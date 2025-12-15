Koen kreeg twee keer waarschuwing netbeheerder: het stroomverbruik van zijn onderneming moest omlaag

Hij kreeg twee keer een brief met een waarschuwing van de netbeheerder op de mat. Directeur Koen Siers (28) van de Siers Groep uit Oldenzaal moest ervoor zorgen dat het stroomverbruik van zijn bedrijf (op piekmomenten) omlaag ging. Hij maakt daarom sinds kort gebruik van een grote ‘powerbank in een ruime klerenkast’. Maar hoe werkt dat? „Dit zou veel bedrijven kunnen helpen.”

Hij rijdt elke ochtend naar het hoofdkantoor van de Siers Groep in Oldenzaal. Hij zet zijn auto aan de laadpaal, loopt naar binnen en zet de verwarming aan. Directeur Koen Siers (28) wil dat zijn werknemers er, vooral in de wintermaanden, warm bij zitten. „Maar als de warmtepompen en de laadpalen tegelijk ‘draaien’, dan verbruiken we al te veel stroom”, vertelt hij tegen Tubantia. „En dat mag niet.”

Koen vergelijkt de problemen van zijn bedrijf met een ‘normaal’ huis. „Als je alle apparaten in huis aanzet, zoals de oven, wasmachine, droger, koffiezetapparaat en laadpaal, dan belast je het stroomnet te zwaar”, legt de directeur uit.

Het is een beetje een uit de kluiten gewassen IKEA-kast. Met in die kast een grote powerbank Koen Siers

Twee grote batterijen: ‘ruime klerenkast’

Om het stroomverbruik te reguleren, maakt de Siers Groep sinds kort gebruik van twee grote batterijen. „Het is een beetje een uit de kluiten gewassen IKEA-kast. Met in die kast een grote powerbank. Dat klinkt misschien wat oneerbiedig, maar dat is het eigenlijk wel”, zegt de twintiger.

Die grote batterij zou je zelfs kunnen vergelijken met een thuisbatterij. Het doel is namelijk hetzelfde. De stroom die ze met hun eigen zonnepanelen opwekken opslaan en op een later moment gebruiken. „Al zit het natuurlijk wel iets ingewikkelder in elkaar.”

„Als je de deur van de kast opent, dan heb je meerdere rekken met zogenoemde accucellen. Aan de onderkant zit een kabel van de straat en een kabel van het bedrijfspand. Op die manier staat de batterij ‘in contact’ met het bedrijfspand”, legt Koen uit. „We kunnen zelf bepalen hoeveel stroom de batterij opslaat, hoeveel stroom van de zonnepanelen komt. En zo kunnen we de opgewekte stroom slim gebruiken.”

Stroompieken in de wijk opvangen

De Siers Groep werkt al langer met dit soort batterijen. „Iets meer dan acht jaar geleden hebben we, als eerste bedrijf in Nederland, een batterijsysteem in een wijk geplaatst. In Utrecht. Om de stroompieken in die wijk op te vangen. Later hebben we ook grote batterijen bij zonne- en windparken geplaatst. En dit werkt dus ook bij een bedrijf”, aldus Koen.

We willen blijven ontwikkelen en blijven verduurzamen. Maar we kunnen niet wachten op de verbeteringen op het stroomnet in Nederland Koen Siers

Stroomverbruik: ‘Elektriciteit is niet vanzelfsprekend’

De ondernemer noemt de grote batterijen ‘noodzakelijk’ voor zijn bedrijf. „We willen blijven ontwikkelen en blijven verduurzamen. Maar we kunnen niet wachten op de verbeteringen op het stroomnet in Nederland”, zegt hij. „Want dat gaat, naar alle waarschijnlijkheid, nog jaren duren. Misschien vijf jaar, misschien zelfs tien jaar. En met de batterijen kunnen we, in ieder geval, de komende tijd door.”

Koen zegt dat de batterijen weleens een oplossing zouden kunnen zijn voor de problemen op het stroomnet. „Als je als ondernemer een nieuw pand wil bouwen of kopen, dan heb je elektriciteit nodig. Maar de nutsaansluiting is op veel plekken niet groot genoeg om je werkzaamheden uit te kunnen voeren. En dan is het dus heel moeilijk om te ondernemen, om iets te beginnen.”

Niet het enige bedrijf met grote batterijen

„Elektriciteit is niet meer vanzelfsprekend. Ik vergelijk het met water. Men verwacht dat er altijd maar water uit de kraan komt. Maar zo makkelijk is het niet”, stelt Koen.

De Siers Groep is niet het enige bedrijf met grote batterijen op hun terrein. „Het komt vaker voor. Maar het is nog geen alledaagse oplossing. Ik denk dat dit heel veel bedrijven zou kunnen helpen.”

