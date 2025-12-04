Content is king is een fabel: ‘Wie niet durft te verwijderen, saboteert z’n eigen zichtbaarheid’

Iedereen heeft het jarenlang geroepen: ‘Content is king’. Het werd een mantra, een zekerheid, een heilige graal voor wie online gevonden wilde worden. En dus bouwden we allemaal. Pagina na pagina, blog na blog. Want dat was de regel: wie veel content heeft, wordt gevonden. Simpel, toch? Die tijd is voorbij. In 2026 is je overvloed precies dat wat site onderuit haalt, schrijft Marco Bouman in zijn expertblog.

Want die muur van content die je in tien jaar hebt opgebouwd? Die werkt niet meer. Niet voor Google. Niet voor AI. En zeker niet voor je bezoekers. Je site is geen autoriteit meer, maar een archiefkast. Geen gids, maar een digitale zolder.



En het ergste? Je ziet het niet eens gebeuren. Want je team blijft netjes publiceren. Je hebt nog steeds ‘goede blogs’. Maar ondertussen zakt je zichtbaarheid weg. Je conversie brokkelt af en je snapt niet waarom. Het antwoord is bloederig eenvoudig: je hebt te veel content en het grootste deel werkt tegen je.



80 procent van de mkb-websites is een digitale zolder: vol pagina’s die amper iemand ziet, laat staan vertrouwt.

AI leest je site als één geheel en ruikt meteen of het klopt

We zitten midden in het kantelpunt. Google kan je soms nog belonen voor een nieuw blogje. Even een sprongetje, een paar bezoekers erbij. Maar je bezoekers? Die raken de weg kwijt. De meeste mkb-sites voelen als een brij van informatie. De ene pagina zegt dit, de volgende iets anders. Geen lijn, geen rust, geen vertrouwen.



Niet voor niets converteren websites gemiddeld nog maar op één procent. Eén op de honderd bezoekers vindt wat hij zoekt én zet een stap. De rest verdwaalt, haakt af of vindt je simpelweg niet geloofwaardig genoeg.



AI-tools prikken daar dwars doorheen. Ze scannen je domein niet op trefwoorden, maar op patronen. Ze voelen of je domein stabiel is. Of je identiteit klopt. En of je content helpt of alleen maar vult. Zodra die balans zoek is, word je genegeerd. Niet omdat je geen goede content hebt. Maar omdat je te veel slechte content laat staan.

Grootste SEO-leugen: Je mag nooit content verwijderen

Vraag een willekeurige marketeer wat je vooral níét moet doen met content en hij zal zeggen: verwijderen. Want ja, ‘elke URL heeft SEO-waarde.’ Het was geen advies, het was doctrine. En dus groeiden websites door. Jaar na jaar.



Ik kom bij bedrijven waar honderd pagina’s meer dan genoeg zouden zijn. Maar de teller staat op driehonderd. Of een webshop die elke vrijdag trouw een blogje tikt, want ‘dan doe je iets met SEO’. Of nog mooier: ondernemers die betalen voor auteurs die ‘echte’ content schrijven. Taaltechnisch perfect, strategisch volkomen overbodig.



Content is king! Ole!



We lachen erom, maar ondertussen zit het er diep in. Schrappen voelt als falen. Als kapitaalvernietiging. Maar in werkelijkheid is het precies andersom: wie niet durft te verwijderen, saboteert z’n eigen zichtbaarheid.

Content verwijderen is geen onderhoud, het is leiderschap

AI ziet in één seconde wat jouw bezoekers al jaren voelen: je site klopt niet. Ze struikelen over oude SEO-content, vol zoekwoordherhaling en verouderde tips. Ze belanden op een blog zonder context, zonder lijn, zonder verhaal. Geen DNA, geen herkenning, geen hulp. Alleen informatie-drab.



En het is niet alleen SEO-content die je sloopt. Ook CRO-content, de slogans, call-to-actions, microcopy, het staat vaak bol van de manipulatieve trucjes. Je voelt de ‘wil om te sturen’, maar nergens de intentie om echt te helpen. En dus haken ze af. Mensen én machines.



Content verwijderen is geen onderhoud. Het is leiderschap. Durven kiezen. Durven zeggen: dit hoort niet meer bij ons. Dit is ruis. Dit staat in de weg van wie we wél willen zijn. Je domein wordt pas sterk als het klopt. Als je de ballast weghaalt, komt de kern naar boven. En pas dan kun je bouwen op vertrouwen.

Nieuwe content werkt pas als je oude content weg is

Natuurlijk is nieuwe content belangrijk. Sterker nog: het juiste soort content is waardevoller dan ooit. Topical Authority is precies wat AI en mensen zoeken. Helpful content die echte zoekintenties beantwoordt, met structuur, richting en context. Dat is goud. Maar wat als 80 procent van je domein níét uit goud bestaat?



Dat is de situatie bij de meeste websites. Slechts een klein deel blinkt uit in kwaliteit. De rest? Oude blogs, SEO-experimenten, pagina’s zonder functie of richting. Geen fundament, maar ballast. En zolang die ballast blijft staan, zakt je hele domein door het ijs. Want AI kijkt niet naar één pagina. Het kijkt naar je domein als geheel. En als de verhouding goed versus slecht scheef ligt, vertrouwt het niets. Ook je beste werk niet.



Daarom introduceer ik een nieuwe maatstaf: de Content Kwaliteit Coëfficiënt (CKC). Oftewel: welk percentage van je content draagt écht bij aan je autoriteit? Zit je nu op 20 procent? Dan is het tijd om te schrappen. Breng je domein terug naar helderheid en zuiverheid. Dan word je weer vindbaar en voelbaar.

Durf te slopen

Je hoeft geen nieuwe trend te volgen. Geen nieuwe tool te kopen. Geen AI-plugin te installeren. Je moet durven kiezen. Durven snoeien. Durven zeggen: dit hoort niet meer bij ons. De meeste ondernemers hebben geen contentprobleem. Ze hebben een keuzeprobleem. Ze laten alles staan. Uit angst, Uit gewoonte, uit de overtuiging dat volume ooit werkte.



Maar 2026 vraagt iets anders. Geen bulk, maar betekenis. Geen overvloed, maar orde. En dat begint niet met bouwen, maar met breken. De beste domeinen zijn straks niet die met de meeste pagina’s, maar die waar álles klopt. Waar elk stuk content iets toevoegt, iets draagt, iets uitstraalt. Geen digitale zolder, maar een huis dat klopt.



Dus kijk naar je site. Eerlijk. Schrap wat niet meer klopt. Laat alleen staan wat versterkt. En bouw dan pas opnieuw. Je wint niet met méér content. Je wint met content die klopt.

Vergeet volume en vergeet pagina’s

Vergeet alles wat je ooit hoorde over SEO. De toekomst is niet voor wie het meeste zegt, maar voor wie durft te kiezen wat telt. Wie durft te schrappen, wint vertrouwen. Aandacht. Overtuiging.

