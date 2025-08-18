Vakantie. Eindelijk even los van de dagelijkse hectiek. En dan, ergens op een terras in Zuid-Frankrijk of tijdens een wandeling in de bergen, komt die ene vraag bij je op: ben ik nog wel de leider die mijn bedrijf nodig heeft? In zijn expertblog vertelt Pieter Peelen hoe je antwoord krijgt op die vraag.

Zou je jezelf aannemen? ‘Grootste bottleneck in bedrijven is niet de markt of klant maar de ondernemer’

Pieter Peelen

Technisch bedrijfskundige Pieter Peelen is technisch bedrijfskundige, gespecialiseerd in ondernemerschap, innovatie en strategie. Na acht jaar in uitdagende managementposities richtte hij in 2010 No Nonsancy (nu Beter is meer) op, waarmee hij mkb-bedrijven in de ‘beter is meer’-fase helpt productiever te worden. Met 25 jaar ervaring en honderden bedrijven geholpen, vertaalt hij complexe theorie moeiteloos naar praktische werkwijzen. In zijn boek Beter is Meer deelt hij praktische inzichten over professionalisering en productiviteitsgroei.

Het is een confronterende maar waardevolle gedachte. Want in de waan van de dag heb je je team uitgebreid, nieuwe klanten binnengehaald, nog een extra tak opgestart. Je was bezig. Druk. Nodig. Onmisbaar.

Zelfs tijdens deze vakantie denk je stiekem eigenlijk best wel vaak: ‘Hoe zal het gaan op de zaak, nu ik weg ben?’. En kijk je elke dag zeker drie keer in je mailbox of je toch echt even niet iets moet oplossen. Je baalt ervan dat ze je niet vaker bellen. En dat je ook hiermee bezig bent, juist op de momenten dat je even ongedwongen met je gezin kan zijn.

Het sterkste, maar ook grootste knelpunt

Het mag duidelijk zijn: je bent naast de sterkste ook het grootste knelpunt in je eigen bedrijf geworden. Alles loopt via jou. Iedereen kijkt naar jou. En jij mist overzicht, energie en motivatie. En dan die vraag: zou jij jezelf nu eigenlijk aannemen?

Zou jij iemand aannemen die vergadert zonder besluiten te nemen? Die plannen maakt maar geen ruimte vrijmaakt voor uitvoering? Die brandjes blust, maar nooit de pyromaan aanpakt? Die zo weinig vertrouwt op collega’s dat hij tijdens vakanties nog bezig wil zijn met de zaak?

In veel bedrijven is de grootste bottleneck niet het personeelstekort, de markt of de klant, maar de ondernemer zelf. Niet omdat je niet goed genoeg bent. Maar omdat je te lang bent doorgegaan op dezelfde manier. Wat ooit je kracht was (betrokkenheid, controle, doorpakken) is nu de rem geworden.

Je opnieuw uitvinden als ondernemer

Slimme ondernemers vinden zichzelf telkens opnieuw uit. In deze fase doen ze de volgende drie zaken:

Ze verzamelen talent om zich heen, mensen die met hen écht verantwoordelijkheid willen dragen. Dat talent werkt in tachtig procent van de gevallen al in het bedrijf.

Ze bouwen aan een team dat gezamenlijk vorm gaat geven aan professionaliteit in het bedrijf.

Ze nemen zelf beetje bij beetje afstand van oneigenlijke rollen, zodat de organisatie kan groeien. En ze kunnen zelf weer met volle energie aan de slag.

Dus, als je deze zomer reflecteert, durf jezelf die ene vraag te stellen: Zou ik mezelf, zoals ik nu functioneer, opnieuw aannemen? Zo niet: wat moet er dan veranderen?

