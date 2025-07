Het succes van je onderneming wordt niet alleen bepaald door prijs en kwaliteit, maar óók door je gunfactor. In de waan van de dag kun je die zomaar uit het oog verliezen. Slim dus om er af en toe echt even over na te denken. Én mee aan de slag te gaan, aldus Bas van der Veldt.

Bas van der Veldt Eindbaas AFAS Software Bas is een man met een missie. Namelijk dat werk heel veel leuker en beter kan, én met meer oog voor de maatschappij. Daarom maakt zijn bedrijf software waarmee je al je administratie en processen kunt regelen. Snel en zonder gedoe. Zo heb je altijd grip en houd je tijd over voor dingen die écht belangrijk zijn. Onder leiding van Bas groeide AFAS met meer dan 700 procent. Ruim 2,5 miljoen Nederlanders ontvangen iedere maand een digitale loonstrook via AFAS. En - minstens zo belangrijk - Bas mag zich volgens Great Place to Work de beste werkgever van Nederland noemen.

Bij ons in Leusden zit een koffietentje waar ik graag kom: Jobs. Een paar keer per week loop ik er langs voor een kop thee om mee te nemen. Die thee is echt lekker, daar niet van. Maar de belangrijkste reden dat ik blijf komen, is dat het er gewoon hartstikke leuk is.

Eigenaar Job is een fijne vent, en zijn medewerkers zijn altijd opgewekt en geïnteresseerd. Ben ik er twee weken niet geweest? Dan vragen ze of ik op vakantie was, en of ik heb genoten. Bovendien zetten ze nét even een stapje extra.

Letterlijk in mijn geval.

Vaak kom ik er al bellend aan. Ik zeg dan tegen mijn gesprekspartner ‘heb je een momentje?’, loop naar binnen, bestel mijn thee en wacht dan buiten, zodat ik verder kan met mijn gesprek. Job komt vervolgens mét mijn thee en het pinapparaat naar buiten om af te rekenen. Super!

Iedereen vindt de energieke startende ondernemer leuk. Maar op een gegeven moment houdt dat op

Werken voor sympathie

We kopen allemaal graag bij sympathieke mensen en bedrijven. Toch denken veel ondernemers dat het succes van hun bedrijf vooral afhangt van de verhouding tussen prijs (niet te hoog) en kwaliteit (niet te laag) - en dat dan goed verkopen. Daar zijn ze de hele dag druk mee: leveranciers vergelijken, marketingacties opzetten, producten ontwikkelen.

Het risico is dan dat je je gunfactor vergeet. En je hoeft maar naar de cijfers van Tesla te kijken, om te zien wat er dan kan gebeuren (Geen idee? Lees dan vooral dit artikel over de stickers: ‘I bought this Tesla before we knew Elon was crazy ’).

‘Ik ben Elon Musk niet’

Nu kun je denken: ‘Maar ik ben Elon Musk niet, ik ben gewoon een degelijke ondernemer uit Zwolle, Gorinchem of Knegsel.’ Klopt natuurlijk, maar daar gaat je gunfactor niet van omhoog.

Sterker nog: als je niks doet, gaat ie vanzelf omlaag. Iedereen vindt de energieke startende ondernemer leuk. Maar op een gegeven moment houdt dat op. Hoe meer succes je hebt en hoe serieuzer het allemaal wordt, hoe meer je moet doen om sympathie te winnen.

Hoe dan?

Voor mij draait de gunfactor allereerst om een ánder iets gunnen. En dat begint klein. Glimlachen naar de mensen die je tegenkomt, even aan de kant gaan als er iemand langs wil. Het heeft ook te maken met nederigheid. Ook naar je medewerkers. Wij hebben als directie géén gereserveerde plekken in de parkeergarage, eten gewoon lekker met collega’s in ons restaurant - en vinden het belangrijk dat onze tafelgenoten als eerste eten krijgen, en niet wij.

Kom je als klant, of gewoon als gast bij ons Clubhuis & Theater? Dan leggen we je in de watten. En werk je als partner in ons nieuwe pand dotNL, dan heb je alle faciliteiten die we bij AFAS ook hebben. Omdat wij ervan overtuigd zijn dat je er allemáál beter van wordt, als je het goede voor elkaar doet.

Aardig zijn kost precies net zoveel tijd als horkerig doen

Ga voor guitig

Gunnen gaat daarnaast om plezier. De allerbeste ondernemers hebben voor mij altijd een bepaalde guitigheid. En dan bedoel ik niet dat ze vrolijk doen (daar prikt iedereen zo doorheen), maar dat ze vrolijk zijn.

Ze zijn ontspannen, weten waar ze het over hebben, en ze hoeven niet te liegen of te draaien, omdat ze hun ethisch kompas gewoon lekker op orde hebben. Dat vraagt wel wat - dat je zorgt dat je niet te gestrest bent of te vermoeid bent bijvoorbeeld. Dan houd je de ruimte om grapjes te maken en te reageren op onverwachte situaties.

Blijven leren

Dit gaat me meestal goed af, maar niet altijd. Soms zorgt mijn drang naar actie en snelheid ervoor dat ik minder goed luister, of helemaal vergeet een complimentje te geven. Dat helpt niet voor de gunfactor. Daar probeer ik dus op te letten. Want aardig zijn kost precies net zoveel tijd als horkerig doen. Maar voor het eerste krijg je een hoop positiviteit en fijne ontmoetingen terug. Stukken beter én leuker!