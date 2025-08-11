We leven in een tijd waarin onze smartphones meer functies hebben dan een Zwitsers zakmes. Maar bellen, dat blijft voor gen Z de spannendste optie van allemaal. Ik merkte het laatst weer tijdens een coachtraject met een startende jonge ondernemer. Hij werkte voor een externe opdrachtgever. Deadlines naderden, maar hij miste cruciale informatie. In zijn expertblog vertelt Harry Nijland wat je van deze case kunt leren.

Een beller is sneller: wat (gen Z)-ondernemers kunnen leren van bellen (en proactief handelen)

Harry Nijland In een wereld vol prestatiedruk en verwachtingen ontdekte Harry Nijland als leidinggevende al snel het belang van het vroegtijdig voorkomen van stress binnen zijn teams en daarbuiten. Met meer dan dertig jaar ervaring in het bedrijfsleven en een goed gevulde rugzak met levenservaringen richt hij zich nu volledig op het coachen van leidinggevenden en medewerkers naar meer werkgeluk. Dit maakt hem de ideale gids voor wie nieuwe deuren wil openen. Met een holistische kijk op wat hem bezighoudt, deelt hij maandelijks zijn ervaringen op de website van De Ondernemer.

„Heb je het al nagevraagd?”, vroeg ik. „Ja, via de app”, was het antwoord. „En?”, vroeg ik. „Geen reactie. Al drie dagen niet”, zei de jonge ondernemer. De frustratie begon op te lopen. Want ja, als je geen antwoord krijgt, kun je natuurlijk je werk niet afmaken. Logisch toch? Maar wie zat hier eigenlijk onder de lijn te werken?

Onder de lijn of boven de lijn?

In mijn werk als coach gebruik ik vaak het model van de Point of Power. Het gaat over hoe je omgaat met situaties waarin dingen niet gaan zoals jij wilt. Onder de lijn vind je gedrag als ontkennen, excuses maken en anderen de schuld geven. Boven de lijn gaat over eigenaarschap nemen, verantwoordelijkheid pakken en proactief handelen.

De jonge ondernemer vond het volkomen logisch dat de opdrachtgever de boosdoener was. Zij reageerde immers niet, daardoor kon hij zijn planning niet halen en daardoor was hij chagrijnig. Herkenbaar? Vast wel. Maar het is ook een klassiek voorbeeld van onder de lijn blijven hangen.

Een beller is sneller

Ik vroeg: „Heb je al eens gedacht om gewoon even te bellen?” Alsof ik hem vroeg om een parachutesprong zonder instructeur te maken. Grote ogen, ongemakkelijke stilte. Bellen is namelijk voor veel jongeren een uitstervende vaardigheid. Je kunt immers ook chatten, mailen of wachten. Maar eerlijk is eerlijk: een beller is écht sneller. Soms is één telefoontje effectiever dan drie dagen appen. Bovendien laat het zien dat je de regie pakt.

Na wat aanmoediging besloot hij de sprong te wagen. Ik bleef erbij zitten. Telefoon in de hand, nummer intoetsen, hartslag omhoog. Tot zijn grote schrik nam de opdrachtgever meteen op. Binnen één minuut had hij zijn vragen gesteld. Binnen vijf minuten was alles duidelijk. En tot zijn verrassing… was het gesprek zelfs leuk. De opdrachtgever verontschuldigde zich dat ze niet eerder had gereageerd vanwege de drukte. De opluchting en energie waren zichtbaar. In plaats van passief af te wachten, had hij boven de lijn geopereerd. Hij had verantwoordelijkheid genomen en dat voelde goed.

Wat gen Z (en misschien jij ook) hiervan kan leren

Gen Z is opgegroeid in een wereld waar vrijwel alles digitaal kan. Communicatie verloopt vaak via schermen, met zorgvuldig of door AI getypte of getikte berichten. Dat heeft voordelen — snel, laagdrempelig, asynchroon — maar ook nadelen. Want soms heb je gewoon direct contact nodig om iets voor elkaar te krijgen. Een telefoongesprek heeft namelijk drie grote voordelen:

0 1 . Snelheid – In één minuut kun je meer duidelijkheid krijgen dan in drie dagen chatten. 0 2 . Nuance – Je hoort intonatie, kunt doorvragen en voorkomt misverstanden. 0 3 . Relatie – Een stem horen maakt het persoonlijker en versterkt de band.

En ja, het kan even spannend zijn, je moet instant reageren of misschien wel onverwachte vragen van de andere kant. Maar net als met zwemmen: je leert het pas als je erin springt.

Waarom dit voor alle ondernemers belangrijk is

Het voorbeeld van deze jonge ondernemer geldt niet alleen voor gen Z. Ook binnen bedrijven zie ik dat teams van verschillende generaties vaak blijven hangen in „we hebben het gemaild, maar ze reageren niet”. Ondertussen schuiven deadlines op, stijgt de stress en zoekt men naar schuldigen. Maar stel jezelf de vraag: zit ik nu boven of onder de lijn?

• Onder de lijn = wachten, zuchten, wijzen naar een ander.

• Boven de lijn = bellen, handelen, verantwoordelijkheid nemen.

Ondernemers die deze mentaliteit omarmen, besparen tijd, verbeteren hun relaties én halen hun resultaten een stuk sneller!

Gratis coachtip voor deze week

Kijk eens naar je eigen to-do-lijst. Waar wacht je nu op? Waar schuift iets omdat je geen reactie krijgt? Neem daar vandaag nog één actie op: pak de telefoon. Misschien krijg je direct antwoord. Misschien los je in vijf minuten op wat anders dagen kost. Misschien ontdek je zelfs dat het… best leuk is. En wie weet, als je boven de lijn opereert inspireer je daarmee ook de volgende generatie om datzelfde te doen.

