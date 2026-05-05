Waarom AI volgens Bas van der Veldt (AFAS) je productiever én liever maakt, als je het goed aanpakt

Bas van der Veldt, ceo bij AFAS Software, krijgt een beetje buikpijn van AI. En vooral van wat het gaat betekenen voor onze toekomst. Hij kiest voor het hoopvolle verhaal. „Dat we meer tijd krijgen om samen te lachen, aan tafel te gaan, elkaar een knuffel te geven. Daar kunnen we als ondernemers nu al aan werken”, schrijft hij in zijn expertblog.

Een tijdje geleden kreeg ik een bericht van een collega. Hij is programmeur bij AFAS en beschreef wat het met hem doet dat hij ‘wordt ingehaald door AI’.



Hij schreef: ‘Aan de ene kant vind ik dat prima, want ik ben misschien niet de beste programmeur ooit. Tegelijk voelt het alsof de expertise die ik in al die jaren heb opgebouwd ineens, póéf, overbodig is. Ik haal ook een stukje identiteit uit mijn vak. En het idee dat dé programmeur langzaam minder nodig is, raakt ook iets in mij. Dan maak ik me zorgen of voel ik me kleiner, alsof een deel van wie ik ben aan het verdwijnen is. En dan komt automatisch die vraag: wie ben ik dan nog?’



Advocatuur, accountancy en marketing zullen veranderen door AI

Deze collega verwoordt ongelofelijk goed wat we denk ik allemaal een beetje voelen: wat gaat AI betekenen voor mijn toekomst? Of, als we het even heel groot maken, voor de toekomst van de mensheid?



Want jongens, wat gaat het hard. Zéker op het gebied van softwareontwikkeling. AI-labs hebben zich daar vol op gestort (logisch ook, programmeren is een kwestie van taal, en dat is hét ding van AI-modellen). Modellen die een half jaar geleden echt nog niet goed genoeg waren, zijn nu in staat om binnen een halve dag fantastische productuitbreidingen te maken.



En de andere sectoren volgen vanzelf. Van advocatuur tot accountancy en marketing. Elk beroep waar een computer aan te pas komt, zal rigoureus veranderen.

Heftig voor je

Ik zie dat ondernemers hier verschillend op reageren. De één is megapositief (de wildste tooltjes worden aangeschaft), de ander juist defensief (‘daar beginnen we niet aan’) of ontkennend. Deze laatste groep herken je aan het medelijden naar anderen: ‘wat heftig voor jou dat jouw baan gaat verdwijnen’.



Bij AFAS zien we het zo: dankzij AI kunnen we veel productiever zijn. En de tijd die we daarmee winnen, gebruiken we voor waardevol menselijk contact. Om liever te zijn, zullen we maar zeggen. Eigenlijk is dat het verhaal dat we al dertig jaar vertellen. Automatiseer en optimaliseer, dan stijgt de kwaliteit en kom je toe aan wat echt belangrijk is.



Dat kunnen we zeggen, omdat we óók een offline bedrijf zijn. We bestaan, je kunt bij ons langskomen voor cursussen, aanschuiven in ons restaurant, genieten in ons theater, nieuwe mensen leren kennen en lekker kletsen. Best waardevol in deze onzekere tijden.

Tekenen bij het kruisje

Dat menselijke contact, moet je dan wél goed doen. Vorige maand waren we met onze directie een paar dagen in Londen. We kwamen bij zo’n megahotel met vijftien balies. Eerst dacht ik nog: mooi, dan wordt iedereen lekker snel persoonlijk geholpen. Nou, niet dus. Ja, er was een persoon, maar de begroeting was standaard, en kwam een formulier tevoorschijn waar hij in sneltreinvaart drie kruisjes op zette. Of ik daar, daar en daar even wilde tekenen. Mijn kamernummer was 412, links is de lift, vierde verdieping, en dan rechtsaf. ‘Have a nice stay’.

Dat had dus ook prima met een robot gekund. Écht menselijk contact gaat over je voorbereiden: zien wie er binnenkomt, vragen stellen, tips geven. Samen lachen.

Shutterstock | 'Ik weet niet hoe met jou zit, maar ik denk dat we allemaal een beetje buikpijn hebben van AI.'

AI maakt daar ruimte voor. En dat is een hoopvol verhaal. De vraag is alleen: hoe vind je die ruimte, terwijl alle ontwikkelingen soms ook een beetje buikpijn geven? Ik denk dat we als ondernemers wendbaar en adaptief moeten zijn. We hoeven nog niet precies te weten hoe de toekomst eruit ziet, als we maar in staat zijn om ons heel snel aan te passen.

Adaptief en vol vertrouwen

Wendbaar word je op twee manieren. Allereerst door verandering in je bedrijf vanzelfsprekend te maken. Introduceer nieuwe tooltjes, laat collega’s af en toe van kamer of van taak wisselen.



Zorg daarnaast voor veiligheid. Geef je medewerkers vertrouwen. Laat ze experimenteren, en als het een keertje misgaat: geen probleem, leren we weer van. En vertel het eerlijke verhaal. Dit ís spannend. Zoals mijn collega zo prachtig omschreef.

180 graden anders

Ik heb zijn bericht aan al onze collega’s voorgelezen tijdens ons Cultuurcafé. En ik heb mijn bewondering uitgesproken voor hem, en voor alle andere programmeurs. Want ik vind het echt ongelofelijk knap hoe zij omgaan met deze veranderingen.



Hun baan als programmeur wordt 180 graden anders, en ze helpen daar gewoon aan mee door AI te gebruiken en te implementeren in ons product. Ze realiseren zelf de totale transformatie van hun baan. Terwijl ze het óók spannend vinden, en zich afvragen wat het betekent voor wie ze straks nog zijn. Dat vind ik superinspirerend.



Laten we als ondernemers een voorbeeld aan deze programmeurs nemen!



