Sociale media zijn voor de ene ondernemer een leuke plek om creatief bezig te zijn, terwijl ze voor anderen vooral frustratie opleveren. Socialemedia-strateeg Carlijn Bekker merkt dat veel mkb’ers steeds weer in dezelfde valkuilen trappen en weet precies hoe ze die kunnen oplossen.

Killer content maken met hulp van een scheurkalender: ‘Het gaat niet om likes en shares’

„Het is een beetje een haat-liefdeverhouding”, zegt Carlijn Bekker in De Ondernemer Live. „De een vindt het fantastisch en de ander vindt het verschrikkelijk. Maar in deze tijd moet je als ondernemer echt iets met sociale media. Ik hoop mensen daarmee een zetje in de rug te kunnen geven.”

Carlijn merkt dat veel ondernemers haar benaderen met dezelfde vraag: wat moet ik hier nu mee? „Ondernemers hebben het natuurlijk al hartstikke druk met hun onderneming tot een succes maken. Maar sociale media zijn een perfect middel om daarbij te helpen.”

Likes betekenen niet altijd succes

Volgens Carlijn denken veel bedrijven nog te simpel over online zichtbaarheid. „Ze denken dat sociale media ‘even snel wat posten’ is. Daarom wordt vaak gedacht dat het vooral draait om likes en shares. Dat zie ik vaak misgaan als ondernemers zonder de juiste kennis gewoon maar wat doen op sociale media en daardoor weinig resultaat krijgen.”

Ze ontwikkelde de ‘Social Media basis methode’ met vijf stappen:

Tot de kern komen en weten waar je als organisatie voor staat

Je strategie bepalen en een duidelijk gameplan hebben

Killer content maken met content die de juiste doelgroep aanspreekt

Analyseren door te meten wat werkt en wat niet

Groeiversnellers inzetten zoals adverteren of influencers

„Als een bericht maar tien likes krijgt, maar drie mensen gaan naar je website en vragen een offerte aan, dan is het dus een hele succesvolle post.”

Sociale media werken ook voor B2B

Sommige ondernemers zien sociale media vooral als een B2C-podium, maar Carlijn benadrukt dat ook B2B veel te winnen heeft. „Absoluut. Dan ben je misschien op wat andere kanalen actief, zoals LinkedIn. Maar het is voor beide doelgroepen heel relevant.”

Ze ziet vaak dat een simpele stap zoals een post op LinkedIn al nieuwe kansen opent. „LinkedIn kan je ook heel bewust als een lead generator inzetten, door direct het gesprek aan te gaan met relevante bedrijven. Vaak denken we alleen: even iets posten. Maar er zitten achter sociale media nog veel meer mogelijkheden.”

Drie veelgemaakte fouten

Werken zonder strategie of doel

„Als jij weet: ik wil mijn bereik vergroten, ik wil nieuw personeel aantrekken, dan kan je daar concreet naartoe werken. Als je dat niet weet, ben je eigenlijk met losse flodders aan het schieten.”

Geen duidelijke visie of mening hebben

„Ondernemers zijn vaak bang om te zeggen waar ze voor staan. Als je alleen saaie vanilla content post, wat eigenlijk neerkomt op algemene en nietszeggende content, wordt er zo aan je voorbij gescrold.”

Ondoordachte content en zenden zonder relevantie

„Veel bedrijven overspoelen hun doelgroep met hun eigen nieuws: nieuwe lanceringen, nieuwe locaties. Zonder te bedenken: waar zit die doelgroep nou eigenlijk op te wachten? Hoe kan ik de doelgroep helpen?”

Denk vanuit de klant

Hoe kom je erachter wat je doelgroep echt wil zien? „Ga in gesprek met je klantenservice, wat zijn bijvoorbeeld veelvoorkomende vragen? Praat met je personeel over wat werken bij jouw organisatie bijzonder maakt. Richt een panel op met bestaande klanten en vraag hen waar ze behoefte aan hebben.”

Carlijn benadrukt dat content vaak niets te maken hoeft te hebben met het product zelf, zolang het relevant is voor de branche of het probleem van de klant. „Het moet veel minder gaan over de inhoudelijke dienst of het product, maar veel meer over de oplossing: wat heeft de doelgroep eraan? Hoe lost het hun problemen op? Welk gevoel geeft het ze?”

Carlijn ziet in de praktijk dat veel ondernemers communiceren vanuit hun eigen perspectief. „Ik denk dat mijn doelgroep dit denkt, dus ik schrijf het zo op. Maar als je echt met mensen praat, hoor je andere woorden en concrete situaties. Met die taal maak je content herkenbaar en aantrekkelijk.” Om daarbij de helpen ontwikkelde Carlijn een scheurkalender. „Iedere dag scheur je een blaadje af met een strategische tip of een content idee. Zo krijg je elke dag een socialemedia-herinnering en heb je iets concreets om mee aan de slag te gaan.” Ze lacht: „Zelfs voor mij is het nog een reminder om elke dag ook mijn eigen socials bij te houden.”

