Expert in marketing en e-commerce en mede-oprichter van Fish and Burger

In november en december vliegen de orders de deur uit en draaien campagnes op volle kracht. Logisch dat daar de aandacht op zit. In deze maanden worden immers de nieuwe omzetniveaus voor het volgende jaar bepaald. Maar om volgend jaar ambitieuze verwachtingen waar te maken, heb je een concreet en onderbouwd groeiplan nodig en vaak doen ondernemers dit ‘even’ tussen de kerstdiners en de retouren door. In zijn expertblog vertelt Mikel Burger waarom dat een slecht idee is.

Groeien in e-commerce in 2026: ‘Piek in december niet alleen in omzet, leg juist de basis voor duurzame groei’

Ondernemers die zonder (gedegen) groeiplan aan 2026 beginnen, lopen het hele jaar achter de feiten aan. Plannen en vooruitkijken is een belangrijk onderdeel van je rol — onderschat die impact niet.

Het hoeft geen dik strategiedocument te worden dat je schrijft op de Veluwe, ver weg van alles. Wel is het belangrijk om goed uit te zoomen, de juiste analyses te doen en scherp te krijgen hoe je 2026 voor je ziet.

Een aantal vragen om je op weg te helpen:

Waar kwam de groei vandaan?

Waar ging de marge (onverwacht) verloren?

Wat werkte beter en minder goed dan verwacht?

Wat is er van mijn 2025 groeiplan uitgekomen en wat niet?

Die inzichten vormen de basis voor 2026. Baseer ze niet alleen op onderbuikgevoel, maar op data. En betrek ook anderen bij dit proces, het liefst iemand van buitenaf. Dat levert vaak verrassend waardevolle inzichten op.

Bij Fish and Burger helpen wij bedrijven bij het maken en uitvoeren van groeiplannen. Hieronder de hoofdlijnen van hoe wij dat aanpakken.

Vier stappen die richting geven

1. Analyse 2025: Waar kwam de groei vandaan?

Kijk verder dan alleen omzet, ROAS en winst. Welke maanden waren structureel sterk? Welke kanalen, campagnes en producten droegen het meeste bij? Hoe stond het met je voorraad en logistieke performance?

Breng de belangrijkste succesfactoren (en valkuilen) samen in één duidelijk overzicht — je Performance Review 2025. Die vormt de feitelijke basis om 2026 te plannen, niet aannames.

2. Doelen 2026 bepalen: Welke resultaten wil je behalen?

Je doelen moeten concreet en meetbaar zijn. Werk met drie scenario’s: positief, neutraal en defensief zodat je beter kunt anticiperen op veranderingen.

Wij maken op basis van de analyse van 2025 een financiële prognose en die variëren we met twee parameters (bijvoorbeeld budget en conversieratio) om de scenario’s door te rekenen.

Voorbeeld:

Positief: +10 procent meer budget en hogere conversieratio

Neutraal: voortzetting huidige lijn (halen van targets)

Negatief: -10 procent budget en lagere conversieratio

Per scenario bereken je vervolgens omzet, budget, CAC, ROAS, AOV, returning rate en brutomarge. Zo weet je vooraf waar je aan toe bent en kun je dit document door het jaar heen als kompas gebruiken.

3. Strategie 2026 ontwikkelen: Hoe ga je de doelen halen?

De derde stap draait om het ‘hoe’. Hoe ga je de gestelde doelen concreet realiseren?

Plan met je team een korte, gefocuste sessie van anderhalf uur. Geen laptops, geen afleiding — alleen focus, een whiteboard en een stapel post-its. Laat iedereen ideeën opschrijven over mogelijke groeiprojecten:

Nieuwe landen of markten

Starten met marketplaces

Optimalisatie van bestaande campagnes

Verbeteringen aan website of funnel

Partnerships of distributiekanalen

Bundel vervolgens alle ideeën en beoordeel ze op impact, haalbaarheid en snelheid. Gebruik bijvoorbeeld de ICE-score (Impact, Confidence, Ease) om te prioriteren. De uitkomst is een duidelijke shortlist met strategische initiatieven én tactische verbeterpunten.

Verwerk dit in één overzichtelijk document waarin per actie de doelstelling, verantwoordelijke en verwachte impact staan.

Dat overzicht vormt je strategisch fundament voor 2026 — concreet, meetbaar en gedragen door het team.

4. Roadmap 2026: Wat ga je wanneer doen?

Een plan is pas waardevol als het vertaald wordt naar acties. Koppel je doelen aan maandelijkse activiteiten: campagnes, productlanceringen, contactmomenten, experimenten (pricing, creative, doelgroep) en nieuwe partnerships of verkoopkanalen.

Zo ontstaat een growth roadmap die richting en ritme geeft aan het hele team.

Verdieping en keuzes maken

Q1 plan je in detail, zodat iedereen precies weet wat er van hem of haar verwacht wordt. Begin sterk, hier leg je het fundament voor de rest van het jaar.

We zien vaak dat ondernemers in januari teveel tegelijk willen doen: nieuwe landen, extra doelgroepen, meer producten en meer kanalen. Dat is ambitieus, maar zorgt vaak voor stress in de organisatie en dan worden er fouten gemaakt daarbij werkt ook niet motiverend.

Onze ervaring: focus groeit, breedte vertraagt. Kies één hefboom, nieuwe klanten, returning customer rate of marge, en bouw je kwartaal daaromheen.

Niet meer doen, maar slimmer plannen

Wie in december al vooruit kijkt, start 2026 met voorsprong. Niet door méér te doen, maar door slimmer te plannen.

De ondernemers die nu hun data, doelen en strategie op orde brengen, beginnen het nieuwe jaar met focus, rust en richting. Ze weten waar hun groei vandaan komt, welke keuzes het meeste effect hebben en hoe ze die planmatig uitvoeren.

Gebruik deze maanden dus niet alleen om te pieken in omzet, maar om de basis te leggen voor duurzame groei. Want de merken die dat doen, hoeven volgend jaar niet te overleven, die groeien er dwars doorheen.

Wil je dat wij met je meedenken of heb je templates nodig om te starten? Stuur mij gerust een bericht — we helpen e-commerce ondernemers hier dagelijks mee.

