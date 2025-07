60 procent tijdwinst én een hogere ROAS: hoe deze ondernemer AI inzet voor winstgevende groei

Veel e-commerceondernemers rommelen wat aan met ChatGPT of andere AI-tools, maar missen een helder plan: waar begin je, hoe bouw je door en waar levert het écht tijd en winst op? In deze blog deelt Mikel Burger de vier groeifases die hij in de praktijk ziet bij klanten, plus een voorbeeldworkflow die tientallen uren bespaart.

Lees verder onder de advertentie

Mikel Burger Mikel Burger is sinds 2013 actief in marketing en e-commerce en heeft in de afgelopen drie jaar als co-founder van Fish and Burger meer dan 50 DTC- en e-commercemerken geholpen met groei. In zijn carrière heeft hij voor veel bedrijven gewerkt, van corporates, zoals MediaMarkt, HelloFresh en Albert Heijn, tot mkb. Uiteindelijk heeft hij zijn passie en expertise gevonden bij snelgroeiende mkb. Mikel combineert zijn jarenlange ervaring, creativiteit en strategisch inzicht om e-commerce-merken naar een hoger niveau te tillen. Hij krijgt energie van groei en zet zijn ervaring en passie in om bedrijven te transformeren en duurzame resultaten te behalen.

Belangrijk om te onthouden: AI verandert de basis van marketing niet. Het draait nog steeds om de juiste boodschap, op het juiste moment, aan de juiste doelgroep. Wat AI wel doet? Je team werkt sneller, slimmer en houdt meer tijd over voor strategie en creativiteit.

De 4 AI-fases voor ondernemers: bepaal je startpunt

De meeste ondernemers bevinden zich (onbewust) in fase 1 of 2. Dat is prima, zolang je maar weet waar je staat — en hoe je de volgende stap zet. Herken je jezelf in een van deze?

Lees verder onder de advertentie

Fase 0 – Geen AI

Je vertrouwt op mensen en processen, maar mist de snelheid en schaalbaarheid van AI-ondersteuning.

Fase 1 – Prompten

Je voert losse opdrachten in bij ChatGPT of Gemini. Denk aan het schrijven van content, het genereren van ideeën of het uitvoeren van gericht onderzoek. Prima voor snelle taken, maar nog niet structureel.

Fase 2 – AI-assistentie

Je voedt AI met je eigen data: klantreviews, verkoopcijfers, brand guide, waardepropositie en CRM-inzichten en genereert hiermee vervolgens gestandaardiseerde output op basis van voorwaarden die je stelt.

Lees verder onder de advertentie

Fase 3 – Workflows bouwen

Je automatiseert herhaalbare taken. Bijvoorbeeld: ChatGPT genereert advertenties → Zapier stuurt ze naar Meta → een agent logt alles automatisch in ClickUp. Resultaat: uren tijdwinst.

Fase 4 – Agents & adaptive AI

Je AI-stack werkt zelfstandig. Agents nemen acties, leren van resultaten en sturen bij. Van advertentiecreatie tot targeting en rapportage: je schaalbaarheid zit nu in je systeem.

Goed, nu weet je waar je staat en waar je naar toe kunt werken.

Lees verder onder de advertentie

Lees ook: AI-expert Anand Jansen: ‘Praten over ethiek van DeepSeek? Je concurrent is al begonnen’

Van symptoombestrijding naar een marketingmachine

De meeste ondernemers weten wat ze moeten doen voor groei: goede advertenties, kwalitatieve data, slimme en snelle optimalisaties. Maar in de praktijk blijft het vaak bij symptoombestrijding: extra budget, een nieuwe hire of hopen dat je campagnes ineens beter gaan draaien.

Wat je écht nodig hebt: een datagedreven marketingmachine die voor je werkt. Die leert, verbetert en werk uit handen neemt. Zodat jij kunt focussen op strategie, groei en merkbouw.

Lees verder onder de advertentie

Zo pak je het aan: stap voor stap

Stap 1 – Verzamel en orden je data

AI is zo slim als de input die je geeft. Zorg dat je klantdata, salesinformatie en merkdocumentatie (zoals je waardepropositie en doelgroepinformatie) op orde zijn. Breng structuur aan, zodat je data makkelijk benaderbaar en aanpasbaar is.

Stap 2 – Automatiseer één proces

Lees verder onder de advertentie

Kies een taak die vaak terugkomt én veel tijd kost. Bijvoorbeeld: advertentieteksten schrijven. Bij één van onze klanten waren we maandelijks zo’n twintig uur kwijt aan het bedenken, schrijven, feedback verwerken en testen van advertenties. Veel losse varianten, vaak op onderbuikgevoel, weinig structuur.

Nu werkt het zo: ChatGPT genereert copy op basis van de concepten van deze week → via Zapier/Airtable worden ze automatisch doorgestuurd naar Meta → een AI-agent logt alle gegevens in ClickUp → alle resultaten en inzichten komen in realtime binnen in Slack. Resultaat: 60 procent minder tijd en een hogere ROAS door snellere tests.

Belangrijk: Automatiseer niet om het automatiseren. Maak inzichtelijk hoeveel tijd een taak kost, hoe makkelijk automatisering is en wat de impact is.

Lees verder onder de advertentie

Stap 3 – Bouw je AI-stack uit

Heb je één succesvolle workflow? Breid dan uit. Denk aan:

• AI voor productteksten

• Customer service scripts

• Automatische performance-analyse

• Gepersonaliseerde e-mails of CRO-tests

Lees verder onder de advertentie

Zo bouw je stapsgewijs een AI-team dat jouw marketing runt — zonder dat jij overal tussen hoeft te zitten.

Begin klein, denk groot. Kies één proces en optimaliseer dat met AI. Ondernemers die nu serieus bouwen aan AI-gedreven groei, zijn straks niet meer bij te houden.

Heb je vragen of wil je een AI-workflow in actie zien? Stuur me gerust een bericht via LinkedIn.

Lees verder onder de advertentie

Lees ook: Van babypodcasts tot Alexander Klöpping: AI gaat viraal, maar waar blijft de grote AI-adoptie in het mkb?