Flink meer winkels failliet in het tweede kwartaal, onlineconcurrentie grootste boosdoener

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) meldt dat het aantal winkels dat failliet is gegaan van april tot en met juni flink is gestegen. In totaal ging het om 89 bedrijven, vergeleken met 66 in dezelfde periode een jaar eerder. Het aantal faillissementen in de hele economie nam daarentegen juist met 7 procent af.

CBS-econoom Marjolijn Jaarsma kan de toename lastig duiden, al lijkt de concurrentie van webshops wel een rol te spelen. „De faillissementen gaan dwars door de hele winkelstraat, verspreid over diverse branches. Je ziet bijvoorbeeld dat kledingverkopers het lastig hebben, dat is iets wat al langer speelt”, legt zij uit. In het tweede kwartaal gingen onder andere modeketen Gerry Weber en woonwinkelketens CASA en Rivièra Maison op de fles.

Wel hogere omzet en meer verkoop

Het statistiekbureau meldde de bankroetcijfers in een publicatie over de detailhandel. Daaruit komt verder naar voren dat de omzet binnen deze sector in het tweede kwartaal met 3,3 procent op jaarbasis is gestegen. Ook werden er meer goederen verkocht, al waren er wel duidelijke verschillen tussen verschillende soorten winkels.

Zo nam de omzet van winkels in consumentenelektronica met bijna 11 procent af. Ook daar speelt onlineconcurrentie volgens Jaarsma een rol, evenals hogere prijzen. Winkels waar de omzet steeg waren onder meer verkopers van recreatieartikelen, drogisterijen en doe-het-zelfzaken.

De omzet van webshops steeg wel flink, met 9,6 procent ten opzichte van een jaar eerder. Het gaat dan om verkopers die hun artikelen enkel online aanbieden. Voor bedrijven die zowel in de winkel als online verkopen, bleef de omzet nagenoeg gelijk.

Ook faillissementen buiten retail Naast retailers heeft bijvoorbeeld ook de horeca het zwaar. Zo vertelde Won Yip dat het code oranje is in de horeca. Volgens hem is elk bedrijf momenteel te koop. Ook Paardekooper, leverancier van verpakkingen voor onder meer cadeaus, bloemen, groente en fruit is failliet. Het familiebedrijf was actief in zo’n 75 landen en had ongeveer 700 medewerkers.

