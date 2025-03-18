Hyundai meer dan een automerk voor de leasemarkt: ‘Wij willen een goede gesprekspartner zijn’

Niks zo veranderlijk als de leasewereld. Bijtelling, wel of geen motorrijtuigenbelasting, of een korting hierop, pseudo-eindheffing, bpm-regels: voor fleetmanagers kan het een hele kluif zijn om de leaserijder zonder kopzorgen te laten rijden. Hoe fijn is het dan als een autofabrikant meedenkt.

Abdel Chahbari is manager Fleetsales & Leasing bij Hyundai Nederland en zegt het helder: „Wij leveren niet alleen auto’s, wij willen bovendien een goede gesprekspartner zijn voor onze klanten. Dat kunnen wij ook zijn omdat we een compleet portfolio in huis hebben: elektrische auto’s, hybrides, plug-in hybrides en zelfs waterstofauto’s. Zelfs een elektrische bestelwagen zit in de pijplijn.”



Met dit aanbod aan auto's houdt het echter niet op. ,,Wij willen onze klanten vooral ontzorgen. Wetgeving heeft immers altijd invloed op het beleid van een bedrijf. Daarin zijn wij een goede gesprekspartner. Wij weten wat er leeft en wat er gaat spelen. En wat de gevolgen hiervan kunnen zijn.”

Duurzaamheid

Neem bijvoorbeeld de CSRD-regels, de Corporate Sustainability Reporting Directive. Dit houdt in dat grote bedrijven aan de overheid moeten rapporteren wat de impact is van de bedrijfsactiviteiten mens, milieu en klimaat. Een van de onderdelen heeft alles te maken met de kilometers die er worden gereden. Van transport tot woon-werk, van leaseauto tot bestelwagen. Chahbari: „Door elektrisch te gaan rijden waar mogelijk, verklein je je CO2-voetafdruk. Dit alleen zorgt ervoor dat veel bedrijven nu al een volledig elektrisch wagenpark hebben.”



Andere wijzigingen die van invloed zijn op de aanschaf van leasewagens, zijn bijvoorbeeld de verhoging van bijtelling op elektrische leaseauto’s (van 17 naar 18 procent over de eerste 30.000 euro in 2026) en de pseudo-eindheffing. Deze extra belasting op leaseauto’s met een benzine- of dieselmotor tikt behoorlijk aan: twaalf procent van de catalogusprijs voor nieuwe leaseauto’s vanaf 1 januari 2027. „Bedrijven wachten hier niet op en gaan voor elektrisch. Maar niet elke rijder, elke functie, kan uit de voeten met een elektrische auto. Of omdat je echt heel veel kilometers maakt, of omdat je moeilijk toegang hebt tot oplaadmogelijkheden.”

Telematica

Hoe gaat Hyundai daarmee om? „Wij hebben een one-stop-shopping-beleid. Wij adviseren onze klanten over de beste opties voor hun bedrijf. Juist in het licht van alle veranderingen rond leasing. Niet alleen over de leasevloot, ook over telematica-oplossingen die de taak van een werkgever verlichten. Van het plannen van een onderhoudsbeurt tot het bijhouden van kilometers voor bijvoorbeeld de CSRD-rapportage.”



Een hele lijn Business Editions helpt ook. „Stuk voor stuk goed uitgeruste modellen, zodat je als fleetowner of leaserijder geen eindeloze optielijst hoeft door te nemen. Je krijgt gewoon een heel complete auto. Met nog een bijkomend voordeel voor fleetowners: het is eenvoudiger om de restwaarde te calculeren wanneer je maar een uitvoering hebt.”

Luisteren naar de klant

De Business Editions laten niet alleen op restwaardegebied zien dat Hyundai altijd met de klant meedenkt. Het is bovendien het bewijs dat luisteren naar de klant een tweede natuur is van de Koreaanse importeursorganisatie. ,,De eerste Business Editions waren allemaal gebaseerd op de sportieve N Line modellen. Daar hebben we op verzoek nu ook Pure Editions aan toegevoegd. Dit zijn zakelijk slimme keuzes dankzij de complete uitrusting, de lage fiscale waarde en dus een aantrekkelijke bijtelling”, zegt Chahbari tot slot.