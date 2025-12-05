Familie Foppen neemt na 60 jaar afscheid van familiebedrijf van ‘icoon’ Aart: ‘Het doet pijn’

Vanuit zijn huis in Harderwijk lampen verkopen: zo begon het voor Aart Foppen. Hij bouwde het familiebedrijf uit tot een landelijk elektronica-imperium. Na het faillissement in 2016 verdwenen de winkels van Scheer & Foppen en bleef alleen de installatietak over. Nu neemt de familie ook daar afscheid van.

Voor Hennie Ponsteen-Foppen en haar broers en zus is het een moeilijk moment, vertelt ze tegen de Stentor: „Mijn vader begon het bedrijf in 1964, hetzelfde jaar als ik ben geboren. Ik heb nooit anders gekend. Het afscheid doet pijn, maar we zijn ervan overtuigd dat het voor de continuïteit de juiste keuze is voor onze mensen én onze opdrachtgevers.’’

Keerpunt in de geschiedenis van Foppen

De naam blijft bestaan en er vallen geen ontslagen. Toch vormt de overname van Scheer & Foppen Installatietechniek (SFI) - en Que-tech - door Hanab een keerpunt in de geschiedenis van het bedrijf. Na meer dan zestig jaar stapt de familie Foppen eruit. Hanab is gespecialiseerd in energie, techniek en connectiviteit. Het bedrijf is ontstaan uit meerdere fusies en omvat zes divisies, waaronder dus installatietechniek. In 2024 had het concern 4000 medewerkers en een omzet van 1,3 miljard euro.



Maandag 3 november maakte Ponsteen-Foppen - samen met de directies van SFI en Hanab - het nieuws bekend aan de medewerkers. „Dat vond ik best spannend’’, zegt ze. „Hoe zou het personeel reageren? Veel van onze mensen hebben mijn vader nog gekend; ze weten niet beter dan dat ze voor ons familiebedrijf werkten.’’



De reacties bleken positief, zegt Ponsteen-Foppen. „Eigenlijk verandert er ook weinig. Sinds het faillissement van de winkelketen in 2016 was onze familie al minder zichtbaar. We waren nog aandeelhouders van SFI en Que-tech, maar de dagelijkse leiding was in handen van anderen.’’

Vanuit huis begonnen

De grondlegger van het bedrijf was de in 2013 overleden Aart Foppen, een Harderwijks icoon. De basis voor zijn elektronica-imperium legde Foppen in 1964, toen hij samen met zijn vrouw vanuit huis begon met de verkoop van elektronische apparatuur.

Foppen werkte destijds nog bij het installatiebedrijf van Henk Scheer, dat hij later zou overnemen. Zo ontstond de naam Scheer & Foppen Installatietechniek. De meeste Nederlanders kennen Scheer & Foppen echter vooral van de gelijknamige winkelketen, die in 2016 ophield te bestaan.

Faillissement kwam als schok

Het bedrijf verloor terrein aan prijsvechters als MediaMarkt en BCC. Daarnaast werd de keten ingehaald door de snelle groei van online winkelen. De webshop kwam te laat, waardoor Scheer & Foppen de aansluiting miste.

Ze waren trots dat Aart Foppen, afkomstig uit een vissersfamilie, zo’n imperium neerzette

De eerste vestiging van de elektronicazaak opende in 1968 in de Donkerstraat in Harderwijk. In de jaren die volgden kwamen daar nog tientallen winkels bij, vooral in het oosten en noorden van het land. Het faillissement van de winkeltak kwam als een schok. De keten had bij veel inwoners een speciaal plekje in het hart.

Trots op Aart Foppen

„Ze waren trots dat Aart Foppen, afkomstig uit een vissersfamilie, zo’n imperium neerzette’’, zei Johan van der Sluis destijds. Hij is oud-voorzitter van de Ondernemersvereniging Binnenstad en was decennia lang bevriend met Foppen. Maar Foppen was meer dan een ondernemer. In het plaatsje stond hij bekend om zijn grote betrokkenheid bij de stad.

De herbouw van molen De Hoop in de Vissershaven kwam mede door zijn inzet tot stand. Hij richtte de Botterstichting op en organiseerde in de jaren 80 de eerste Harderwijker Visserijdagen. Later zette hij zich in voor het behoud van de visafslag.

Dna blijft intact

Net zoals Foppen zich zijn leven lang inzette voor de stad en haar erfgoed, wil de familie ervoor zorgen dat ook het karakter van het bedrijf behouden blijft. Ponsteen-Foppen benadrukt dan ook dat het dna van SFI niet verandert. „Dat was voor ons cruciaal bij de verkoop. Er waren veel partijen die interesse toonden, maar wij wilden zeker weten dat de identiteit overeind bleef. Hanab garandeert dat.’’

„We blijven wie we zijn’’, aldus Richard van den Berg, directeur van SFI. „We behouden onze vestiging en de naam blijft gewoon op de gevel staan.’’

‘Schaalvergroting is noodzakelijk’

Maar waarom deze stap? Verkeerde SFI in zwaar weer? „Zeker niet, alles behalve’’, zegt Ponsteen-Foppen. „Maar schaalvergroting is de nieuwe realiteit in onze sector. Die trend kunnen we niet negeren.’’ Ze vergelijkt het met een nieuwe liefdesrelatie. „Als je goed in je vel zit, vind je sneller een passende partner. Zo is het ook met ons: SFI is gezond, maar we zochten iemand met wie we de toekomst tegemoet kunnen treden.’’

Voor veel medewerkers is dit wennen, maar wij geloven dat dit de beste stap is voor de toekomst Hennie Ponsteen-Foppen

Directeur Van den Berg schetst waar SFI tegenaan liep. „We konden niet meer doorgroeien’’, zegt hij. „We hebben te weinig mensen en door de krappe arbeidsmarkt is het bijna onmogelijk om die erbij te krijgen.’’ Binnen de Hanab-organisatie verwacht SFI wél te kunnen groeien. „Zodat we onze leidende positie in Midden-Nederland verder uit kunnen bouwen.’’



Voor het eerst in zestig jaar gebeurt dat zonder de familie die het bedrijf groot maakte. „Bij de bekendmaking van de overname hebben mijn zus Wilna en ik iedereen nog persoonlijk gesproken en bedankt’’, zegt Ponsteen-Foppen. „Voor veel medewerkers is dit wennen, maar wij geloven dat dit de beste stap is voor de toekomst.’’

