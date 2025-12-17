Van virale Dubai-reep naar duurzame miljoenenomzet: hoe De Bonte Koe familiewaarden en groei combineert

Een TikTok-video van Monica Geuze zette chocolade- en familiebedrijf De Bonte Koe in één klap op de kaart. Amy Klein en haar broer Connor moesten van 20 naar 2000 orders per dag opschalen. En dat allemaal door dé Dubai-reep. Amy vertelt hoe ze het familiebedrijf professionaliseerde, trouw bleef aan duurzaamheid én haar team, en groeide naar 6,5 miljoen euro omzet.

Veel mensen denken dat viraal gaan allemaal geluk is en dat het je dus maar komt aanwaaien, maar dat is niet het geval, zeker niet voor De Bonte Koe, zegt Amy Klein in De Ondernemer Live. „Wij waren voor de Dubai-reep al twee jaar bezig met hoe we viraal konden gaan’’, vertelt Amy, eigenaar van De Bonte Koe.

Samen met haar broer nam ze vier jaar geleden het familiebedrijf over. Het bedrijf draaide vooral rond traditionele chocolademomenten zoals Kerstmis en Pasen, waardoor de zomermaanden rustig waren. „We zochten een product dat het goed doet op beeld en op TikTok viraal zou kunnen gaan.’’



Dat product kwam in de vorm van een gevulde reep geïnspireerd op Midden-Oosterse lekkernijen. „Het was eigenlijk een experiment. Binnen een paar dagen zaten we op 1 miljoen views, terwijl de reep nog niet eens in de winkel lag.’’ Toen influencer Monica Geuze de reep bestelde en haar reactie online deelde, barstte het helemaal los. „De website lag eruit en we gingen ineens naar 2000 orders per dag.’’



Van hype naar blijvende groei

De enorme vraag dwong Amy en haar team lastige keuzes te maken. „Het was cruciaal om juist niet aan alle vraag te voldoen. We stopten met de webshop om eerst onze eigen winkels te bedienen.’’ Het moment waarop ze besefte dat het niet bij een hype bleef? „Pas na zes maanden. Toen ook onze trouwe klanten de reep gingen uitproberen en we een nieuw product lanceerden dat weer tractie kreeg.”

De Bonte Koe is mooi, maar het leven is meer dan dat Amy Klein De Bonte Koe

Sinds de overname groeide De Bonte Koe van 1 miljoen naar zo’n 6,5 miljoen euro omzet. Met die groei kwamen er meer medewerkers, minder werkdruk voor Amy en ruimte om strategisch te werken. „We kopen biologisch gecertificeerde cacao en zijn B Corp-gecertificeerd. Dat geeft ons de mogelijkheid om duurzaamheid hoog te houden, ook tijdens snelle groei.’’

Broer en zus Connor en Amy Klein van familiebedrijf De Bonte Koe. Foto: Lidian van Megen

Familiewaarden als kompas

Het familiebedrijf bestaat sinds Amy vier maanden oud was Samen met haar broer Connor heeft ze nu de leiding. „Toen we gesprekken hadden voor de overname, hebben mijn broer en ik afgesproken dat de familieband altijd belangrijker is dan het bedrijf. De Bonte Koe is mooi, maar het leven is meer dan dat.’’ Hun rollen zijn duidelijk verdeeld: haar broer richt zich op productie en productontwikkeling, Amy op bedrijfsvoering. „Omdat we dezelfde waarden hebben, konden we in de piekperiodes op één lijn zitten.’’



Natuurlijk zijn er meningsverschillen, maar die lossen ze ook snel weer op. „We spreken ze altijd diezelfde dag nog uit.’’ Zo is er vanuit de fans van De Bonte Koe, of eigenlijk van de Dubai-reep, vraag naar de oude, oorspronkelijke vorm van de reep. Maar die mal zorgde juist voor veel meer productiefouten. „Ik wil dan zo snel mogelijk terug naar die oude mal en voldoen aan de klantvraag. Mijn broer kijkt meer vanuit productie, hij ziet de moeilijkheden en uitdagingen en vindt dat we moeten vernieuwen. We hebben geleerd dat het vooral belangrijk is dat we plezier hebben. Dagelijks checken we bij elkaar in om te kijken hoe het gaat.”

Professionaliseren met hulp van buitenaf

De plotselinge groei bracht interne uitdagingen en stress met zich mee. Daarom schakelde Amy een businesscoach in. „Ze gaf niet alleen advies, maar verdeelde verantwoordelijkheden en hielp ons een professioneel managementteam op te bouwen. We hadden een team waarmee we van alles deden. Ik moest het bedrijf ook serieus nemen en niet op zaterdag nog in de winkel gaan staan.”



Het mooie van het familiebedrijf is dat alle huidige managers ooit begonnen in een operationele rol of zelfs in de winkel. „Het is voor ons heel waardevol dat we mensen kunnen laten doorgroeien en meer verantwoordelijkheid kunnen geven.”

Innovatie en sociale media

Sociale media blijft een belangrijk kanaal om nieuwe klanten te bereiken voor Amy. Daarom heeft De Bonte Koe op doordeweekse dagen het ‘chocoladelab’ als testlocatie geopend. „We filmen nieuwe producten, kijken of ze tractie hebben, en verkopen ze dan in het weekend.’’ Zo combineert ze zichtbaarheid met productontwikkeling.



Maar afhankelijkheid van TikTok wil ze vermijden. „We namen een gezond bedrijf over met trouwe klanten van vóór sociale media. Het is belangrijk om ook hen naar nieuwe producten te trekken, zodat niet alles afhangt van één platform.’’

Advies aan andere ondernemers

De Bonte Koe heeft bij uitstek een product dat zich leent voor TikTok, maar hoe ga je nu viraal als je niet zo’n product hebt? „Ik dacht altijd dat je een ‘TikTok-able’ product moest hebben, maar dat hoeft niet. Mensen willen het verhaal achter het bedrijf zien en weten wat een ondernemer meemaakt. Je hoeft daarvoor als elektricien niet op je isolatiemateriaal te gaan kauwen of zo. Met je verhaal kun je heel ver komen.”

En dat succes van afgelopen jaar, zou Amy dat nog willen? „Ik heb liever 10 tot 15 procent groei per jaar dan hoe het afgelopen jaar was. Dan kun je ook echt leveren wat je belooft. Dan heb je ook niet zoveel stress als dat we afgelopen jaar hadden.” Maar Amy blijft zeker ambitieus. „We willen de toonaangevende ambachtelijke, duurzame chocolatier van Nederland zijn. In Duitsland zien we ook kansen.’’



En als morgen de vraag nog eens verdubbelt? „Dan zetten we weer een maximum per dag. We gaan niet alles beantwoorden – dat is een keuze waarmee we rust houden in het bedrijf.’’



