41 procent meer aanvragen zonder extra marketingbudget: waarom digitaal vertrouwen de nieuwe valuta is

Lokale ondernemers denken vaak dat vertrouwen ontstaat in de winkel, maar klantgedrag is veranderd: de eerste indruk ontstaat tegenwoordig online. Je klant beslist online of hij je vertrouwt, al voordat jij doorhebt dat hij je überhaupt bekeken heeft. Wie geen digitaal vertrouwen opbouwt, verliest klanten zonder het te merken. In zijn expertblog vertelt Menno Chavanu hoe je dat digitaal vertrouwen opbouwt als lokale ondernemer.

Veel ondernemers zien hun website, sociale media of Google-profiel nog als een digitaal visitekaartje. Maar de klant van vandaag gebruikt deze kanalen om te bepalen of jij betrouwbaar, deskundig en de juiste keuze bent. De beslissing wordt dus gemaakt vóórdat jij weet dat iemand je overweegt.



In de makelaardij zie ik dit al jaren: mensen kiezen geen makelaar vanwege de laagste courtage (vergoeding), maar vanwege wie het meest vertrouwd voelt. Dat vertrouwen ontstaat allang niet meer aan de keukentafel, maar tijdens de eerste digitale indruk. En dat geldt net zo goed voor de bakker, schilder, kapper, fysiotherapeut of installateur om de hoek.



Digitale indruk = eerste indruk

Eerste indruk = vertrouwen

Zonder vertrouwen geen klant.



Socialemediaprofiel als een digitale woestijn

Een makelaar die ik begeleidde, merkte dat hij steeds minder werd uitgenodigd voor een intakegesprek. Zijn concurrenten wel. Opvallend, want hij had uitstekende reviews, veel lokale ervaring en een nette website.



Toen we zijn digitale aanwezigheid naliepen, werd het probleem meteen zichtbaar: verouderde foto’s, kille websiteteksten, geen recente reviews en een socialemediaprofiel dat al maanden stilstond en leek op een digitale woestijn.



Zijn echte zelf? Warm, deskundig en iemand die je meteen vertrouwt. Zijn online zelf? Onpersoonlijk, afstandelijk en onzeker.



Potentiële klanten haakten al af voordat hij überhaupt de kans kreeg om zijn verkoopgesprek te voeren. Zijn online indruk straalde simpelweg te weinig vertrouwen uit. En dit is precies het probleem dat ik bij veel lokale ondernemers zie.

Wat we hebben gedaan (en jij hiervan kan leren)

Veel ondernemers denken aan de simpele oplossing: meer marketing. Maar dat is een pleister op de wond en geen genezing. Daarom zijn we gaan kijken naar alle communicatie die hij als makelaar uitdroeg.



We hebben zijn Google-profiel opgefrist met nieuwe reviews, zijn foto’s vervangen door beelden die hem menselijk maken, zijn websiteteksten duidelijker gemaakt en gezorgd dat hij wekelijks zichtbaar werd op sociale media. Geen spannende marketingtrucs of complexe funnels, maar gewoon duidelijke en voornamelijk menselijke communicatie.

Digitaal vertrouwen = bewijs + menselijkheid + consistentie

Digitale indrukken worden sneller gevormd dan echte gesprekken. Als lokale ondernemer moet je zorgen dat je digitale uitstraling klopt en vertrouwen wekt. Dat begint bij drie onderdelen:

1 Bewijs: Laat met bewijslast zien dat je kunt waarmaken wat je in de marketing en communicatie deelt. Denk hiervoor niet alleen aan reviews, maar ook het delen van resultaten en voorbeelden. Dit hoeft niet mooier te worden gemaakt dan het is, maar maak dit echt en herkenbaar. 2 Menselijkheid: Mensen kopen van mensen. Laat de gezichten van jezelf en je team zien. Vertel waarom je dit werk doet, hoe je je onderscheidt en welke aanpak je hanteert. Dit sluit aan bij de ‘Gouden Cirkel’ van Simon Sinek: mensen kopen waarom je iets doet, niet alleen wat je doet. 3 Consistentie: Veel ondernemers willen perfecte marketing, maar realiseren daardoor nauwelijks vooruitgang. Wekelijks zichtbaar zijn is al meer dan 95 procent van de lokale ondernemers doet. Dit is geen marketingstrategie; het is een gedragsstrategie. Mensen vertrouwen bekenden, dus moet jij online een bekende worden, vóórdat ze je in het echt spreken.

41 procent meer intakegesprekken

Binnen drie maanden steeg zijn aantal intakegesprekken met 41 procent. Niet omdat zijn dienstverlening veranderde of hij een actie in de markt begon te schreeuwen, maar omdat zijn online indruk eindelijk overeenkwam met de kwaliteit die hij offline allang had. Als jij ook meer klanten wilt aantrekken, moet je digitale versie kloppen met je echte versie. Anders wint een slechtere ondernemer van jou, simpelweg omdat hij online betrouwbaarder oogt.

Zorg dat je:

Een duidelijke en menselijke uitstraling hebt in je foto’s en video’s.

Recente reviews, resultaten en voorbeelden verzamelt en deelt.

Laat zien waarom je dit werk doet, wat je onderscheidt en hoe je te werk gaat.

Elke week iets deelt dat waardevol is voor jouw doelgroep.

Niet om te influencen, maar om te zorgen dat mensen je durven kiezen. Wie vandaag digitaal het vertrouwen wint, wint morgen lokaal de klant.



