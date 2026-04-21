Dagelijkse strijd voor horecaondernemer door stapeling van regels: ‘Eerst formulieren invullen, dan pas koffie zetten’

De horeca draait op mensen. Op ondernemers die met passie hun zaak runnen, die vroeg beginnen en laat eindigen, en die elke dag opnieuw het verschil maken voor hun gasten. Juist daarom wringt het als een groeiend deel van hun tijd opgaat aan administratie, controles en het naleven van steeds complexere regels.



Opstapeling van regels

Regels zijn er niet voor niets. Ze waarborgen (voedsel)veiligheid, zorgen voor een eerlijk speelveld en beschermen zowel gasten als personeel. Niemand in de sector pleit voor een vrijbrief zonder kaders. Maar waar het misgaat, is in de hoeveelheid, de stapeling en de manier waarop die regels worden toegepast. De balans is zoekgeraakt. Waar regels ooit ondersteunend waren, zijn ze voor veel ondernemers een doel op zich geworden.



Een ondernemer die ’s ochtends eerst de temperatuurregistraties moet controleren, de hygiënelijsten moet bijwerken en moet checken of alle verplichte formulieren op orde zijn voordat de eerste koffie wordt gezet, dat is niet hoe het bedoeld is.

Systeem staat al onder spanning

De praktijk zit vol herkenbare voorbeelden. Daar komt bij dat regelgeving zelden uniform is. Wat in de ene gemeente mag, kan in de andere tot vertraging of zelfs afwijzing leiden. Ondernemers die willen investeren in hun zaak, bijvoorbeeld door hun terras aan te passen of hun concept te vernieuwen, lopen regelmatig vast in langdurige vergunningstrajecten en onduidelijke eisen.



Soms gaat het om details die nauwelijks bijdragen aan veiligheid of kwaliteit, maar wel maanden tijd en aanzienlijke kosten met zich meebrengen. Dit remt niet alleen individuele ondernemers, maar ook de dynamiek en innovatie van de hele sector. Die tijd, energie en geld, steken ondernemers liever in hun gasten en hun team. En elke nieuwe regel, hoe goed bedoeld ook, komt bovenop een systeem dat al onder spanning staat.

Meer vertrouwen

Wat we nodig hebben, is meer vertrouwen. Vertrouwen dat ondernemers hun verantwoordelijkheid nemen en weten wat nodig is om hun zaak goed te runnen. Natuurlijk moet er toezicht zijn, maar dat kan slimmer en eenvoudiger. Minder stapeling van regels, meer ruimte voor gezond verstand. Niet alles hoeft dichtgetimmerd te worden.



Tegelijkertijd zie ik ook iets positiefs. In Den Haag groeit het besef dat het anders moet. Dat de regeldruk te hoog is en dat dit innovatie en ondernemerschap in de weg zit. De eerste stappen zijn gezet, er wordt gekeken naar vereenvoudiging, naar betere afstemming tussen instanties en naar het schrappen van overbodige verplichtingen. Dat is hoopgevend.



De echte uitdaging ligt in de uitvoering. Te vaak verdwijnen goede intenties in nieuwe lagen van beleid, pilots en onderzoeken. Ondernemers hebben daar weinig aan. Zij willen geen nieuwe plannen op papier, maar merkbare verlichting in hun dagelijkse praktijk. Dat vraagt om keuzes durven maken: regels daadwerkelijk schrappen, procedures verkorten en vertrouwen centraal stellen in plaats van controle.

Ondersteunen in plaats van domineren

Als we de horeca echt willen versterken, moeten we terug naar de kern. Een sector waarin vakmanschap, gastvrijheid en ondernemerschap centraal staan. Waar regels ondersteunen in plaats van domineren. En waar ondernemers weer de ruimte krijgen om te doen waar ze goed in zijn.



Want uiteindelijk willen we allemaal hetzelfde: een sterke, levendige horecasector waar ondernemers kunnen doen waar ze goed in zijn. Laten we ervoor zorgen dat ze daar ook weer de ruimte voor krijgen. Dan kan de aandacht weer gaan naar waar het echt om draait: die volle terrassen, tevreden gasten en een sector die bruist van energie.



