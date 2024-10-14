Haagse horeca zet stap naar duurzaam: van warme kussens tot eigen appelsap

Een terras dat minder energie verbruikt én comfortabeler zit. Een eigen appelsap die duurzaam wordt geproduceerd en ook nog eens meer oplevert. „Dit zijn voorbeelden waar ondernemers direct de voordelen van verduurzaming merken’’, zegt Inge Helder, adviseur duurzaam ondernemen bij de gemeente Den Haag. Met het Programma Verduurzamen Haags MKB helpt de gemeente ondernemers stappen zetten; van energiebesparing tot circulair ondernemen.

Den Haag wil de komende jaren grote stappen zetten op het gebied van CO₂-reductie, klimaatadaptatie en circulariteit. ,,Als stad zijn we gebaat bij sterke en toekomstbestendige bedrijven’’, legt Helder uit. ,,Als ondernemers verduurzamen, levert dat niet alleen een lagere uitstoot op, maar ook gezonde bedrijven die klaar zijn voor de toekomst. Dat is winst voor iedereen.’’

Het Programma Verduurzamen Haags MKB biedt ondernemers concrete ondersteuning. Er zijn gratis energie- en duurzaamheidsscans, subsidies voor isolatie en stimuleringsregelingen voor circulaire initiatieven. Ook zijn er duurzaamheidskringen waar ondernemers ervaringen uitwisselen. ,,We willen niet opleggen wat er moet gebeuren’’, zegt Helder. ,,We maken het juist makkelijker om passende stappen te zetten, maar uiteindelijk kiest de ondernemer zelf.’’

Grote Markt als voorbeeld

Een van de ondernemers die al volop meedoet, is Marco Bijsterbosch, mede-eigenaar van een groot deel van de horecazaken op de Grote Markt. ,,Duurzaamheid is voor ons vanzelfsprekend’’, vertelt hij. ,,Met steun van de gemeente hebben we zuinige warmtekussens aangeschaft voor ons terras. Daardoor hoeven de heaters minder vaak aan. Dat scheelt energie én kosten. En de gasten vinden het heerlijk zitten.’’

Volgens Bijsterbosch draait het om praktische oplossingen. „Een half jaar geleden liep Inge met ons langs alle bedrijven op de Grote Markt. We bekeken samen wat we al goed deden en waar nog kansen lagen. Dat gaf direct inzicht. En door die gesprekken kwamen we in contact met nieuwe initiatieven, zoals Oscar Circulair, een duurzame afvalinzamelaar. Daar waren we zelf niet zo snel op uitgekomen.’’

Direct merkbaar in de portemonnee

De verduurzaming van de Grote Markt beperkt zich niet tot energiebesparing. Bij evenementen worden herbruikbare bekers gebruikt in plaats van wegwerp. Voor leveringen in de binnenstad is er een elektrische bestelauto. En bij elke nieuwe menukaart of verbouwing wordt gekeken naar duurzamere keuzes. ,,Wat ik mooi vind aan de Grote Markt,’’ zegt Helder, ,,is dat ze verduurzaming breed oppakken. Het gaat niet alleen om energie en afval, maar ook om lokaal inkopen, personeelsbeleid en mobiliteit. Stap voor stap maken ze vooruitgang en dat inspireert ook andere ondernemers in de stad.’’

Omdat we direct bij de producent inkopen, houden we er bovendien meer marge aan over. Het is duurzamer, persoonlijker én financieel slimmer

De voordelen zijn niet alleen goed voor het milieu, maar ook direct merkbaar in de portemonnee. „De warmtekussens besparen energie én maken ons terras aantrekkelijker’’, zegt Bijsterbosch. „Daarnaast hebben we samen met lokale producent Yespers ons eigen circulaire appelsap ontwikkeld. Die wordt speciaal voor ons gebotteld, met een eigen label. En omdat we direct bij de producent inkopen, houden we er bovendien meer marge aan over. Het is duurzamer, persoonlijker én financieel slimmer.’’

Duurzaamheidsadviseur Inge Helder in gesprek met Marco Bijsterbos, horeca ondernemer van de Grote Markt Groep. Fotograaf: Worcflow

Tips voor andere ondernemers

Veel ondernemers vragen zich af waar ze moeten beginnen. Volgens Helder is dat eenvoudiger dan gedacht. ,,Niet elke maatregel vraagt om grote investeringen. Met kleine stappen, zoals beter isoleren of kritisch kijken naar je afvalcontract, kun je al veel besparen. Vaak geeft dat ruimte om later grotere maatregelen te nemen. Het belangrijkste is dat je weet welke stappen wél en welke juist niet passen bij jouw bedrijf.’’

Met kleine stappen, zoals beter isoleren of kritisch kijken naar je afvalcontract, kun je al veel besparen. Vaak geeft dat ruimte om later grotere maatregelen te nemen

Ook benadrukt ze het belang van laagdrempelig contact. „Ik stap gewoon op de fiets en ga langs ondernemers. Soms zie ik direct kansen: een terrasverwarmer die beter vervangen kan worden, of verlichting die nog niet energiezuinig is. Dat maakt het concreet. Ondernemers weten dat ze mij eenvoudig kunnen bellen, mailen of zelfs appen. De lijntjes zijn kort.’’

Een verhaal dat klanten aanspreekt

Duurzaamheid draait niet alleen om cijfers, maar ook om het verhaal dat je kunt vertellen. ,,Steeds meer consumenten willen weten welke keuzes bedrijven maken’’, zegt Helder. ,,Daarom organiseren we tijdens de jaarlijkse Klimaatweek diverse duurzame restaurantroutes. Bezoekers doen drie restaurants aan, krijgen telkens een duurzaam gerecht én uitleg over de keuzes erachter. Zo maak je duurzaamheid (ook voor klanten) zichtbaar en inspirerend.’’

Bijsterbosch herkent dat direct. ,,Duurzaamheid is investeren’’, zegt hij. ,,Voor kleine ondernemers kan dat spannend zijn. Maar je krijgt er ontzettend veel voor terug: lagere kosten, een sterker bedrijf én een verhaal dat klanten aanspreekt. Het is het honderd procent waard.’’