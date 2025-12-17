Zeer gelukkige werknemers, klanten én een hogere omzet: waarom iedere ondernemer met jaarthema’s moet werken

In veel mkb-bedrijven wordt keihard gewerkt, maar niet altijd aan het juiste. Denk aan projecten die tijd en geld kosten, maar die niet bijdragen aan de strategische doelstellingen. Vaak kunnen medewerkers de strategische doelen niet eens benoemen. Dat herkende TJ Marshall ook. In zijn expertblog vertelt TJ hoe jaarthema’s daar verandering in brachten en hoe jaarthema’s zorgden voor hogere omzet, werknemers- en klanttevredenheid.

Als ondernemer herken je dit gevoel vast wel: iedereen is druk en er gebeurt van alles, maar aan het einde van de maand vraag je je af of je écht bent opgeschoten richting je strategische doelen. Bij ons was dat niet anders: we waren vooral hard aan het rennen, maar renden niet dezelfde richting op. Daarom introduceerden wij twee jaar geleden jaarthema’s. Niet als leuke tekst op een poster, maar als manier om de organisatie te helpen kiezen: wat doen we wél en wat doen we bewust niet?



Een jaarthema is geen slogan, maar een koers

Een jaarthema is meer dan een slogan of loze kreet. Het is een overkoepelend motto voor het jaar dat duidelijk maakt wat op dat moment het allerbelangrijkste is. Zeker als mkb-bedrijf is schaarste vaak de realiteit. Je kunt met beperkte tijd, budget en mankracht niet al je strategische doelen tegelijk najagen. Een jaarthema dwingt je om de belangrijkste hefboom te kiezen.



Je kunt het zien als een soort rallying cry: één korte zin of woord waar iedereen zich achter kan scharen van stagiair tot directie.

Waarom wij ermee begonnen: betrokkenheid bij onze strategie

De belangrijkste reden om te starten met jaarthema’s was het vergroten van betrokkenheid bij onze strategie. Wanneer medewerkers de strategische doelen niet of nauwelijks voelen, dan stokt het in de uitvoering. Teams werken langs elkaar heen, de organisatie is continu bezig met brandjes blussen en klanten ervaren inconsistentie in de dienstverlening.



We beseften dat we een gezamenlijk kompas nodig hadden om alle energie in de juiste richting te sturen. Want de optelsom van kleine verbeteringen - die iedere medewerker individueel kan maken - is over een jaar gigantisch. Maar dan moet wel helder zijn: waar sturen we op?

Jaar 1: ‘Onvergetelijk waardevol’ (eerst het fundament)

Het eerste jaar draaide voornamelijk om bouwen. We hebben gewerkt aan ons fundament: onze cultuur, mensen op de juiste plek, processen optimaliseren, collega’s beter opleiden en meer impact maken bij klanten. Vanuit die ambitie ontstond het jaarthema: ‘Onvergetelijk waardevol’.



Voor een buitenstaander klinkt dat misschien als een vaag en groots begrip. Maar voor ons was het de leidraad. We zagen het als het bouwen van een huis met een sterk fundament dat een flinke storm kan weerstaan. Vanaf dat moment maakten we keuzes op basis van de positieve impact op de lange termijn. We stelden bij elk project de vraag: kunnen we hier over een of twee jaar op terugkijken en zeggen dat het nog steeds waardevol is?



Dit betekende bijvoorbeeld dat we in dit jaar tijdelijk ‘nee’ zeiden tegen snelle projecten met veel omzet, die echter ten koste gingen van onze structuur en processen. In plaats daarvan investeerden we tijd en middelen in een nieuw jaarlijks opleidingsprogramma voor al onze medewerkers om de kwaliteit en kennis op lange termijn te borgen.



Belangrijk: dit ging niet om meer omzet. Het ging om het fundament op orde krijgen. Een nieuw begin.

Jaar 2: ‘Van goed naar geweldig’ (de lat omhoog)

Het jaar daarna voelde als de logische volgende stap. Het fundament stond, maar we wilden de lat hoger leggen. We wilden van klanten fans maken en van medewerkers ambassadeurs. Dat vertaalde zich naar concrete stappen die direct uit het thema voortkwamen.



We maakten promotietracks glashelder, zodat iedere medewerker precies wist wat er nodig was om door te groeien. Dat gaf transparantie en nam onzekerheid weg. We richtten een klantfeedbackproces in om continu te leren en te verbeteren en we zetten Custom GPT’s in om kennis beter te borgen: kennis verhuisde van ‘in het hoofd van een paar’ naar een hulpmiddel dat voor iedereen beschikbaar is.

Het geheim zit in één vraag

Wat je in de praktijk merkt: een jaarthema zorgt direct voor focus. Het geeft een simpel, eerlijk toetsingskader. Bij elk nieuw initiatief of project stel je één vraag: draagt dit aantoonbaar bij aan ons jaarthema?



Als het antwoord ‘ja’ is, krijgt het prioriteit en middelen. Als het antwoord ‘nee’ is, gaat het idee in de ijskast of we schrappen het. Dat klinkt bijna te simpel, maar juist die eenvoud werkt. Teams hoeven minder te ‘verkopen’ waarom ze iets doen (of laten). Het past wel of niet binnen het thema. Daardoor worden discussies korter, worden besluiten sneller genomen en wordt de organisatie slagvaardiger. En die snelheid heb je nodig om voorop te blijven lopen.

En levert het ook iets op?

Een jaarthema is geen soft instrument. Het maakt keuzes hard en versnelt uitvoering. En ja: wij hebben in dezelfde periode ook concrete resultaten gezien. Onze Employee Net Promoter Score (eNPS) is in minder dan een jaar tijd meer dan verdubbeld van +16 naar +47. En over twee jaar tijd groeide onze omzet met 62 procent.



Ik geloof sterk dat gelukkige medewerkers zorgen voor gelukkige klanten. In de praktijk zie je dat terug in eigenaarschap, in de manier waarop teams samenwerken én in de kwaliteit die je levert aan klanten. Ik claim overigens niet dat we – alleen door het invoeren van jaarthema’s - dit soort cijfers hebben gerealiseerd. Maar ik durf wel te stellen dat de focus die het brengt: één richting, één taal en één filter voor keuzes, bij ons een belangrijke versneller is geweest: minder ruis, meer betrokkenheid en sneller verbeteren.



En misschien is dat nog wel het belangrijkste: als je een jaar lang op één thema stuurt, verandert niet alleen dat ene jaar. Je organisatie leert doelgerichter denken en dat werkt nog jarenlang door.

Wanneer werkt het wél (en wanneer niet)?

Een jaarthema werkt alleen als het geen slogan op een poster wordt, maar gedrag stuurt. Dat begint bij de oorsprong: het thema moet uit je strategie komen, niet uit een losse brainstorm. Vervolgens moet het het hele jaar terugkomen en niet alleen bij de kick-off: in teammeetings, maand- en kwartaalbijeenkomsten én in 1-op-1 gesprekken. En tot slot helpt het als je een eindejaarmoment of beloning koppelt aan het thema, zodat het niet alleen ‘werk’ is, maar ook iets waar je samen naartoe bouwt en samen op terugkijkt.



Met welk jaarthema maak jij van 2026 een succesjaar?



