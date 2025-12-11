Alleen met advocaten en psycholoog durven broers familiebedrijf te leiden: ‘Mijn angst is spanning in onze relatie’

Jorim en Almar Buisman zijn bang voor spanningen. Daarom laten de broers een psycholoog en advocaten komen als ze samen de leiding krijgen over het familiebedrijf. Voor het eerst in 103 jaar runt een duo het nu koninklijk onderscheiden melkpoederimperium, in Zwolle.

In de gigantische hallen op industrieterrein Hessenpoort is het deze middag rustig. Het gros van de 75 medewerkers geniet van de lunchpauze. Af en toe heeft een heftruck de vorken gevuld met een pallet vol melkpoeder. In een afgesloten ruimte pakken robots de dozen en zakken met 25 kilo babyvoeding in, schrijft De Stentor.



De magazijnen en productieruimtes beslaan ruim 38.000 vierkante meter. Buisman beheert hier jaarlijks voor honderden miljoenen euro’s aan melkpoeder en verspreidt die producten over de hele wereld. Niet gek dus dat de broers hun groeiambities onderstrepen met de bouw van vier nieuwe hallen op een aanpalend kavel. In een eeuw is er veel veranderd.



Van niets tot wereldspeler

Het bescheiden bedrijfje van overgrootopa Andries is uitgegroeid tot een toonaangevende speler op het wereldtoneel. „Wij spelen in de Champions League en exporteren van Azië tot Zuid-Amerika. Nederland is een zuivelland, wij staan er goed op en zijn overal ter wereld gewild. Onze reputatie betekent ook dat we langs de hoge maatstaven worden gecontroleerd en afgerekend. Terecht. Als wij het niet goed doen, dan heeft de hele Nederlandse branche daar last van.”



Jorim en Almar vormen de vierde generatie in de overslag- en melkpoederfirma. Wat in 1922 begint aan het Zwarte Water in Zwolle als meel- en graanopslag, ontpopt zich tot een miljoenenbedrijf. Buisman groeit maar door en het is vader André (die in de jaren tachtig de leiding heeft overgenomen) die doorheeft dat verhuizen naar de Hessenpoort in 2000 noodzakelijk is om te kunnen uitbreiden. „En kijk waar we nu staan...”

Hechte broederband

De rondleiding door hun onderneming zorgt voor trots bij de broers, sinds vorig jaar de nieuwe roergangers.



„We hebben altijd een hechte band gehad”, vertelt Jorim. „Maar met gezonde competitie. Ook wij deden als broers wie het snelst op het knopje van de lift kon drukken.” Niet eerder was het familiebedrijf in handen van meer dan één persoon. Met advocatenkantoor BDO en een psycholoog hebben de broers de spelregels, visie en ideeën vastgelegd.

Elke vijf jaar worden die tegen het licht gehouden, zegt Almar. „Mijn angst is spanning in onze relatie. We willen ook bij het kerstontbijt nog gezellig samen aan tafel zitten.”

De meeste familiebedrijven halen dit niet

Het duo vult elkaar goed aan, zeggen ze. Waar Jorim interne processen draaiend houdt, kijkt Almar naar sales, externe klanten en leveranciers. „Ik vind het heerlijk om met mijn broer te sparren”, zegt Jorim. „Boosheid, stress of succes. Je kunt alles samen delen. Ik moet er niet aan denken om alleen directeur te zijn. We zijn ruim een jaar bezig, maar ik denk dat onze vader nu al trots is op ons.”

Mondiaal toonaangevend

Buisman geldt als een soort tussenstation in de melkpoederwereld. Almar wijst naar de volle stellingen. „Ongeveer de helft hiervan is van externe handelaren. Wij zijn hun opslag.” Maar de onderneming produceert ook rechtstreeks voor de consumentenmarkt. „Onze babyvoeding gaat naar de grootste supermarkten van Nederland.”



Almar haalt een blik voor Albert Heijn uit de doos, terwijl de zoete vanillelucht de neusharen kriebelt. „In Azië houden de mensen van een zoetere smaak. We kunnen elke markt op maat bedienen.”



Mondiaal toonaangevend, een grote speler in Nederland. Toch hebben maar weinig mensen in Zwolle enig idee wat de mannen uitspoken op hun Hessenpoort-imperium. „Nog steeds krijgen we e-mails van mensen die denken dat wij van Buisman-koffie zijn”, grinnikt Almar. „Verwerken van zuivelpoeder... Het is ook heel abstract wat wij doen. Ons merk zie je ook nergens terug in de supermarkt.”



Almar wijst naar een pallet.

„Deze gaat naar de chocoladeindustrie. Magnum, Mars, Tony Chocolonely. Daarin worden onze producten allemaal verwerkt. Als ik mensen dat vertel, zie ik een blik van herkenning.” Het duo koestert de naam Buisman. „We bestaan al 103 jaar, dat is bijzonder en een waardevolle erfenis waarmee we secuur omgaan. De meeste familiebedrijven halen dat niet.”



Het koninklijke wapenschild ligt prominent op tafel. De broers stralen. De titel ‘hofleverancier’ is de kroon op het werk van hun voorvaders. „Het predicaat is een uitdaging voor de toekomst.”



En een vijfde generatie? Almar knikt lachend. „In april word ik vader. Maar ik zal nooit pushen om het bedrijf over te nemen. Dat heeft onze vader ook nooit gedaan.”

