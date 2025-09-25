Ondernemers zijn 1 dag per week kwijt aan administratie door regels: ‘Ruimte om te ondernemen vraagt daadkracht’

Ondernemen draait om creativiteit, passie en het realiseren van dromen. Maar te vaak worden ondernemers geremd door een overvloed aan administratieve verplichtingen en complexe regels. Dit neemt kostbare tijd en energie in beslag die beter besteed kan worden aan innovatie en groei. Minder regeldruk betekent meer vertrouwen en ruimte voor ondernemerschap, bepleit Marijke Vuik in haar expertblog.

Lees verder onder de advertentie

Marijke Vuik Voorzitter Koninklijke Horeca Nederland (KHN) Sinds maart 2023 is Marijke Vuik voorzitter van Koninklijke Horeca Nederland (KHN). Ze is daarnaast eigenaar van Biercafé Doerak, Café het Klooster en Slijterij Hoptic in het centrum van Delft. Vuik haar hart voor de horeca uit zich niet alleen in haar ondernemerschap. Ze zette zich al op verschillende manieren in voor de branche, onder meer via verschillende adviescommissies, klankbordgroepen en initiatieven namens de horeca of overkoepelend namens ondernemers in de regio.

Ondernemers starten hun bedrijf met een idee, kans en dromen. Of dat nu gaat om gasten een mooie ervaring te geven, een team op te bouwen of een slim product in de markt te zetten: ondernemen vraagt energie en creativiteit. Toch besteden ondernemers wekelijks uren aan administratie en verplichte registraties. Dat is zonde. Regels zijn nuttig, maar ze mogen niet onnodig ingewikkeld worden.

Vertrouwen

Dat heeft alles te maken met vertrouwen. Het overgrote deel van de ondernemers wil het gewoon goed doen. Maar bij een incident of een kleine groep die zich niet aan de regels houdt, is de eerste reflex vaak om nóg meer regels te verzinnen. Daardoor wordt de grote meerderheid die netjes zijn verantwoordelijkheid neemt onnodig belast.

Lees verder onder de advertentie

Een sprekend voorbeeld van onnodige regeldruk is de bijschrijfplicht van dagleidinggevenden in de horeca. Naast de eigenaar moeten ook bedrijfsleiders of floormanagers die tijdelijk de verantwoordelijkheid dragen officieel worden bijgeschreven op de Alcoholwetvergunning. Dat betekent telkens formulieren invullen, wachten op verwerking bij de gemeente en extra kosten. Terwijl het doel - zorgen dat er altijd iemand met kennis van sociale hygiëne aanwezig is en er verantwoord alcohol wordt geschonken - al eenvoudig te controleren is via het landelijke register Sociale Hygiëne. Het extra bijschrijven voegt weinig toe, maar kost ondernemers veel tijd, geld en energie.

Het goede nieuws: er komt een oplossing. De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen die de ministers oproept om samen met de sector een werkbare regeling te maken. Vincent Karremans, minister van Economische Zaken (VVD), heeft bovendien aangegeven dat de bijschrijfplicht een van de eerste regels is die wordt aangepakt in zijn nieuwe regeldrukagenda. Dat geeft hoop dat ondernemers binnenkort verlost zijn van dit overbodige formulierencircus.

Lees ook: Martijn wil minder regels: ‘Vertrouwen op boerenverstand en intrinsieke motivatie is effectiever’

Lees verder onder de advertentie

Dag per week aan administratie

Dit voorbeeld staat niet op zichzelf. In veel sectoren lopen ondernemers tegen vergelijkbare verplichtingen aan: regels die vooral geschikt zijn om iets af te vinken, maar weinig bijdragen aan het grotere doel. Ondertussen kost het ondernemers gemiddeld meer dan een dag per week aan administratieve verplichtingen. Dat is kostbare tijd die ze liever steken in innovatie, gastvrijheid of persoonlijke aandacht voor hun klanten.

Met de verkiezingen in aantocht ligt er een enorme kans. Niet alleen om regels te schrappen, maar om een cultuur te creëren waarin ondernemen wordt gefaciliteerd in plaats van afgeremd. Waar vertrouwen centraal staat en wet- en regelgeving ondersteunt in plaats van verlamt. De aangenomen motie en het plan van minister Karremans zijn een goed begin, maar het vraagt om meer durf en daadkracht.

Want stel je eens voor hoeveel energie en creativiteit er vrijkomt als ondernemers niet langer vastzitten aan overbodige formulieren. Minder regels betekent meer vertrouwen. Meer ruimte om te doen waar je goed in bent: ondernemen.

Lees verder onder de advertentie

Lees ook: KHN: ‘Vakantie in eigen land? Dit jaar nog wél betaalbaar’