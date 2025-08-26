Weer doorstart voor fastfoodketen Taco Bell in Nederland

De fastfoodketen Taco Bell gaat het weer proberen in Nederland. Het bedrijf, dat in 2018 al een keer failliet ging in Nederland, wordt volgens curator Maarten Jansen overgenomen door Symbro. Deze franchisepartij runt in het Verenigd Koninkrijk al meer dan honderd Taco Bell- en KFC-locaties.

Lees verder onder de advertentie

Taco Bell telde in Nederland tien vestigingen. Daarvan gaan er waarschijnlijk negen door onder de nieuwe eigenaar. Alleen voor de Taco Bell in Amersfoort zit een doorstart er mogelijk niet in, zegt curator Maarten Jansen. Er lopen nog wel gesprekken over, maar het lijkt erop dat de hoogte van de huur het lastig maakt om daar een rendabele winkel te draaien.

De nieuwe eigenaar wil ook verder met de in aanbouw zijnde Taco Bell in het nieuwe Food Village in Duiven. In totaal gaan naar verwachting zo’n 130 van de oorspronkelijke 165 medewerkers mee met de doorstart. „Dat zijn eigenlijk alle medewerkers die er nog werken, want de afgelopen tijd zijn er ook al weer mensen vertrokken”, aldus Jansen.

Lees ook: Fastfoodketen Taco Bell opnieuw failliet: ‘Met tien vestigingen schiet het ook niet op’

Lees verder onder de advertentie

Taco Bell verheugd

Taco Bell zegt verheugd te zijn over de doorstart. ‘Met deze overeenkomst is de toekomst van het merk Taco Bell in Nederland veiliggesteld, en kunnen ongeveer 130 medewerkers onze klanten in alle Taco Bell-vestigingen in het hele land blijven bedienen en verrassen’, stelt de onderneming in een korte verklaring.

Met tien vestigingen ben je gewoon te klein Paul Moers marketing-strateeg

Taco Bell is in de Verenigde Staten een grote naam. De Nederlandse vestigingen waren in handen van franchisenemer T Bello Netherlands. Die partij viel om omdat het niet lukte genoeg nieuwe vestigingen te openen. Volgens de curator waren naar schatting twee extra vestigingen nodig om niet meer verlieslatend te zijn.

Eerder vertelde marketing-strateeg Paul Moers al tegen De Ondernemer dat je schaalgrootte nodig hebt om zo’n keten goed in de markt te zetten. „Met tien vestigingen schiet dat ook niet op. Dan ben je gewoon te klein. Je kunt met je marketing geen vuist maken.” Dirk Mulder, expert Trade & Retail bij ING, benadrukte ook dat de kwaliteit van de producten van Taco Bell ook niet goed genoeg was voor de Nederlandse standaarden.

Lees verder onder de advertentie

Lees ook: Armin (29) runt Fat Phill’s, de snelst groeiende burgerketen van het land: ‘Zeg nooit nee tegen kansen’