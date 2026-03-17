Al 150 jaar bellen we, maar nu laat uitgerekend gen Z zien dat we het al die tijd verkeerd deden

Lees verder onder de advertentie

Saskia Dors Saskia is oprichter van De Leadopvolgers, LeadMasters International en SalesInvestl. Met meer dan 30 jaar ervaring in sales en accountmanagement helpt zij bedrijven hun salesresultaten te verhogen door leadopvolging en telefonische acquisitie professioneel te organiseren.



Met haar team zorgt zij ervoor dat warme leads snel worden opgevolgd, gekwalificeerd en omgezet in waardevolle afspraken voor het salesteam. De Leadopvolgers werken voor zowel B2B- als B2C‑organisaties en ondersteunen bedrijven nationaal en internationaal met een meertalig team (NL, EN, DE) dat zorgt voor een continue stroom aan goed gekwalificeerde saleskansen.

Ik werk al meer dan dertig jaar in salesfuncties en zie een groot verschil tussen vroeger en nu. Waar ervaren salesprofessionals soms vastzitten in scripts, overtuigingstechnieken of targets, stappen jonge professionals vaak onbevangen een gesprek in. Ze zijn nieuwsgierig, stellen eerlijke vragen en luisteren. En dat werkt! Want mensen voelen namelijk feilloos aan of een gesprek oprecht is of niet.



Jouw stem, houding en gedrag maken het verschil

Wat mij fascineert, is dat gen Z aan de telefoon makkelijk verbinding maakt vanuit authenticiteit. Uiteraard vinden zij het spannend om te bellen, want dit zijn zij niet gewend. Maar oefening baart kunst. Juist door jezelf te blijven, bereik je meer. Iedereen doet het op zijn eigen manier. De één brengt humor in een gesprek, de ander straalt rust en aandacht uit en weer iemand anders heeft een natuurlijke energie waardoor een gesprek meteen levendig wordt. En dat mag. Sterker nog: juist dat werkt.



Niet alleen in het salesvak is bellen effectiever dan mailen. Neem bijvoorbeeld marketing. Marketing genereert leads, en de standaardaanpak is dat een potentiële klant eerst meerdere keren de website bezoekt, iets downloadt en misschien zelfs een webinar volgt voordat sales contact opneemt.



Maar hier kan bellen het verschil maken. Als iemand iets wil downloaden, neemt diegene de moeite om gegevens in te vullen. Dan is het logisch dat jouw organisatie ook de moeite neemt om diegene direct te bellen. Niet alleen kun je vragen of je kunt helpen, je maakt ook meteen verbinding. Die warme lead wordt niet pas na een serie mails opgepakt, maar direct. En dat verhoogt de klanttevredenheid.

Bellen geeft je meer inzicht bij sollicitaties

Ook bij HR ligt er een kans. Veel vacatures worden online gezet, maar de drempel om te bellen is hoog, omdat dit gewoonweg niet de standaard is. Toch laat iemand die wél durft te bellen zien dat hij of zij echt gemotiveerd is. Tijdens dat telefoongesprek kan HR meteen afstemmen wat belangrijk is en voel je iemands energie. Dat geeft je niet alleen sneller inzicht in geschikte kandidaten, maar het verbetert ook de ervaring van de sollicitant.

Lees verder onder de advertentie

Problemen tackle je door te bellen

Vaak wordt interne communicatie via e-mail gedaan. Stel dat er iets misloopt en een afdeling is verantwoordelijk. Dan gaat een andere afdeling mailen en neemt iedereen in de CC. Dat leidt vaak tot misinterpretaties en ruis: collega’s gaan onderling overleggen, managers worden overladen met e-mails en de sfeer kan eronder lijden.



De snelste oplossing? Even bellen. Iemand persoonlijk aanspreken, even de situatie uitleggen, en direct afstemmen. Het probleem is vaak binnen enkele minuten opgelost, terwijl e-mails uren of dagen kunnen duren.

Een telefoontje voorkomt onjuiste interpretatie

Zelfs bij eenvoudige interne meldingen is bellen vaak effectiever. Stel dat een collega iets moet doorgeven. Een e-mail kan verkeerd vallen door toon of woordkeuze. De ander voelt zich misschien beledigd of negeert de mail per ongeluk. Een telefoontje voorkomt onjuiste interpretaties. Je kunt meteen nuances overbrengen, vragen beantwoorden en een goede werksfeer behouden.



Herken jij de mailcultuur binnen je bedrijf? Zorg dat bellen weer de standaard wordt binnen je bedrijf. Bellen is een manier om snel verbinding te maken, energie te voelen en dingen direct op te lossen. Het is sneller, persoonlijker en effectiever dan mailen in bijna alle gevallen. Wanneer organisaties gen Z hierin begeleiden, ontstaat er een nieuwe cultuur: een cultuur waarin contact maken centraal staat, onjuiste interpretatie wordt voorkomen en sneller resultaat wordt bereikt.



