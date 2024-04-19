,,Al zo lang ze zich kan herinneren, wil mijn dochter kleuterjuf worden”, vertelde een vriendin aan bewegingswetenschapper Lieke Wolfraad. ,,Maar nu begint ze daaraan te twijfelen omdat ze vwo doet. Op school zeggen ze dat het zonde is om met een vwo-diploma naar de pabo te gaan.”

Dat raakte me. Weet je wat pas zonde is? Als dit meisje van haar pad afwijkt, omdat de maatschappij vindt dat ze ‘te hoogopgeleid’ is voor haar droombaan.

Ik herkende mezelf in dit verhaal. Toen ik afstudeerde dacht ik: nu ga ik iets teruggeven aan de maatschappij. Maar mensen om me heen zeiden: ,,Huh, ga je geen carrière maken?” Als ‘hoogopgeleide’ vrouw – wat een rotterm trouwens – moest ik ook het hoogst haalbare gaan doen: het bedrijfsleven in.

A stimulerende omgeving

Uiteindelijk kwam ik daar inderdaad terecht. Niet door anderen, maar omdat de omgeving van maatschappelijk werk niet bij mij past. Ik had een hogere versnelling nodig en vond die in bij een multinational.

Ineens werd ik omringd door mensen met een enorme drive. Iedereen werkte keihard en ontwikkelde zich in een razend tempo. Alles kon, alles was mogelijk. Het was een stimulerende omgeving en ik heb er veel geleerd, maar het vroeg ook veel van mensen. Daar wilde ik mijn collega’s bij helpen: hoe richt je je dag zo in dat je energie overhoudt?

Een effectieve balans vinden

Net als een topsporter, word je effectiever door na inspanning ook weer te herstellen. Niet alleen fysiek, maar ook mentaal. Dus leerde ik collega’s hoe je een effectieve balans kunt vinden. Voor veel mensen werkte dat goed, maar er waren ook mensen bij die toch nog dreigden op te branden. Dat kwam niet door de werkdruk zelf, maar door een mismatch tussen wat ze belangrijk vonden en wat ze deden. Forbes noemt het ‘misalignment burnout’.

Misalignment burn-out ontstaat als persoonlijke waarden niet overeenkomen met de bedrijfscultuur en als de functie niet bij iemands persoonlijkheid past. Een introvert persoon die veel moet netwerken, bijvoorbeeld. Op lange termijn heeft zo’n mismatch schadelijke gevolgen voor zowel mentale als fysieke gezondheid. Mensen krijgen bijvoorbeeld last van depressie of paniekaanvallen, maar ook moeheid, pijntjes en buikklachten.

Gevangen in verwachtingen

Rust gaat deze mensen niet helpen. Zingeving wel. Daarom is het belangrijk om te kijken wat iemand wil en belangrijk vindt. Waar iemand goed in is en zich wil ontwikkelen. Maar voor veel mensen is dat ontzettend moeilijk. Die hebben al zo lang genegeerd wat ze zelf willen, dat ze van zichzelf verwijderd zijn geraakt. En hoe breek je los uit de verwachtingen waarin je al jarenlang gevangen zit?

In het boek Morele Ambitie van Rutger Bregman, staat een helder antwoord op deze vraag. Het begint bij een herdefinitie van succes. We denken bij ‘succes’ aan rijk worden, een mooie auto rijden en op skivakantie gaan. Volgens Rutger moeten we onszelf andere vragen stellen: Wat wil ik achterlaten? Waar wil ik om herinnerd worden?

Energieke mensen maken betere keuzes

Deze vraag heb ik mezelf ook gesteld, en toen heb ik Onewave opgezet. Ik wil zorgen dat mensen weten hoe ze goed en lekker kunnen werken, waarbij ze zichzelf niet opbranden en energie over hebben voor de belangrijke dingen. Want energieke mensen maken betere keuzes voor zichzelf en de wereld om zich heen.

De mooie auto en de skivakanties heb ik opgegeven, net als het goede salaris en de vastigheid bij een werkgever. Ik werk hard, maar voel me ook energiek en gelukkig. Dat komt doordat ik elke dag bouw aan iets wat ik heel belangrijk vind.

Wat is jouw definitie van succes?

