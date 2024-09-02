Van glazen plafond naar groeiversneller: hoe Private Equity het mkb wakker schudt

Stel, je hebt als ondernemer dertig jaar lang bloed, zweet en tranen in je onderneming gestoken maar staat nu op een kruispunt. Ga je door op de ingeslagen weg, of kies je voor een andere route om eerder van je welverdiende rust te genieten? Dan kan Private Equity een optie zijn. Bart de Volder, partner bij Newtone, deelt zijn inzichten over hoe Private Equity het mkb wakker schudt en wat ondernemers moeten weten voordat ze instappen.

Wanneer je in zee gaat met een Private Equity-partij bepaal je allereerst samen een stip op de horizon, waarbij je nog eenmaal het maximale uit je business haalt. ,,Voor ondernemers die door de jaren heen vooral autonoom zijn gegroeid, opent Private Equity mogelijk deuren naar nieuwe markten, schaalvoordeel en professionalisering,” zegt Bart de Volder, partner bij Newtone. ,,Ondernemers moeten zich bij het in zee gaan met een Private Equity partij wel bewust zijn van hun plek in het grotere geheel. Ben je de eerste investering in een sector, dan ben je het platform waarop verder gebouwd wordt. Als add-on sluit je aan bij een bestaande structuur. Dat vraagt een andere mindset, ook voor de ondernemer. Wanneer je een platforminvestering bent, is de kans groot dat toekomstige andere investeringen draaien om het verder vooruithelpen van je bedrijf. Als add-on ben je meer een schakel in de keten. Ook belangrijk, maar wezenlijk anders.”

Meer kapitaal betekent meer ruimte voor groei, maar ook meer verantwoordelijkheid. Private Equity-partijen zijn hands-on en willen grip op de cijfers. ,,Ze lopen niet dagelijks rond, maar zijn wel aanwezig,” zegt De Volder. ,,Maandelijkse rapportages, sluitende KPI’s, operationele updates – het hoort er allemaal bij. Rond de jaarafsluiting neemt de druk toe. Ze willen weten hoe het bedrijf ervoor staat en dat vraagt om strakke processen en transparantie. ,,Natuurlijk hoor je ook de kritische verhalen: niet elke investeerder heeft een langetermijnvisie, sommige partijen staan bekend om zogenoemd ‘sprinkhaan-gedrag’. Maar de juiste partner doet juist het tegenovergestelde: die investeert in duurzame groei, professionalisering en waardecreatie samen met de ondernemer. Het verschil zit in de keuze en voorbereiding.”

De meeste Private Equity-partijen werken met een exit-horizon van vier tot zeven jaar. Voor ondernemers die zelf ook een exit overwegen, kan dat goed uitpakken

Valkuilen en kansen

Eén van de grootste valkuilen bij gesprekken met Private Equity is een gebrekkige voorbereiding. ,,Je moet weten waar je naartoe wilt,” stelt De Volder. ,,Vraag jezelf af: wil je het bedrijf in de familie houden, of nog één keer knallen en dan verkopen? Die keuze bepaalt alles. Zonder duidelijke visie wordt het lastig om de juiste partner te vinden en verwachtingen te managen. Ook de rol die je als ondernemer wilt blijven spelen, is essentieel. Wil je aan het roer blijven staan of juist een stap terug doen? Bij een add-on is het vaak makkelijker om na een overgangsperiode volledig uit te stappen. Maar bij een platforminvestering blijf je meestal langer betrokken. Die keuze heeft invloed op je dagelijkse betrokkenheid én op de uiteindelijke exitstrategie.”

Veel ondernemers zijn ooit begonnen vanuit een pure passie voor hun vak. Maar naarmate het bedrijf groeit, komt er steeds meer organisatorische en administratieve ‘rompslomp’ bij. Private Equity kan juist daar verlichting bieden. ,,Een investeerder kan ballast wegnemen, zodat je als ondernemer kan blijven doen waar je goed in bent: de technische kant, de commerciële kant of juist de klantkant,” zegt De Volder. ,,Dat geeft ruimte om weer te ondernemen in plaats van te managen. Kun je zelf die laatste groeistap niet zetten, maar heb je wel de potentie? Dan kán Private Equity je helpen. Dat vraagt wel om duidelijke afspraken en een herbezinning op de rol die je als ondernemer wilt blijven spelen.” De keuze om operationeel betrokken te blijven of juist afstand te nemen, is hierbij cruciaal in het traject.

Private Equity kan ballast wegnemen, zodat je als ondernemer kunt blijven doen waar je goed in bent. Dat geeft ruimte om weer te ondernemen in plaats van te managen

Van cashflow naar kapitaal

In de huidige markt is opvolging een hot topic. Veel ondernemers zoeken naar een manier om hun bedrijf toekomstbestendig te maken. ,,We zien veel vijftigers die nog een paar jaar willen knallen, maar daarna ook echt willen genieten na al die jaren keihard werken," zegt De Volder. ,,Private Equity kan in zo'n situatie een route zijn: als ondernemer blijf je nog een periode actief, terwijl je tegelijkertijd werkt aan een toekomstige overdracht. Het is allang niet meer het domein van multinationals - juist in het mkb bieden veel partijen kansen die je als ondernemer zelfstandig moeilijk kunt realiseren."

Maar het vraagt ook om voorbereiding en een heldere visie. ,,Private Equity is voor de één een groeiversneller, voor de ander een brug te ver. Het vraagt om een eerlijke zelfreflectie: kun je omgaan met externe druk, deel je graag je cijfers en ben je bereid je beslissingsbevoegdheid te delen?", aldus De Volder. ,,Als adviseur helpen wij ondernemers hun opties in kaart te brengen, organiseren we workshops met Private Equity waarin partijen hun visie delen en zorgen we dat beide partijen weten wat ze van elkaar mogen verwachten. Met die voorbereiding kun je bepalen of – en zo ja, wanneer – een investeerder bij jouw toekomstplannen past."