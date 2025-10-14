Sam (23) en Max (26): ‘Wij willen een nieuwe horecaketen opzetten’

Twee jonge ondernemers die een horecazaak beginnen, met het doel om een nieuwe franchiseketen uit te rollen. Aan ambitie geen gebrek bij Sam (23) en Max (26) van Rooij. Ze openden een lunchroom, koffietent én borrelplek in één, met zowel binnenruimte als een terras. Daarnaast bieden ze to-go bestellingen en catering voor bedrijven. „We zetten het graag in één keer goed neer.’’

Sam legt uit dat de twee misschien jong zijn, maar dit is zeker niet hun eerste ondernemersavontuur. ,,Ik zette eerder bedrijven op in e-commerce en webdevelopment, maar had altijd al een voorliefde voor de horeca. Daarin heb ik ook altijd gewerkt, dus ik wilde er graag eens zelf in aan de slag.” Daarom opende hij samen met zijn broer Charleys in Amersfoort, die wat hen betreft de eerste vestiging vormt van een nieuwe keten.

Bijna blind in het diepe

De naamgeving van hun eigen horecazaak beschrijft misschien het beste hoe de twee aan de slag zijn gegaan. ,,Onze hond heet Charley. Dat vonden we goed klinken voor onze zaak en de uiteindelijke keten, dus daar gingen we voor.” En op die manier werd ook een pand gevonden, dat volledig aan de wensen voldoet. Nog voordat het concept goed en wel rond was, omdat de twee van aanpakken weten zodra ze zich ergens in vastbijten.

,,We hebben een aantal zaken bezocht die ter overname werden aangeboden. Daar hebben we goed bekeken wat wij belangrijk vinden, om een wensenlijst op te stellen. Vervolgens kregen we de kans om op deze mooie plek in Amersfoort zelf te starten, dus besloten we dat te doen.” Sam was hiervoor nog nooit in het winkelcentrum waar ze zitten geweest, maar is als jonge ondernemer gewend om uitdagingen met beide handen aan te pakken. ,,We leren door te doen, door kansen te grijpen.”

Een bijzonder breed concept

De twee hebben hun concept bewust heel breed opgezet. ,,Omdat we op die manier het best kunnen testen wat er goed aanslaat.” Tegelijkertijd vraagt dat ook om systemen en software die daarop goed aansluiten. Daarom besteedden de ondernemers veel tijd aan de keuze voor het kassasysteem. ,,Je wilt zeker weten dat je er makkelijk mee kunt werken en dat het alle mogelijkheden biedt.”

Er werd een uitgebreide vergelijking gemaakt. Daarbij viel vooral op dat veel kassasystemen goed zijn in ofwel een restaurantgedeelte, óf in bezorging en catering. Voor Charleys was het belangrijk om die twee te combineren. ,,We kwamen uit bij Eijsink, omdat zij de enige Nederlandse partij zijn die dit echt goed kunnen aanbieden, plus de mogelijkheid om later uit te breiden,” vertelt Sam. Hij werkt daarnaast het liefst samen met leveranciers die beschikbaar zijn om één-op-één te sparren als dat nodig is, of een keer langs kunnen komen als dat moet.

Verminder de moeite die medewerkers moeten doen om ermee te werken, zodat er meer tijd overblijft en het voor iedereen leuk en makkelijk werkt

Experimenteren met de bestelzuil

Vanuit zijn eerdere bedrijven heeft Sam ondanks zijn jonge leeftijd al veel geleerd. Zoals de waarde van QR-codes, die het in de horeca heel makkelijk maken om te bestellen. ,,We gebruiken QR-codes, handheld-apparaten, keukenschermen en bonnenprinters, allemaal binnen één systeem.” Daarnaast werd er een bestelzuil geplaatst, waarmee de ondernemers nog experimenteren. ,,Het is nog even zoeken hoe we die het best kunnen inzetten. Gelukkig kunnen we de zuil binnen het systeem soms nog even uitzetten, die flexibiliteit is voor ons heel belangrijk.”

Het doel bij Charleys is om zowel to go-bestellingen voorin de zaak te bieden, als een gevoelsmatig afgescheiden ruimte voor wie verder doorloopt en in alle rust een kop koffie komt drinken of komt lunchen. ,,Dan is het prettig dat je meerdere betaalvormen kunt combineren, allemaal binnen één systeem.”

Ook voor kleine en startende ondernemers

Eijsink biedt hen de mogelijkheid om laagdrempelig van start te gaan, en daarna snel op te schalen. Sam legt uit: ,,Zelfs als onze investering in het complete pakket uiteindelijk groter is verdienen we dat snel terug.” Dankzij de handhelds, de keukenschermen en de bonnenprinters werkt het volgens hem allemaal heel soepel. Dat scheelt personeelsuren, waardoor het uiteindelijk veel meer oplevert dan het kost. Hij adviseert startende en kleine ondernemers om liever niet te besparen op het systeem. ,,Verminder de moeite die medewerkers moeten doen om ermee te werken, zodat er meer tijd overblijft voor gastvrijheid en het voor iedereen leuk en makkelijk werkt.''

Eijsink merkt dat vooral kleine en startende ondernemers soms verdwalen in het aanbod. ,,Dat is jammer, omdat we dankzij 40 jaar ervaring vaak heel goed weten hoe we hen kunnen helpen,” legt Stefan de Weerd uit, accountmanager bij Eijsink. ,,Ondernemers kunnen heel klein en flexibel beginnen. Vaak groeien ze stap voor stap door naar onze totaaloplossing, zodat zij zich nog meer kunnen richten op gastvrijheid en het runnen van hun horecazaak.”