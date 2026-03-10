De pijnlijke reden waarom je marketingcampagne flopt en deze ondernemer wél 50 procent meer kwalitatieve klanten bereikt

Veel mkb-bedrijven denken dat ze een marketingprobleem hebben. Dus doen ze wat logisch voelt: meer campagnes, meer verkeer en meer sales. Alles om meer groei te creëren. Maar in veel bedrijven waar Marco Bouman meekijkt, zit het probleem ergens anders. Niet in de marketing, maar in het systeem zelf. De meeste mkb-bedrijven hebben geen groeiprobleem. Ze hebben een hefboomprobleem, schrijft Marco in zijn expertblog.

Dat klinkt logisch, en soms werkt het ook. Maar het is zelden de slimste manier om te groeien. Een extra verkoper kan omzet toevoegen. Een groter marketingbudget kan meer verkeer opleveren. Meer campagnes kunnen nieuwe klanten binnenbrengen.



Maar er zit een ongemakkelijke waarheid achter deze manier van groeien: het is de zwaarste manier die er bestaat. In veel mkb-bedrijven waar ik meekijk, zie ik precies dit gebeuren: lineaire groei. Alles wat je toevoegt kost geld, tijd of energie. Groei wordt dan vooral een kwestie van harder werken, meer investeren en steeds meer organiseren.

Het verschil tussen harder groeien en slimmer groeien

In mijn werk met ondernemers zie ik dat er vaak nog een heel andere vorm van groei mogelijk is. Een vorm waarbij een relatief kleine verandering ineens het hele systeem versnelt. Waar marketing makkelijker begint te werken, klanten beter passen en groei minder zwaar voelt. Wanneer een bedrijf zijn groeihendel vindt, verandert er vaak niets aan de hoeveelheid werk, maar wel aan de richting van het systeem.



Veel groei in het mkb is eigenlijk vrij voorspelbaar. Je voegt capaciteit toe en het resultaat groeit mee. Een extra verkoper kost misschien 80.000 euro en levert 150.000 euro extra omzet op. Dat is prima business, maar het blijft volumegroei. Een hefboom werkt anders. Daar verandert niet het volume, maar het systeem zelf. En wanneer het systeem verschuift, beginnen vaak meerdere dingen tegelijk te bewegen.



Bezoekers blijven langer. Leads passen beter bij wat je aanbiedt. Salesgesprekken voelen minder stroperig. Klanten besteden meer en komen vaker terug.



Voor ondernemers voelt dat soms bijna alsof groei vanzelf ontstaat. Maar dat is natuurlijk niet zo. Er is simpelweg iets in het bedrijf veranderd waardoor het geheel beter begint te draaien. Een kleine verschuiving met een groot effect. Dat is het moment waarop je merkt dat je niet harder groeit, maar slimmer.

De meeste groeiversnellers liggen al in het bedrijf zelf

In veel mkb-bedrijven waar ik meekijk, ligt de groeihendel vaak al in het bedrijf zelf. Wanneer ondernemers vastlopen, kijken ze vaak eerst naar buiten. Naar concurrenten. Naar een nieuw marketingkanaal. Een nieuwe tool. Naar een bureau dat het beter gaat regelen. Of naar een strategie die ergens anders succes lijkt te hebben.



Maar opvallend genoeg ligt de grootste groeiversneller vaak helemaal niet buiten het bedrijf.



In bijna elk mkb-bedrijf waar ik meekijk, zit ergens zo’n groeihendel verstopt. Niet in een nieuwe campagne, maar in het systeem zelf.



In hoe het aanbod wordt gepresenteerd.



In hoe het bedrijf zich positioneert.



In hoe klanten door de website bewegen.



Het probleem is meestal niet dat de hefboom ontbreekt. Het probleem is dat niemand hem echt scherp ziet.



De meeste bedrijven hebben geen groeiprobleem. Ze hebben een hefboomprobleem.

De meeste hefbomen hebben dezelfde kleur: kwaliteit

Hoewel hefbomen op veel verschillende plekken kunnen zitten, hebben ze vaak één ding gemeen: ze verhogen de kwaliteit van het systeem. Niet per se meer bezoekers, meer leads of meer klanten, maar betere.



Dat kan op verschillende manieren gebeuren. Soms zit de hefboom in positionering: een bedrijf dat eindelijk duidelijk maakt waar het écht goed in is. Soms in focus: stoppen met alles tegelijk willen doen en kiezen voor wat al het beste werkt.



Andere keren zit de versnelling in transparantie. Bedrijven die duidelijker laten zien hoe ze werken, wat klanten kunnen verwachten en wat er gebeurt als iets misgaat, merken vaak dat vertrouwen sneller groeit.



Het bijzondere is dat elk bedrijf zijn eigen hefbomen heeft. Bij de één zit hij in het aanbod, bij de ander in het verhaal, de structuur van de website of de manier waarop klanten binnenkomen. Maar wanneer zo’n hefboom wordt gevonden en goed wordt doorgevoerd, verschuift vaak de kwaliteit van het hele systeem. En precies daar begint gezonde groei.

Waar hefbomen in de praktijk kunnen zitten

In de praktijk kom ik hefbomen op de meest onverwachte plekken tegen. Soms zit hij in transparantie. Bij een bedrijf in de maakindustrie met een gemiddelde orderwaarde rond de 5000 euro bleek de markt vol te zitten met lokkertjesprijzen. Veel aanbieders roepen bedragen ‘vanaf 2500 euro’, zonder te vertellen dat het om kale standaardproducten gaat zonder montage of opties.



De hefboom zat niet in marketing, maar in vertrouwen. De website werd volledig transparant over prijzen en hoe die zijn opgebouwd. Daarnaast kwam er een uitgebreide gids met tientallen pagina’s aan uitleg en een centraal zekerheidsplan: gratis inmeten, advies, 3D-visualisatie en ruimte voor vragen.



De boodschap veranderde fundamenteel. Je koopt hier geen product, maar zekerheid. Door prijstransparantie, gidsende content en een duidelijk proces kwamen bezoekers veel beter voorbereid binnen.



Binnen enkele maanden steeg de leadkwaliteit met ongeveer 50 procent. In een business met orders van duizenden euro’s kan dat het verschil betekenen tussen gewone groei en een verdubbeling van omzet. Het systeem werkte niet harder, maar beter.

De reden dat veel bedrijven hun hefboom nooit gebruiken

Het opvallende is dat veel ondernemers hun hefboom eigenlijk al ergens voelen zitten. Tijdens gesprekken hoor je het vaak tussen de regels door. ‘Dit product loopt eigenlijk altijd goed.’ Of ‘deze klanten passen eigenlijk het beste bij ons’.



Toch gebeurt er vaak niets mee.



De reden is simpel: een echte hefboom vraagt om keuzes. En keuzes betekenen dat iets anders minder belangrijk wordt. Een nieuwe positionering betekent dat je je oude verhaal loslaat. Meer focus betekent dat je sommige producten of doelgroepen niet meer centraal zet.



En precies daar beginnen veel bedrijven te twijfelen.

Hefboom werkt alleen als het hele systeem meebeweegt

Ze willen wel veranderen, maar houden tegelijk vast aan het oude model. De nieuwe koers komt erbij, maar het oude blijft bestaan. En dan gebeurt er iets interessants: de hefboom werkt niet.



Een hefboom werkt namelijk alleen wanneer het hele systeem meebeweegt. Wanneer positionering, marketing, aanbod en communicatie dezelfde richting kiezen. Pas dan voelt groei ineens een stuk minder zwaar, omdat het bedrijf eindelijk klopt.



De meeste bedrijven proberen harder te groeien dan hun concurrenten.



De slimme bedrijven veranderen het systeem.



En zodra het systeem klopt, voelt groei ineens een stuk lichter.