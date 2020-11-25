Bedrijfsleven kritisch over langere kerstvakantie

Het bedrijfsleven is kritisch over het mogelijk verlengen van de kerstvakantie als maatregel tegen de verspreiding van het coronavirus. Dit brengt werkende ouders in een lastig parket - en daarmee ook de bedrijven waar zij voor werken.

Lees verder onder de advertentie

Het Outbreak Management Team (OMT) heeft het kabinet deze week geadviseerd om te onderzoeken of scholen rond de feestdagen langer gesloten kunnen blijven. Scholen worden namelijk als brandhaarden gezien voor de verspreiding van het coronavirus.

In alle leeftijdscategorieën daalde afgelopen week het aantal besmettingen, maar bij middelbare scholieren (13-17 jaar) steeg dat juist, meldt Het Parool. Het OMT ziet dan ook een oplossing in het verlengen van de kerstvakantie. Nadeel voor ouders is dat zij thuis moeten blijven voor de kinderen. Extra buitenschoolse opvang zou voor eigen rekening komen.



Lees ook: Consument verkiest kerst massaal boven Sint

Lees verder onder de advertentie

Werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland waarschuwen dat werkende ouders in de verdrukking komen, omdat ze onder werktijd ook voor thuiszittende kinderen moeten zorgen. Dit zou een nieuwe tegenslag zijn voor het toch al zwaar getroffen bedrijfsleven.

'Scholieren massaal testen'

De organisaties zouden liever zien dat er naar alternatieven wordt gezocht om de scholen open te houden, zonder dat het aantal besmettingen hierdoor oploopt. Als voorbeeld noemt RTL Nieuws het idee om scholieren massaal te testen en op basis van zo'n screening te besluiten of een school wel of niet open kan. "Dit is beter voor het onderwijs van de kinderen, voor de ouders én voor de economie."

Sluiting van scholen betekent voor werkende ouders dat zij weer meer moeten gaan schipperen tussen werk en zorgtaken. Tijdens de eerste 'intelligente' lockdown in het voorjaar bleek dit voor veel ouders een zware last te zijn.