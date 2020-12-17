Aantal ondernemers voorbereid op impact Brexit stagneert

Het aandeel Nederlandse ondernemers dat is voorbereid op de impact van Brexit is in vergelijking met een jaar geleden niet veranderd. Het Verenigd Koninkrijk (VK) en de Europese Unie (EU) zijn nog steeds in onderhandeling in een poging om vóór 1 januari 2021 tot een handelsovereenkomst te komen.

Of die overeenkomst er nu komt of niet, vanaf 1 januari gaat dit zeker impact hebben op het zakendoen met het VK. In het afgelopen jaar zijn Nederlandse bedrijven niet beter, overigens ook niet slechter, voorbereid dan een jaar geleden.

Het sentiment bij deze bedrijven over de zakelijke vooruitzichten is wel verslechterd. Taxeerde eind 2019 29 procent de zakelijke vooruitzichten als (zeer) goed, nu, in het vierde kwartaal van 2020, is dat nog 16 procent, bijna een halvering. Dit blijkt uit de laatste KVK Brexit Barometer over het vierde kwartaal van 2020.

KVK Brexit Barometer

Met deze KVK Brexit Barometer zijn de veranderingen in de mate van voorbereiding en de zakelijke sentimenten in het jaar 2020 inzichtelijk gemaakt. De KVK Brexit Barometer bevraagt alleen ondernemers die zaken doen met het VK. Aan deze Barometer hebben 244 respondenten meegedaan.

Slechts 31 procent van de ondernemers is goed voorbereid (was een jaar geleden 32 procent), 50 procent is enigszins voorbereid (was 51 procent) en 19 procent geeft aan niet voorbereid te zijn op de impact van Brexit (was 17 procent).

Zakelijke vooruitzichten ondernemers

Ook de inschatting van Nederlandse ondernemers over hun eigen zakelijke vooruitzichten wordt weergegeven in de Brexit Barometer. Deze inschatting van de toekomstige situatie laat een verschuiving zien van (zeer) goed naar neutraal in vergelijking met Q4 2019. 16 procent schat de toekomstige situatie in als (zeer) goed (was 29 procent een jaar geleden), 57 procent denkt hier ‘neutraal’ over (was 47 procent) en 27 procent beoordeelt deze als (zeer) slecht (was 24 procent).

Bijna 1 op de 5 ondernemers geeft aan zich door de coronacrisis beter te hebben voorbereid op Brexit. 1 op de 10 geeft juist aan zich slechter te hebben voorbereid op de impact van Brexit KVK Brexit Barometer

Coronacrisis en Brexit

Aan de respondenten van de KVK Brexit Barometer is de vraag voorgelegd welke impact de coronacrisis tot op heden heeft gehad op het zakendoen met het VK. Van deze respondenten geeft 18 procent aan positieve impact te hebben ondervonden, 42 procent heeft negatieve impact ondervonden, voor 36 procent was er geen sprake van impact en 4 procent van de bedrijven geeft aan het niet te weten.

Bijna 1 op de 5 geeft aan zich door de coronacrisis beter te hebben voorbereid op Brexit. 1 op de 10 geeft juist aan zich slechter te hebben voorbereid op de impact van Brexit. Een grote meerderheid, 63 procent, geeft aan dat de coronacrisis geen verschil heeft veroorzaakt in de mate van voorbereiding.

