Het nieuwe bedrijfspand van Elektro Internationaal in Woerden heeft het energielabel A+++++ (vijf plussen!). Om dat te bereiken is er meer nodig dan alleen het hele dak vol leggen met zonnepanelen. Het bedrijf heeft daarvoor veel van de eigen kennis over elektrische installaties kunnen toepassen.

Het nieuwe bedrijfspand aan de Middellandse Zee heeft sheddaken. Bij oude fabrieken geeft zo’n rij sheddaken het kenmerkende beeld van zaagtanden. Liefhebbers van industrieel erfgoed vinden het prachtig, maar Jeroen Dirkzwager legt aan het AD uit dat het een belangrijke functie heeft: „De ramen zijn op het noorden gericht, zodat er goed daglicht binnenvalt zonder dat de felle zon de binnenruimte opwarmt. Door dat daglicht is er binnen minder verlichting nodig. En op de zuidkant van de daken liggen zonnepanelen, daar waar ze de meeste opbrengst geven.’’ Bovendien is het dakoppervlak wit, zodat het zonlicht wordt weerkaatst en het gebouw in de zomer minder opwarmt.

Een bijna energieneutraal pand

Zo zijn er meer doordachte bouwkundige elementen die energiebesparend werken, maar de technische installatie is de belangrijkste factor om tot een bijna energieneutraal pand te komen. Alles in het systeem is zo op elkaar afgestemd dat de optimale balans in het energieverbruik wordt bereikt.

,,We gebruiken nog wel energie van het net, waar we gelukkig in een vroeg stadium van de nieuwbouwplannen een aansluiting voor hebben kunnen regelen. Maar we verbruiken slechts een fractie van deze door wind opgewekte energie.”

De energie die we zelf opwekken met zonnepanelen en niet direct nodig hebben, slaan we op in de twee batterijen Jeroen Dirkzwager Elektro Internationaal

Daarin speelt het door het bedrijf zelf ontwikkelde microgrid een sleutelrol. Dit zelfstandige energienet bestaat uit een combinatie van een batterijopslagsysteem met intelligente regelapparatuur.

Het pand van Elektro Internationaal. Foto: Ricardo Smit

,,De energie die we zelf opwekken met zonnepanelen en niet direct nodig hebben, slaan we op in de twee batterijen. Als het een weekend zonnig is, kunnen we die energie ook opslaan. Of als de energieprijzen gunstig zijn, dan laden we de batterijen vanaf het net. Op piekmomenten in ons verbruik kunnen we de opgeslagen energie gebruiken. Op die manier halen we de pieken en dalen uit onze energievraag van het net.’’

Onnodige pieken

Dat is tegenwoordig ook mogelijk in woningen, maar bij een bedrijfspand van 6000 vierkante meter vloeroppervlak en een intensief en onregelmatig energieverbruik is er meer nodig. Bart Ranke, die in het team zat voor de ontwikkeling van het nieuwe pand. „Met meetapparatuur houden we precies bij waar er energie wordt verbruikt. Zo zien we ook waar er onnodige pieken zijn die anders niet worden opgemerkt. We zijn in augustus in het pand getrokken, dus we zijn het hele systeem nog volop aan het finetunen. We hebben in ieder geval vier seizoenen nodig om trends te zien.’’

Als een auto hier de hele dag staat, dan kunnen we die opladen precies op de momenten dat er in het pand een dal is in het energieverbruik Bart Ranke

Hoe dat in de praktijk werkt, legt Ranke uit aan de hand van de elf elektrische auto’s van het bedrijf. ,,Als een auto hier de hele dag staat, dan kunnen we die opladen precies op de momenten dat er in het pand een dal is in het energieverbruik of een piek in de energieopbrengst.’’

Ruimtes in het pand die niet worden gebruikt, worden niet verwarmd of gekoeld. Als een vergaderruimte wordt gereserveerd, wordt deze een half uur van te voren op de gewenste temperatuur gebracht. Zo zit het pand vol met maatregelen waar een complexe elektrische installatie voor nodig is.

Pand als ultieme showroom

Dirkzwager: ,,We hebben veel nieuwe systemen van onze hoofdleveranciers toegepast. Daardoor is het pand een ultieme showroom van elektrotechnische expertise en innovatie. In ons zogenoemde Microgrid Live Lab kunnen we bedrijven vanaf komend voorjaar laten zien hoe alles werkt.’’

Elektro Internationaal loopt met het energielabel A+++++ voorop in Nederland, maar Dirkzwager ziet dat veel bedrijven bezig zijn om minimaal afhankelijk te worden van het energienetwerk. „Dat lukt wel alleen met nieuwbouw. En dan nog zijn we in ons energieverbruik nog niet helemaal zelfvoorzienend. Dat is uiteindelijk wel ons doel.’’

