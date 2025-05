Van achterblijvende resultaten naar 68 procent groei in 30 dagen: het succesverhaal van Lomazoo

In het competitieve landschap van online sanitairverkoop worstelde Lomazoo met een paradox: hun kwalitatieve en betaalbare design sanitair voor keuken en badkamer deed het prima op Amazon, maar de eigen webshop bleef achter. Vooral in Duitsland, waar enorme groeipotentie lag, waren de resultaten teleurstellend. Een doordachte strategie en gedurfde aanpak zorgden voor een spectaculaire ommekeer. Mikel Burger legt uit hoe hij dit aanpakte.

Mikel Burger Mikel Burger is sinds 2013 actief in marketing en e-commerce en heeft in de afgelopen drie jaar als co-founder van Fish and Burger meer dan 50 DTC- en e-commercemerken geholpen met groei. In zijn carrière heeft hij voor veel bedrijven gewerkt, van corporates, zoals MediaMarkt, HelloFresh en Albert Heijn, tot mkb. Uiteindelijk heeft hij zijn passie en expertise gevonden bij snelgroeiende mkb. Mikel combineert zijn jarenlange ervaring, creativiteit en strategisch inzicht om e-commerce-merken naar een hoger niveau te tillen. Hij krijgt energie van groei en zet zijn ervaring en passie in om bedrijven te transformeren en duurzame resultaten te behalen.

De uitdaging: „Onze producten deden het goed op marketplaces, maar via onze eigen webshop liepen we achter. Vooral in Duitsland zagen we wel potentie, maar geen rendement”, vertelt de eigenaar van Lomazoo. „Ik wist niet goed waar het spaak liep en achteraf gezien ontbrak er gewoon een duidelijke strategie. Campagnes draaiden wel, maar er zat veel meer in dan eruit kwam.”

De aanpak: eerst analyseren, dan accelereren

We voerden eerst een fundamentele analyse uit. Er werden realistische scenario’s doorgerekend en een duidelijk groeipad uitgestippeld. „Door onze groeiambities door te rekenen konden we de potentie beter inschatten en hier de marketingbudgetten, activiteiten en inkoop op afstemmen”, legt de eigenaar uit.

De kracht van de aanpak was dat er niet werd gefocust op één aspect, maar dat er op meerdere vlakken tegelijkertijd werd geoptimaliseerd:

1. Het data-fundament werd verbeterd met een heldere positionering en contentstrategie

2. Meta Advertising werd opgezet met focus op traffic en remarketing

3. Google Advertising werd structureel herbouwd volgens actuele best practices

4. De website werd geoptimaliseerd met nieuwe indeling van home-, categorie- en productpagina’s

5. Het assortiment werd uitgebreid in zowel breedte als diepte

Verbluffende resultaten zonder extra budget

De cijfers spreken voor zich: binnen 30 dagen realiseerde Lomazoo 68 procent groei in Duitsland en 32 procent in Nederland, zonder extra marketingbudget. De conversieratio van de webshop verbeterde heel fors door alle aanpassingen. Over een periode van 12 maanden groeide de omzet zelfs met 412 procent in Duitsland en 260 procent in Nederland. “Het was ongelooflijk om te zien hoe snel we resultaat boekten. Ik bestelde elke maand 20 procent meer en toch raakten we uitverkocht”, zegt de eigenaar lachend.

Vier waardevolle lessen voor webshopondernemers

Het succesverhaal van Lomazoo levert concrete lessen op die elke online ondernemer kan toepassen:

1. Er is geen silver bullet voor exponentiële groei

De spectaculaire groei kwam niet door één geniale ingreep, maar door meerdere kleine verbeteringen die samen enorme impact hadden. „Het is de combinatie van factoren die het verschil maakt”, benadrukt Mikel Burger. „Wanneer je aan meerdere knoppen tegelijk draait, versterken de effecten elkaar.”

2. Winst moet gemaakt worden op de eerste aankoop

Exponentiële groeien vanuit de marge of winst is de grootste uitdaging voor de meeste ondernemers. Bij Lomazoo zijn weinig herhaalaankopen dat maakte het extra uitdagend. Omdat zij goed kunnen inkopen lukt het toch om nieuwe klanten te bereiken en concurreren.

3. Voorraadbeheer is de verborgen groeikiller

Tijdens de groei raakte Lomazoo meerdere keren uitverkocht. „Dat is funest voor je groei”, vertelt Mikel. „Inmiddels hebben we hier een goed systeem voor bedacht en heeft Lomazoo een groter pand aangetrokken zodat ze meer voorraad kunnen houden.”

4. Je assortiment is een strategische hefboom

Door het aanbod uit te breiden en prijzen tactisch te bepalen, verhoogde Lomazoo de gemiddelde orderwaarde en werd het aanbod aantrekkelijker voor een bredere doelgroep. „Hierdoor kregen we meer ruimte om advertising rendabel op te schalen.”

Schaken op meerdere borden tegelijk

„Wat wij bij Lomazoo zagen is dat plannen snel tot uitvoer kwamen, we snel konden schakelen, verbeteren, de leverancier betrokken is en producten op maat ontwikkelde”, zegt Mikel. „Dat, de juiste mensen op de juiste plek en vertrouwen in elkaar en kritisch zijn op elkaars werk is wat bepalend is voor succes - niet alleen bij Lomazoo maar in het algemeen zien wij.”

Voor webshopondernemers is de boodschap helder: groei komt niet uit één wondermiddel, maar uit een systematische aanpak waarbij je alle aspecten van je online business verbetert en op elkaar afstemt. Het resultaat? Een krachtig vliegwieleffect dat je business naar nieuwe hoogten stuwt.

