hemel .

Wie Zaher – onberispelijk voorkomen, een subtiel staartje in de nek – hoort vertellen over zijn bewogen geschiedenis, luistert ademloos. De emotie in zijn stem, de beelden die hij oproept en de kracht waarmee hij een boodschap voor het leven en tegen oorlog verkondigt; het is alsof hij je meeneemt op zijn levensreis, aldus het AD.

Van zijn gloriejaren als eigenaar van een succesvol restaurant in Damascus, via de inktzwarte oorlogstijd waarin hij alles kwijtraakte en zijn loodzware vlucht naar een veilig land, naar het nieuwe bestaan dat hij vanaf 2015 met veerkracht opbouwde in Amersfoort.

Ieder gerecht vertelt een verhaal

Met zijn bloeiende cateringbedrijf Hart van Syrië maakt Zaher al jaren mensen blij met de kruidige smaken uit zijn moederland. Hij is klaar om daar een nieuw hoofdstuk aan toe te voegen met de opening van zijn eerste restaurant in Amersfoort, waar hij dankbaar aan de weg timmert. Afgelopen december was het zover: tegenover station Vathorst ging My Way van start, een etablissement waar volgens Zaher ieder gerecht een verhaal vertelt, geïnspireerd door familierecepten en mediterrane tradities.

Dit gaat over leven, over het volgen van je dromen en jezelf bewijzen dat je ze kunt verwezenlijken Zaher Shalhoub

„Dit is mijn droom, dit is mijn bestemming”, zegt Zaher in zijn nieuwe zaak. „Het betekent veel voor mij. Dit gaat niet alleen over ondernemen, niet alleen over werk. Dit gaat over leven, over het volgen van je dromen en jezelf bewijzen dat je ze kunt verwezenlijken.”

Goed voorbeeld voor kinderen

Hij komt van ver. „Het is niet gemakkelijk om vanaf nul te beginnen en op mijn leeftijd een onderneming in de horeca te starten. Je moet fysiek en mentaal sterk zijn en scherp blijven. Ondanks de uitdagingen ben ik heel blij. Elke avond ga ik met een glimlach slapen en de volgende ochtend word ik met een glimlach wakker. Ik wil een goed voorbeeld zijn voor mijn drie kinderen. Als zij problemen hebben in het leven en aan mijn verhaal denken, kunnen ze er hopelijk makkelijker mee omgaan.”

De naam My Way heeft een dubbele betekenis, vertelt Zaher. „Ik wandelde, rende, nam de boot, de bus, de trein en het vliegtuig om Nederland te bereiken. Dat was my way om dit restaurant te openen. In Syrië had ik alles: een mooi gezin, veel vrienden en familie en een succesvol restaurant. Het leven straalde. In een paar maanden tijd verloor ik heel veel en vond ik mezelf uitgeput terug onder een boom, zonder water, zonder eten en zonder hoop. Ik wist niet wat er tien minuten later zou gebeuren, want het was oorlog.”

Zaher runt een echt familiebedrijf

Hoe hopeloos ook, zijn kinderen gaven hem de kracht om door te gaan. „Ik wilde ze redden, zij waren mijn enige licht aan het einde van de tunnel. Nu zijn we hier en doen mijn kinderen het goed op school. Ze helpen me in het restaurant, we zijn een familiebedrijf. En ze zijn blij voor mij. Dat doet me heel veel.”

Eten is niet iets wat je zomaar in je maag stopt, het gaat over liefde en emotie Zaher Shalhoub

My Way refereert ook aan de manier waarop Zaher en zijn team de gerechten presenteren, zowel op het bord als aan tafel. „We vertellen de verhalen achter elk gerecht, want ook dat is my way. Eten is niet iets wat je zomaar in je maag stopt, het gaat over liefde en emotie. Het beweegt zich door je ziel en brengt herinneringen tot leven. Als je onze gerechten proeft, begrijp je wat ik bedoel.”

De belangstelling en positieve reacties van gasten in de eerste maanden na de opening verwarmen het hart van Zaher. ,,In het weekend zijn we vrijwel altijd volgeboekt en de recensies zijn heel goed. Dat is veelbelovend. De lunch moet nog wel groeien. Het woord moet zich verspreiden, dat heeft tijd nodig.”

Zaher opende zijn restaurant in Vathorst en Bianca schreef een boek over zijn reis. Foto: Cees Wouda

Boek met levensverhaal ondernemer

De start van zijn restaurant valt bijna samen met het verschijnen van zijn levensverhaal in boekvorm, afgelopen vrijdag 6 maart. Vier jaar lang werkte Bianca van der Linden-Snel naast haar baan aan de biografie van Zaher. „Zijn verhaal moet verteld worden, juist in deze wereld vol oorlog en polarisatie”, zegt zij. „Dit boek geeft de vluchteling een gezicht en een stem. Onder één hemel is zijn indrukwekkende levensverhaal, waarin zijn doorzettingsvermogen, veerkracht en wilskracht naar voren komen. Het doet je beseffen dat het ons ook zomaar kan overkomen.”

Het was moeilijk voor me. Ik heb regelmatig een afspraak moeten afzeggen, zelfs als Bianca al voor mijn huis stond Zaher Shalhoub

Intens proces

Zaher noemt de ‘boekenreis’ die hij samen met Bianca aflegde een intens proces. „Het was moeilijk voor me. Ik heb regelmatig een afspraak moeten afzeggen, zelfs als Bianca al voor mijn huis stond. Dan kon ik het niet opbrengen om het te herleven. Ik ben dankbaar voor het geduld dat Bianca had. Dit boek is niet alleen mijn verhaal; er zijn zoveel mensen die alles verloren door de oorlog en een nieuw bestaan moeten opbouwen in een ander land.’’

Hij wil met het boek een boodschap uitdragen. „Ik wil dat iedereen leest over oorlog en menselijkheid. Wat is de reden dat er oorlog ontstaat en hoe kunnen we dit in de toekomst voorkomen voor onze kinderen? Ik geloof dat er altijd een oplossing is om als mensen, wat je achtergrond ook is, samen te leven.”

Ik stopte mijn vingers in de oren van mijn jongste dochter, zodat zij de knallen niet hoorde. Ik danste met haar om te verbloemen dat het huis schudde Zaher Shalhoub

Leven zonder stress en angst

Het emotioneert hem als hij erover vertelt. „Ik wil dat mijn kinderen leven zonder stress en angst. Je wilt niet weten hoe het is om het glas van de ramen naar beneden te zien komen door de bommen. Ik stopte mijn vingers in de oren van mijn jongste dochter, zodat zij de knallen niet hoorde. Ik danste met haar om te verbloemen dat het huis schudde. Dat is bizar. Maar ik moest er weer doorheen voor het boek. Als elke vader of moeder begrijpt wat er achter oorlog schuilgaat, kunnen we veel veranderen in de wereld. Waarom zou je alle macht willen hebben als alles om je heen brandt?”

Zijn grootste droom, terugkeren naar Syrië, is ver weg. ,,Daar is het levensgevaarlijk, het geweld gaat maar door. Je kunt niet geloven wat er gebeurt, ik verlies de hoop.” Hij bouwt verder aan een veilige toekomst in Nederland. ,,My Way zal groeien en groeien. En over vijf jaar, als mijn lichaam nog steeds sterk is en ik de financiën heb, hoop ik een groter restaurant te openen op een historische locatie in de binnenstad van Amersfoort. Koken en gastvrijheid blijven mijn passie, voor altijd.”