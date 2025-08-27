Sjoerd verkocht zijn restaurant en ging van 80 naar 40 uur werken per week: nu helpt hij andere ondernemers

Na decennia tophoreca met een Bib Gourmand op zak sloot Sjoerd Smits (47) na tien gloriejaren zijn Haagse restaurant Publique. Niet omdat het slecht ging - integendeel- maar omdat hij zijn gezin vaker wilde zien. Nu werkt hij bij schadebureau Nadeelcompensatie bv. Wat leert hij ondernemers over risico, veerkracht en keuzes maken?

Vandaag de dag houdt Sjoerd zich niet meer bezig met reserveringen, menukaarten en couverts, maar zit hij aan de vergadertafel. Bij Nadeelcompensatie bv behandelt hij dossiers van ondernemers die door langdurige wegwerkzaamheden omzet verliezen. „Wij werken no cure no pay en zijn er 100 procent voor ondernemers”, zegt hij. „Mijn kracht is dat ik hun taal spreek. Dertig jaar horeca-ervaring neem je niet zomaar weg.”

Ik kan tegen een gemeenteambtenaar zeggen: ik heb dit meegemaakt, ik weet wat dit betekent voor je omzet en je personeel Sjoerd Smits

Die ervaring komt onder meer van pas in Scheveningen, waar strandpaviljoens al sinds 2023 kampen met renovaties die nog tot 2026 duren. Smits ziet hoe terrassen leeg blijven vanwege werkzaamheden aan de middenboulevard. „Dat is precies het onrecht dat wij willen herstellen. Ik kan tegen een gemeenteambtenaar zeggen: ik heb dit meegemaakt, ik weet wat dit betekent voor je omzet en je personeel.”

Van opdrachtgever naar partner bij Nadeelcompensatie bv

De weg naar zijn nieuwe baan begon in zijn eigen zaak. Restaurant Publique lag jarenlang midden in het Haagse Zeeheldenkwartier, waar werkzaamheden de bereikbaarheid ernstig beperkten. Smits diende zelf een claim in bij Nadeelcompensatie bv en raakte zo in gesprek met oprichter Thierry Neuféglise. „Ik begon als opdrachtgever, maar we klikten. Nu werken we als partners en behandel ik zelfstandig dossiers. Thierry heeft de juridische kennis, ik breng de praktijkervaring mee. Dat vult elkaar perfect aan. Samen staan we sterker in discussies met gemeenten en schadebureaus.”

Dát de Hagenaar ruimte had voor een nieuwe stap, kwam doordat hij eerder bewust afscheid had genomen van de horeca, zo vertelde hij in een eerder gesprek met De Ondernemer. Een succesvol restaurant vrijwillig sluiten blijft bijzonder, erkent Smits. „De keuze om te stoppen kwam niet voort uit noodzaak, maar uit reflectie. Publique draaide goed, de waardering was er, de zaak stond stevig. Juist daarom kon ik afstand nemen. Ik ben trots dat ik de zaak in topconditie kon overdragen.”

Lessen uit de horeca

„Als je op dat niveau mee wilt draaien, steek je er meer tijd in dan gemiddeld. Tachtig uur was niks, maar dan zie je je kinderen niet opgroeien. Mijn kinderen zijn nu tien en veertien, dat zijn belangrijke jaren. Ik wilde niet de vader zijn die alleen maar ’s nachts thuiskomt. De horeca was prachtig, maar mijn gezin gaat voor. Stoppen heeft mijn werkuren gehalveerd, maar mijn tijd met mijn gezin verdubbeld.”

Gemeentelijke schade-experts kijken vaak puur cijfermatig, maar ik kan uitleggen waarom de werkelijkheid in een restaurant anders werkt Sjoerd Smits

Wat hij meeneemt uit de horeca? Vooral discipline en structuur. „Ik weet hoe een horeca-exploitatie in elkaar zit: van vaste loonkosten tot marges op dranken en de effecten van kortingen. Gemeentelijke schade-experts kijken vaak puur cijfermatig. Maar ik kan uitleggen waarom de werkelijkheid in een restaurant anders werkt. Dat maakt ons geloofwaardiger richting de overheid.”

Werkzaamheden die de bereikbaarheid van ondernemers ernstig beperken en die hierdoor omzet mislopen. Foto: Casper van Dort.

Zijn lessen als zelfstandig ondernemer zet hij nog dagelijks in: gestructureerd werken, oog hebben voor je cijfers en nooit vergeten dat de klant centraal staat. „Een ondernemer die zijn administratie op orde heeft, staat sterker”, zegt Smits. „Geen schoenendoos met bonnetjes, maar inzicht in cashflow, prognoses en jaarrekeningen. Begrijp je eigen cijfers. Dat geldt voor ondernemers in het algemeen maar zo sta je óók sterker in gesprekken over nadeelcompensatie.”

Groeien naar landelijk bureau

Openstaan voor signalen uit de markt is ook een belangrijke les. „Stel je kwetsbaar op. Als meerdere gasten hetzelfde zeggen over dat ze zo slecht verstaanbaar zijn, is er misschien iets met je akoestiek. Dan moet je met die kritiek iets doen. Dat geldt trouwens voor elke sector.”

Hij benadrukt ook het belang van specialisten om je heen. „Ondernemen is meer dan een biertje tappen of vriendelijk glimlachen. Je moet ook strategisch en bedrijfseconomisch kunnen denken. En besef: goed advies is niet gratis, maar géén advies kost meer.”

Uiteindelijk moet iedere ondernemer weten: dit is mijn recht, hier kan ik aanspraak op maken Sjoerd Smits

Met Nadeelcompensatie wil Smits de komende jaren landelijk groeien. „Ons doel is het toonaangevende bureau te worden in deze niche. Uiteindelijk moet iedere ondernemer weten: dit is mijn recht, hier kan ik aanspraak op maken.”

Waar hij zichzelf over een paar jaar ziet? „Hier”, zegt Smits resoluut. „Ik wil mijn kennis verdiepen, opleidingen volgen en mezelf ontwikkelen, dat houdt me scherp. En samen met Thierry bouwen aan een landelijk toonaangevend bureau. Uiteindelijk moet iedere ondernemer weten: nadeelcompensatie is een recht, geen gunst.”

