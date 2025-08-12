Door AI werken je huidige Google-advertenties niet meer: zo maak je jouw ads geschikt voor AI-resultaten

Als e-commerceondernemer verandert jouw speelveld snel. Klanten vinden hun antwoorden steeds vaker via AI-tools als ChatGPT of AI in Google. Dit kan direct invloed hebben op je omzet. In zijn expertblog legt Mikel Burger uit hoe je als ondernemer je zoekadvertenties vindbaar maakt binnen AI-resultaten en hoe je ze toekomstbestendig maakt.

Mikel Burger is sinds 2013 actief in marketing en e-commerce en heeft in de afgelopen drie jaar als co-founder van Fish and Burger meer dan 50 DTC- en e-commercemerken geholpen met groei.

Zoekadvertenties zijn nog steeds de cashcow van Google en om dit te beschermen moeten ze snel inspelen op dit veranderende gedrag. Google is bezig zijn zoekmachine om te bouwen tot een antwoordmachine. Nieuwe features zoals AI Overviews (AI-overzichten) en de conversational mode geven hiervan een eerste indruk. In plaats van enkel links, genereert Google een beknopt overzicht met het antwoord op complexere vragen, inclusief verwijzingen om verder te lezen.

Wat betekent deze verandering concreet? Ten eerste dat meer mensen hun zoekopdrachten als vraag formuleren. Google rapporteert dat 15 procent van alle zoekopdrachten dagelijks helemaal nieuw is, vaak langer en in vraagvorm. Daarnaast zorgt het AI-overzicht ervoor dat de gebruiker soms geen verdere resultaten hoeft te bekijken – het antwoord staat er immers al. Dat leidt tot ‘zero-click’ zoekgedrag. Voor adverteerders betekent dit dat je minder kansen op een klik hebt als jouw advertentie niet direct relevant is voor die vraag.

Uit interne documenten blijkt nu dat Google momenteel bezig is met het opschalen van advertenties binnen AI-resultaten. Google werkt aan een nieuwe manier van adverteren binnen AI-gestuurde zoekresultaten. In plaats van alleen naar zoekwoorden te kijken, wordt straks de hele context van het gesprek meegenomen om te bepalen welke advertenties relevant zijn.

Dat betekent dat vooral bredere en complexere vragen invloed gaan hebben op waar en hoe je advertenties verschijnen. Het tijdperk van puur keyword-denken maakt plaats voor campagnes die inspelen op de volledige interactie tussen gebruiker en AI.

Met het verder uitrollen van advertenties binnen AI-mode kunnen adverteerders nu meeliften op het steeds bredere gebruik ervan. Zo kun je als ondernemer acteren op deze verandering binnen Google.

1. Feed-hygiëne op orde

Houd productinformatie net zo scherp als je etalage. Actuele prijzen, voorraad en duidelijke omschrijvingen zorgen ervoor dat je producten de juiste plek krijgen in AI-zoekresultaten. Dat houdt in:

• Continu bijwerken van product titels, beschrijvingen, prijzen en voorraadstatussen.

• Geef zoveel mogelijk relevante additionele productinformatie mee.

•Duidelijke categorisering en juiste gebruik van labels.

2. Campagnes optimaliseren voor context, niet alleen voor keywords

Schrijf advertenties alsof je antwoord geeft op een klantvraag. Als iemand vraagt “Welke hardloopschoenen zijn goed voor beginners?”, moet jouw advertentie direct een passend antwoord geven. Denk aan:

•Brede zoekwoorden aangevuld met performance data om contextuele koppen en beschrijvingen te testen.

• Advertentieteksten die inspelen op vragen, zoals: “Wat als...?” of “Waarom is...?”

3. Performance Max en AI Max for Search inzetten

Test alle advertentievormen die Google biedt, van korte teksten tot video zodat je zichtbaar bent in elke stap van het zoekgesprek. Hoe meer je aansluit bij de vragen en de intenties van klanten.

• Bouw assets die niet alleen productdetails bevatten, maar ook antwoorden op bredere intenties (bijvoorbeeld voordelen, gebruik, alternatieven).

• Werk aan verschillende creatieve formats: video, carrousels en responsieve tekstadvertenties die meebewegen met het AI-gesprek.

4. Conversational content ontwikkelen

Ga voorbij productpagina’s. Zet in op blogposts, FAQ’s en short-form content met duidelijke antwoorden op veel voorkomende klantvragen:

• Wat doet dit voor mij?

• Waarom is dit anders dan dat?

• Hoe gebruik ik het in 3 stappen?

Dat helpt Googles AI om jouw bedrijf te koppelen aan relevante gesprekken — nog voor je campagnes starten.

5. Data stack upgraden: meten op gespreksniveau

Zorg dat je analytics naar AI-interacties kijkt. Dit is nog niet beschikbaar maar denk aan:

• Aanpassen van attributiemodellen, test multi-touch attributie die waarde toekent aan meerdere contactmomenten binnen hetzelfde AI-gesprek.

• Ontwikkel custom dashboards en combineer Google Ads-, AI Mode- en analytics data in één overzicht, zodat je realtime ziet welke context het meeste oplevert.

Met Q4 in zicht en de komst van advertenties in AI Mode is dit hét moment voor merken om je aanpak voor Google Ads onder de loep te nemen en waar nodig bij te sturen.

