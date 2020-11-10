Onze Man in Londen: 'Kans op Brexit-deal groter na winst Biden'

Het is stil op straat in lockdown-Londen, terwijl de onderhandelingen over Brexit spannender dan ooit zijn. Op 16 november moeten het VK en de EU eruit zijn. In de podcast 'Onze Man in Londen' spreekt Lennard van Otterloo de verwachting uit dat door de verkiezingswinst van Joe Biden de kans op een deal groter is geworden.

,,Dat Trump het veld moet ruimen, wordt in Groot-Brittannië als een mokerslag gevoeld", begint Van Otterloo. ,,Boris Johnson had enig gas teruggenomen richting Europa in afwachting van de uitslag, maar was op deze uitkomst eigenlijk niet voorbereid. Wat een beetje vreemd is, want aan de ene kant wil je los van Europa en aan de andere kant stel je je dan zo afhankelijk op van een paar honderdduizend stemmen aan de andere kant van de wereld."

Joe Biden identificeert zich als Ier vooral met Ierland, denkt Van Otterloo. De druk op de Brexit-besprekingen is nu heel hoog en zaterdag bespreekt Johnson 'de laatste dingen' met Ursula von der Leyen, verwacht Van Otterloo.



En toen was er het nieuws over het vaccin tegen corona

Naast de uitkomst van de 'elections' was hét nieuws van de dag dat er een vaccin tegen corona is ontwikkeld. ,,Het was een hele rare dag. De koers van Zoom kelderde, net als die van cruisebedrijven en luchtvaartmaatschappijen. Zelfs Boris Johnson temperde het enthousiasme van de mensen."

Veertig miljoen vaccins heeft Engeland gekocht en omdat twee injecties per persoon nodig zijn, zullen twintig miljoen mensen kunnen worden gevaccineerd. De strategie lijkt volgens Van Otterloo dat eerst de tachtigplussers aan de beurt zijn, omdat die groep het hoogste risico loopt. ,,Daarna komen in stappen van vijf jaar jongere Britten aan de beurt, al zal personeel in de gezondheidszorg voorrang krijgen. Er zitten 10.000 mensen thuis die niet kunnen werken, waardoor de zorg weer verder overbelast raakt."

