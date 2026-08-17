AI wordt steeds slimmer: dit moeten ondernemers hun medewerkers meegeven

Met de komst van AI wordt technologie steeds beter in het uitvoeren van taken en het ondersteunen van medewerkers. Maar hoe zorgen ondernemers ervoor dat hun medewerkers niet achterover gaan leunen in een wereld waarin steeds meer digitaal gebeurt?

In de zesde aflevering van Vodafone Techtalks, de miniserie van Vodafone en De Ondernemer, bespreekt security awareness expert Hannan Ouhlous waarom kritisch denken juist nu belangrijker is dan ooit.

Meer technologie, meer bewustzijn

Volgens Ouhlous ligt er een risico op de loer. Als technologie steeds meer voor ons doet, zijn we geneigd om minder kritisch te kijken. Juist daarom wordt het belangrijker om ruimte te maken voor twijfel en alertheid. De mens is volgens haar dan ook niet de zwakke schakel in cybersecurity. Integendeel: medewerkers kunnen juist een belangrijke rol spelen bij het signaleren van risico’s en afwijkingen.



Waarom kritisch blijven een van de belangrijkste vaardigheden wordt in het AI-tijdperk, en hoe ondernemers dat kunnen stimuleren binnen hun organisatie? Je ziet het in bovenstaande video.



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