Van twijfel op Schiphol tot lef in Los Angeles: ‘Je hoeft niet perfect te zijn, maar durf op te staan’

Wat dóe ik hier eigenlijk? Dat dacht ik toen ik afgelopen september op Schiphol stond voor de allereerste handelsmissie in Los Angeles speciaal voor vrouwelijke ondernemers. Ik voelde mij allesbehalve een wereldvrouw, maar ik ben toch gegaan. Waarom? Andere vrouwen laten zien wat er mogelijk is, is geen bijzaak. Het is een voorwaarde, schrijft Nathalie Krom in haar expertblog.

Nathalie Krom-Wormgoor Nathalie Krom is ceo en medeoprichter van Business Women Nederland , het platform dat zich niet neerlegt bij glazen plafonds, maar bouwt aan glazen liften. Met een missie die kraakhelder is: het speelveld gelijk maken voor vrouwelijke ondernemers. Als ondernemer en aanjager van verandering ziet Nathalie kansen waar anderen barrières zien. Ze gelooft in de kracht van kennisdeling, zichtbaarheid en echte verbinding.

Afgelopen september stapte ik op het vliegtuig naar Los Angeles voor de allereerste handelsmissie speciaal voor vrouwelijke ondernemers, georganiseerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Niet omdat ik meteen een deal met een Amerikaanse investeerder op zak had. Niet omdat ik per se een koffietentje in West Hollywood wilde openen (al klonk dat stiekem best leuk). Maar omdat ik geloof dat vrouwelijk ondernemerschap ertoe doet. En dat hier rolmodellen voor nodig zijn. Zeker als vrouw. Zeker internationaal. En zeker als we het systeem écht willen veranderen.

Spoiler: ik voelde me allesbehalve een wereldvrouw

Na overleg met RVO had ik mij aangemeld en daar ging ik namens Business Women Nederland. Vol ambitie. Ik had er zin in. Maar toen ik eenmaal op Schiphol stond, dacht ik vooral: wat dóe ik hier eigenlijk? Ik kende nauwelijks iemand van de delegatie, het hotel was overboekt en mijn innerlijke saboteur had haar koffers ook gepakt… Maar ik ging toch. Want als we wachten op het perfecte moment, blijven we dus voor altijd wachten.

Je hoeft geen miljoendeal te sluiten om impact te maken

Tijdens de missie zei iemand tegen me:

„Wat gaaf dat jullie dit doen, ook al haal je er niet direct business uit.” En precies dát is de kern. Andere vrouwen laten zien wat er mogelijk is, is geen bijzaak. Het is een voorwaarde. Voor investeerders. Voor de markt. En, misschien wel het belangrijkst, voor jezelf.

Wie aan tafel zit, wie op het podium staat en wie de norm durft te verleggen, bepaalt hoe de wereld eruitziet. Dus als wij er niet zitten, wie dan wel?

Met een opgezwollen hoofd mijn pitch doen

Iedere dag was er een waanzinnig programma met vrouwen die al eerder naar de VS waren vertrokken en hun lessen deelden. Op dag twee gingen we naar het advocatenkantoor Cooley, dat onder andere de Kardashians vertegenwoordigt. Of een bezoek aan het hoofdkantoor van Snapchat waar Amerikaanse mentoren klaar zaten om al onze businessvragen te beantwoorden.

Klinkt allemaal lekker stoer hè? Maar laten we vooral ook eerlijk zijn: op dag twee kreeg ik een allergische reactie waardoor mijn hoofd eruitzag als een opgeblazen ballon. Topmoment voor een pitch. En toch stond ik daar. Niet omdat ik me op m’n best voelde, maar omdat lef zelden verschijnt als alles vlekkeloos loopt. Lef is doorgaan terwijl je je het liefst onder een dekentje wilt verstoppen. Mét een icepack op je voorhoofd.

Internationaal groeien zonder te verhuizen

Ik wil niet emigreren. Geen kantoor in Culver City, LA. Geen cappuccino’s voor 12 dollar. Maar die missie leerde me: groter denken begint bij jezelf toestaan om buiten je bubbel te stappen.

Wat me het meest raakte? De openheid van de vrouwen daar. Geen haantjesgedrag. Geen power poses. Gewoon: delen, steunen en gunnen. Omdat we weten dat niemand het alleen hoeft te doen. Dát is ondernemen op z’n best. Met elkaar. Zonder maskers. Mét ambitie.

Afgelopen week hadden we een reünie met diverse vrouwen uit de delegatie. Zo gaaf om te zien welke stappen er zijn gezet en welke deuren er open zijn gegaan. Gewoon door mee te gaan en je kansen te pakken.

Dus voor elke vrouw die twijfelt...

Of je wel goed genoeg bent. Slim genoeg. Of je er wel bij hoort.

Laat me dit zeggen:

Je hoeft het niet zeker te weten om te beginnen. Je hoeft het niet perfect te doen om indruk te maken. Maar je moet wél durven op te staan. Te spreken. Te verschijnen.

Niet alleen voor jezelf, maar voor iedere jonge vrouw die meekijkt. Want de toekomst van vrouwelijk ondernemerschap begint bij ons. Vandaag.

Meer weten of aansluiten? Kijk op www.businesswomennederland.nl

