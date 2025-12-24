Firefly ontwikkelt draadloze verlichting met 5G en IoT voor sneller en slimmer beheer

Firefly wil in tien jaar 25 miljoen slimme apparaten live hebben. Met draadloze ledverlichting, sensoren en 5G helpt het bedrijf organisaties energie besparen en gebouwen slimmer maken. Zo brengt de innovatieve scale-up duurzame technologie dichterbij.

5G biedt ondernemers iets wat vroeger alleen weggelegd was voor grote techbedrijven: razendsnelle en betrouwbare connectiviteit die nieuwe verdienmodellen mogelijk maakt. Firefly greep die kans met beide handen aan. Het bedrijf bouwt aan draadloze verlichting die energie bespaart, processen versnelt en installateurs veel werk uit handen neemt.

Van vuurvlieg naar slimme verlichting

Firefly werd in 2016 opgericht door Frank Visser. De naam verwijst naar het insect dat licht geeft zonder warmte. „Vuurvliegjes zetten honderd procent van hun energie om in licht”, zegt Visser. „Die eigenschap inspireerde ons. We willen verlichting zuinig en slim maken.”

Het bedrijf installeerde bij meer dan 1500 organisaties slimme ledverlichting. Alles werkt draadloos. Er zijn geen kabels of ingewikkelde installaties nodig. „Dát zien wij als de toekomst. Met licht kun je een gebouw veel slimmer aansturen dan mensen denken.”

Ontzorging van installateurs

Firefly richt zich ook op installateurs. Want als zij eenvoudig kunnen installeren, groeit Firefly sneller, is het uitgangspunt. Daarom programmeren ze instellingen vooraf: lichtniveaus, sensoren, schakelaars. Een installateur sluit de module aan op stroom en het systeem werkt.

De eenvoud van het systeem is een voorwaarde voor groei. Firefly wil in tien jaar 25 miljoen slimme apparaten live hebben. Visser: „Die schaal haal je alleen als installateurs snel kunnen schakelen. Hoe beter wij voorbereiden, hoe meer tijd en kosten zij besparen.”

Een draadloos netwerk dat meedenkt

In elk gebouw vormen de lampen van Firefly een mesh-netwerk. De lampen communiceren onderling en bepalen wat nodig is: aan, uit, dimmen of kleuren aanpassen. De connectiviteit van Odido verbindt modules direct met het netwerk. Klanten hebben geen extra infrastructuur nodig. Hierdoor verloopt implementatie snel en betrouwbaar. Visser: „Met onze app beheer je een compleet gebouw: verlichting aansturen, energie volgen, ruimtes monitoren.”

De sensoren in de lampen meten bezetting en maken heatmaps. Dit maakt organisaties vele malen efficiënter. „Is een ruimte niet gebruikt, dan hoeft die niet schoongemaakt te worden. En als iedereen weg is, kan het alarmsysteem automatisch aan.”

Biodynamische verlichting

Naast energiebesparing helpt verlichting ook bij welzijn. Biodynamische verlichting speelt in op natuurlijke ritmes. „Je lichaam reageert sterk op licht”, zegt Stefan van den Berg, manager business development en marketing. „Helder licht activeert, warm licht ontspant. Zo'n ritme bootsen we na in gebouwen.”

Met name zorginstellingen en scholen hebben hier baat bij. „Bewoners voelen zich overdag alerter en worden ’s avonds rustiger. Leerlingen concentreren zich beter tijdens belangrijke lessen.”

Slimme sportvelden

Firefly werkt ook aan oplossingen voor sportcomplexen, van voetbalvelden tot golfbanen. „Verlichting kan automatisch inschakelen bij zonsondergang”, vervolgt Visser. „Wordt het donkerder, dan past de lamp de helderheid aan. Na een training schakelt alles uit. Zo wordt het FC Den Bosch stadion al verlicht door ons systeem.”

Voor golfbanen ontwikkelt Firefly sensoren die zien of iemand bij een hole staat. „Hierdoor hoeft niet de hele baan verlicht te worden, alleen de plek waar iemand speelt. Zo besparen organisaties veel energie.”

Connectiviteit: binnen 5G, buiten LTE-M

Binnen gebouwen gebruikt Firefly het 5G-netwerk van Odido. De stabiliteit en snelheid is belangrijk voor het bedrijf. Visser: „Zonder verbinding is er geen licht, en zonder snelheid reageren lampen niet direct.”

Voor buitenverlichting gebruikt Firefly het LTE-M-netwerk van Odido. Dit netwerk is ontworpen voor IoT en blijft stabiel, ook bij veel bezoekers. „Bij een voetbalwedstrijd gebruiken duizenden mensen mobiel internet. Onze verlichting moet dan blijven werken.”

Klaar voor een draadloze toekomst

Firefly ziet een toekomst waarin gebouwen steeds slimmer worden. „Hoe meer apparaten draadloos verbonden zijn, hoe slimmer een gebouw functioneert”, besluit Visser. „We staan aan het begin. Dankzij goede connectiviteit en slimme technologie krijgt straks iedereen een gebouw dat met je meedenkt.”