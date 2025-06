Hoe ALX Food in 5 jaar uitgroeide tot horecagroothandel met impact

In een magazijn in Enschede kijkt ondernemer Alex Issa trots om zich heen. „Soms kijk ik m’n broertje aan en zeg ik: moet je zien wat hier allemaal staat.” Vijf jaar geleden startte hij ALX Food zonder klanten, toeleveranciers of voorraad. Inmiddels bedient het bedrijf honderden horecaondernemers, heeft het een tweede vestiging geopend en draait het een gestroomlijnde operatie van formaat.

Ondernemerschap zit bij Issa in het bloed; jarenlang werkte hij bij de horecagroothandel van zijn ouders in Enschede. Toen zij hun aandelen in 2018 verkochten, moest hij twee jaar lang een concurrentiebeding uitzitten voor hij zelf aan de slag kon. „Toen dacht ik: oké, ik mag weer beginnen! Maar hoe ga ik dat doen? Op 1 mei 2020, midden in coronatijd, startte ik met ALX Food.”

De timing leek ongelukkig, maar bleek juist perfect. „Onze klanten, zoals cafetaria’s, sushi-restaurants, pizzeria’s, grillrooms, bakkers en viszaken, mochten openblijven voor afhalen. We groeiden daardoor veel sneller dan verwacht.” Na een jaar verruilden ze hun eerste magazijn van 800 m² voor een pand van 3.000 m² aan hal en 400 m2 kantoren met uitbreidingsgrond van 3000m2 naast de deur. ALX Food richt zich op het fastfoodsegment in de breedste zin van het woord. Denk aan diepvriesproducten als frietjes, zuivelproducten zoals geraspte kaas, maar ook verse groente en fruit.

Tegenwerking en doorzetten

De start ging niet zonder slag of stoot, Issa werd actief tegengewerkt door andere partijen in de regio. Die zaten niet te wachten op een nieuwe speler op hun markt. „Sommige concurrenten in de regio probeerden leveranciers te beïnvloeden zodat ze niet aan ons zouden leveren”, vertelt hij. Gelukkig kon Issa hierbij terugvallen op zijn ervaring bij de groothandel van zijn ouders: „Ik kende veel leveranciers nog van vroeger. Zij gunden het me.”

Issa is klant voor klant begonnen met bouwen aan zijn onderneming. „Mijn eerste klant was op zoek naar bepaalde producten, dus die ben ik gaan inkopen. Daarna kwam een tweede klant die op zoek was naar soortgelijke producten, plus nieuwe artikelen die we vervolgens toevoegden aan ons assortiment. Zo is het steeds verder gegroeid.” Naarmate ALX Food groeide, kon Issa ook steeds makkelijker aan toeleveranciers komen. Waar die voorheen niet direct aan hem wilden leveren (alleen via andere groothandels), kon hij als grotere partij directer inkopen.

Samen bouwen met familie

De familieband is nooit ver weg. Issa runt het bedrijf samen met zijn broer Dani. Hun moeder Mona doet de crediteuren en hun vader Pilar helpt nog weleens mee in het magazijn. „We hebben het gevoel dat we iets hebben voortgezet wat ooit van onze ouders was. Alleen dan op onze eigen manier.”

Een mijlpaal in die eerste fase was het aannemen van de eerste medewerker. „Dat was spannend”, herinnert Issa zich. „Onze eerste collega was Ralf, een oud-collega van het vorige bedrijf. Toen we hem vertelden dat we opnieuw gingen beginnen, zei hij: ik ben erbij. Dat gaf vertrouwen.” Ook andere chauffeurs en administratieve krachten volgden. Inmiddels bestaat het team uit een tiental chauffeurs en magazijnmedewerkers, enkele kantoormedewerkers en de familie zelf. „Zelfs mijn vrouw Enssi werkt inmiddels mee op de administratieafdeling, wie weet volgen er nog meer familieleden!”

ALX Food

Grip houden op je geldstromen

De snelle groei van ALX Food bracht ook financiële uitdagingen met zich mee. „Dan kijk je naar je bank en denk je: waar is al het geld gebleven? Het zit allemaal in de voorraad en bij de klanten”, vertelt Issa. Ook kreeg hij te maken met minder prettige klanten die laat of zelfs helemaal niet betaalden. Het belang van strak crediteuren- en debiteurenbeheer werd zo direct duidelijk.

Gelukkig had hij daar ervaring mee vanuit zijn werk op de administratie van het bedrijf van zijn ouders. Tegenwoordig speelt zijn moeder een belangrijke rol in ALX Food. „Ze helpt nog regelmatig op de administratie, doet de crediteurenbetalingen en de boekhouding. Dat geeft rust.”

Groeien door luisteren

Wat onderscheidt ALX Food van andere groothandels? „We zijn een organisatie die van eigen kracht uitgaat en zo klanten probeert te binden en te bedienen. We leveren op locatie op vaste dagen met ons eigen wagenpark, herinneren klanten aan hun bestelpatroon, en zorgen dat bestellingen compleet en op tijd aankomen.” Het uitleverpercentage ligt inmiddels op 99,5 procent. Naast bekende A-merken levert ALX Food ook eigen huismerken, zoals ECO en The Best Taste. „Die zijn kwalitatief net zo goed, maar scherper geprijsd.”

Wat minder zichtbaar is voor buitenstaanders, maar essentieel in de werkwijze van ALX Food, is het slim inzetten van data door middel van onze ERP software. „We zien precies wat klanten wekelijks bestellen, kunnen ze herinneren aan ontbrekende producten, en delen trends met zowel klanten als leveranciers.” Zo signaleerde het team de opkomst van nieuwe producten als de smash burger of chicken popcorn. „We zijn echt een verbindende schakel tussen horeca en leverancier”, legt Issa uit.

Op naar de toekomst



Inmiddels werkt er een groeiend team in Enschede én in de nieuwe vestiging in Roosendaal. Toch blijft het persoonlijk. „We willen blijven groeien, maar alleen als het gezond voelt. Het moet leuk blijven, je wilt met plezier naar je werk gaan.” Als Issa één tip mag geven aan andere ondernemers, dan zegt hij zonder twijfel: „Geloof in jezelf en geef nooit op. Ook niet als mensen je tegenwerken of uitlachen. Als je vasthoudt aan je eigen koers, bereik je je doel.”