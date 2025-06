Zo werkt LIOF met ondernemers aan een slimmer, duurzamer en gezonder Limburg

Met passend advies, een actief netwerk en doordachte financiering ondersteunt LIOF startups, scale-ups en mkb’ers in Limburg die willen innoveren, investering nodig hebben of hun grenzen willen verleggen door internationaliseren.

Sinds 1 januari van dit jaar wordt de regionale ontwikkelingsmaatschappij aangestuurd door Robbert Koldenhof, die om meerdere redenen op een mooi moment instapte.



Niet alleen kan Koldenhof met zijn collega’s terugkijken op een zeer succesvol 2024, LIOF viert ook zijn vijftigjarig bestaan. Een mooi moment om samen met de nieuwe algemeen directeur terug - én vooruit te kijken. Met 250 innovatieprojecten, 28 investeringen, 629 arbeidsplaatsen via buitenlandse vestigingen en een multiplier van 5 op investeringsvolume, boekte LIOF in 2024 op al zijn kerntaken mooie resultaten. En dan is er ook nog een jubileum. Dat vraagt om… vlaai?

„Precies, vlaai - en geen taart,” lacht Koldenhof. „Daar zijn we kritisch op hier in Limburg. Maar, wat je zegt: er zijn in 2024 prachtige resultaten geboekt. Ik zou daar graag de credits voor nemen, maar die eer gaat natuurlijk naar mijn voorganger en alle LIOF-collega’s.”



Inspirerende ondernemersverhalen

De strategie van LIOF is gericht op het leveren van een bijdrage aan de vier transitiepijlers Energie, Circulariteit, Gezondheid en Digitalisering - en dat zie je terug in de diversiteit van de projecten en samenwerkingen. Zo hielp LIOF ondernemers bij de ontwikkeling van biobased coatings als alternatief voor schadelijke microplastics in verpakkingen, maar ook bij de verwerking van haren tot textielvezels om zo bij te dragen aan een circulaire mode-industrie.



Verdeeld over de drie kerntaken van LIOF deelt Koldenhof drie inspirerende ondernemersverhalen. Een voorbeeld van een innovatietraject is de inkoop-app Quista Solutions, waarvoor LIOF de technische doorontwikkeling van de software ondersteunde. Koldenhof: „Quista Solutions helpt supermarkten om producten van lokale leveranciers eenvoudig en efficiënt te bestellen. Daarmee wordt niet alleen de lokale economie gestimuleerd, het vermindert ook het aantal transportkilometers. Win-win, dus.”



Foto: LIOF

Revolutionair drone-systeem

Vanuit de kerntaak internationaliseren, haalt Koldenhof Mine Kafon aan. Met ondersteuning van LIOF ontwikkelde dit bedrijf een drone-systeem dat landmijnen op een veilige en effectieve manier detecteert en onschadelijk maakt. „Landmijnen liggen, helaas, over de hele wereld. Het opruimen ervan levert een goed businessmodel op, maar ook een betere wereld. Voor LIOF hoeft een project niet altijd aan alle criteria te voldoen. Soms kiezen we voor investeringen die voor de Limburgse economie goed zijn, en soms voor projecten die impact hebben op het maatschappelijke domein.”



Internationale samenwerking

Dankzij de unieke ligging van de provincie wordt er ook regelmatig samengewerkt met internationale partners, zoals met Duitsland en België voor het Big Science-project Einstein Telescope. Koldenhof: „Dit is een project gebaseerd op een buizenstelsel van 10 bij 10 bij 10 kilometer onder de grond. Hier zit zeker 69 jaar aan werkgelegenheid en 4 miljard euro aan investeringen in. Als dit ambitieuze project gaat vallen in deze regio (we zijn nog in de race met Italië en Duitsland), wordt het het grootste wetenschappelijke infrastructurele project van onze generatie. En we zetten Limburg ook wetenschappelijk op de internationale kaart.”

Het gaat erom dat wij ondernemers ondersteunen om tot een florerend bedrijf te komen Robbert Koldenhof LIOF

De ondersteuning van LIOF beperkt zich niet altijd tot één van zijn drie kerntaken, legt Koldenhof uit. „Het is geen one stop-show. Het gaat erom dat wij ondernemers ondersteunen om tot een florerend bedrijf te komen. Wij kijken per case hoe we daarbij het beste kunnen helpen, en hoe lang. Er zijn bedrijven die we in verschillende fases helpen en waar we jarenlang mee samenwerken. Eerst innoveren, dan investeren, en dan groeien op internationaal niveau..”

Nieuwe koers

Dan: de toekomst. Het jaar 2025 markeert voor LIOF niet alleen de komst van Koldenhof, maar ook een nieuwe koers, die de algemeen directeur uitlegt aan de hand van een taart - ja, nu mag het wel. „Wij investeren in bedrijven die kunnen en willen groeien. Die voor zichzelf en voor Limburg succesvol willen zijn. De taartbodem met onze kerntaken - investeren, innoveren en internationaliseren - blijft altijd hetzelfde. Wat erboven komt, is de garnering: de aanvullende mogelijkheden.”

Hij vervolgt: „Onze aandeelhouders zijn de Provincie Limburg en het ministerie van Economische Zaken. Die extra mogelijkheden zijn gebaseerd op de beleidsvisies en lange termijndoelen van deze partijen. De afgelopen vijf jaar lag de focus vooral op transitie (energie en circulaire materialen), maar de komende vijf jaar denken we meer aan vergroening van de industrie en innovatieve versterking van Defensie.”

Human capital en chemie

Als we kijken naar de komende vijf jaar, aan welke ondernemers heeft Limburg dan de grootste behoefte? „Op dit moment is dat met name human capital en investeringen in de chemie - vooral het vergroenen daarvan. Zo helpen we nu bijvoorbeeld met het innoveren van bedrijventerreinen: hoe kunnen we de ondernemers bij elkaar brengen, ze helpen om slimmer om te gaan met energie en uiteindelijk samen laten werken in de energietransitie?”



En dat is nog maar één voorbeeld. Dat worden er dit jaar absoluut veel meer.”



Ondersteuning van LIOF?

Wil jij bijdragen aan een slimmer, duurzamer en gezonder Limburg, en ben je benieuwd of jij kunt rekenen op de steun van LIOF? Ga dan zeker met hen in gesprek en plan meteen een afspraak in.