Ondanks ‘onbetrouwbare overheid’ wil verhuisbedrijf Oomen de beste, grootste én duurzaamste van Nederland worden

Verhuis- en opslagbedrijf Oomen combineert duurzaam ondernemen met snelle groei. Het bedrijf voorziet in zijn eigen energiebehoefte en heeft de vloot inmiddels voor twee derde geëlektrificeerd. Frans Oomen ziet het dubbeltje steeds meer de goede kant op vallen, maar vindt het zwalkende beleid van de overheid op het gebied van zero-emissiezones en de salderingsregeling bloedirritant.

Lees verder onder de advertentie

Oomen Verhuizers ontstond in 2015 toen de 21-jarige Emile Oomen iets anders dan pakketten wilde gaan vervoeren met zijn twee bestelbusjes. Op de eerste transportklussen volgden al snel verhuizingen. Na een jaar had het bedrijf een dozijn medewerkers in dienst; intussen zijn dat er 75. De verhuistak heeft locaties in Katwijk, Rotterdam en Tilburg. In Katwijk is ook de geautomatiseerde en grootschalige faciliteit voor selfstorage ondergebracht.

Beste en meest duurzame van Nederland

Emiles vrouw stapte vroeg in, net als zijn vader Frans. „We zijn samen gaan ondernemen”, stelt die laatste. „We spraken duidelijke ambities uit: het grootste, het beste én het meest duurzame verhuisbedrijf van Nederland worden. We zijn zuinig op spullen en de wereld om ons heen en we ondernemen niet gericht op snelle winst, maar op de lange termijn.”

In elektrische verhuiswagens stak het bedrijf al zo’n 3 miljoen euro. Die zijn twee tot drie keer zo duur in aanschaf als dieselwagens, een verschil dat op lange termijn wordt terugverdiend dankzij aanschafsubsidies en lagere exploitatiekosten. De eigen infrastructuur en microgrid kostten circa 650.000 euro – eveneens een investering die uiteindelijk zal worden terugverdiend. De zelf opgewekte stroom kost de komende dertig jaar immers maar 5 cent per kilowattuur.

Lees verder onder de advertentie

Serieus probleem

De vloot van Oomen bestaat inmiddels voor twee derde uit elektrische voertuigen: drie bestelwagens, vier lichte vrachtwagens, acht zware vrachtwagens en een dozijn elektrische personenwagens. De dieselvoertuigen waarmee nog wordt gewerkt, voldoen aan de EURO VI-emissienorm.

In 2020 bouwde het bedrijf een nieuw pand. Netcongestie was al een serieus probleem. Oomen kon op korte termijn alleen een kleinverbruiksaansluiting krijgen. Ook werd gekozen voor zonnepanelen. Daarvan liggen er inmiddels zeshonderd op het dak. De opgewekte stroom wordt deels opgeslagen in accu’s waarmee ’s nachts voertuigen worden opgeladen.

Via de netaansluiting wordt er teruggeleverd aan het net. „Per saldo trekken we geen stroom uit het net en zijn we dus zelfvoorzienend. Tegelijk zijn we, sinds we dit pand hebben, drie of vier keer zo groot geworden.”

Lees verder onder de advertentie

Het is bloedirritant als de overheid op deze manier de spelregels verandert Frans Oomen

Stroom van het net halen

In 2026 gaat er echter wel iets veranderen. „In het eerste kwartaal komen er vier zware elektrische vrachtwagens bij. We leggen elk beschikbaar plekje van het dak vol met zonnepanelen maar met die vrachtwagens erbij gaan we niet meer genoeg hebben aan zonnestroom alleen. Vanaf 2026 gaan we ook stroom van het net halen.”

De salderingsregeling voor het terugleveren van zonnestroom aan het net verdwijnt in 2027. Dat betekent investeren in extra accupakketten om meer stroom op te slaan. Het viel Oomen vies tegen toen die beleidswijziging werd aangekondigd.



Lees ook: Ondernemer Robbert maakte 1,3 miljoen euro verlies op zijn batterijen, maar hij blijft optimistisch

‘Onbetrouwbare overheid’

„Het is bloedirritant als de overheid op deze manier de spelregels verandert. Ik vind dat er in dat opzicht echt sprake is van een onbetrouwbare overheid.” Oomen noemt de keuze voor zonnepanelen, accupakketten en een kleine netaansluiting ideaal qua duurzame bedrijfsvoering. „En dan wordt opeens de salderingsregeling afgeschaft. Daardoor is terugleveren aan het net voor ons geen optie meer.” Dat kost het bedrijf tienduizenden euro’s per jaar. Het uitbreiden van de accu-opslag zal 50.000 tot 100.000 euro kosten.



Ook het zwalkende beleid omtrent de zero-emissiezones in steeds meer steden is Oomen een doorn in het oog. „De overheid blijft ontheffingen verlenen voor de tot dertien jaar oude dieselvoertuigen waar veel concurrenten nog mee rijden. Daardoor kunnen ze ook tegen lagere tarieven werken. Daar balen we natuurlijk enorm van.”



Het bedrijf rekent de kosten en investeringen voor de duurzame bedrijfsvoering door aan klanten. Oomen is daardoor ook duurder dan concurrenten die deze stappen (nog) niet hebben gezet. Het bedrijf is daarnaast veel omzet misgelopen door tegenvallers als het afschaffen van de salderingsregeling en ontheffingen in zero-emissiezones.

Lees verder onder de advertentie

Kostennadeel inlopen

Maar ondanks dergelijke tegenslagen zal het steeds meer de kant van de duurzame koplopers op gaan vallen, zo denkt Oomen. In 2026 wordt bijvoorbeeld de vrachtwagenheffing van kracht voor dieselvoertuigen. „Die wordt voor veel bedrijven heel duur en voor ons juist niet, waardoor we een deel van ons kostennadeel gaan inlopen.”

In de eerste jaren is er geen sprake van een sluitende businesscase en ook in de huidige fase zijn de marges beperkt Frans Oomen

Ook in andere opzichten schijnt het licht aan het einde van de tunnel steeds nadrukkelijker. „We hebben steeds meer grote zakelijke klanten als de gemeente Amsterdam, gemeente Leiden, zorgorganisaties en onderwijsinstellingen. Die moeten duurzaam inkopen en vragen dus nadrukkelijk om elektrisch vervoer. In die markt hebben we steeds meer voordeel ten opzichte van de concurrentie.”

Ondernemer én energieondernemer

Oomen staat dan ook volledig achter de koers die het verhuis- en opslagbedrijf heeft gekozen. „Op deze manier duurzaam ondernemen vereist veel inspanning en een hoop geduld. In de eerste jaren is er geen sprake van een sluitende businesscase en ook in de huidige fase zijn de marges beperkt.”



Ondernemers die een soortgelijke weg willen bewandelen, moeten zich volgens Frans Oomen heel goed inlezen in de energietransitie. „Je moet naast je gewone onderneming ook ‘energieondernemer’ worden om goed door de energietransitie te komen. Je energievoorziening, vooral in stedelijke omgevingen, is bepalend voor je voortbestaan op lange termijn.”



Door de gemaakte keuzes heeft het bedrijf „onze eigen energiecentrale” op het dak staan. „In veel opzichten zijn we onafhankelijk. De omslag die veel bedrijven nog staat te wachten, hebben wij al gemaakt. Ik ben ervan overtuigd dat we daarmee de juiste weg hebben gekozen.”



Lees ook: Zijn vader kreeg parkinson, nu verkoopt Bjorn alleen nog duurzame schoenen: ‘Chemische lucht kwam je tegemoet’