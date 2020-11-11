Dit is de videoboodschap van premier Rutte voor de horeca

Om het belang van aanvullende financiële steun, perspectief en een routekaart voor een heropening nogmaals te adresseren, initieerde Koninklijke Horeca Nederland (KHN) een gesprek met premier Rutte om dieper in te gaan op de uitzichtloze situatie waarin de horeca nu verkeert. Aansluitend volgde er deze videoboodschap van de premier:

KHN-voorzitter Robèr Willemsen: ,,Het gesprek met de minister-president was kritisch, maar constructief. Hij heeft aangegeven de situatie te erkennen en waardeert het enorm dat de branche zelf oplossingen aandraagt, bijv. het plan voor slimme maatregelen. Echter wordt het nu echt tijd dat er perspectief wordt geboden en dat er wordt doorgepakt richting een heropening van de horeca. Bovendien is door de verplichte sluiting, waarbij de horeca (zonder goede onderbouwing) opgeofferd lijkt te worden voor de volksgezondheid, het noodzakelijk dat de overheid de portemonnee trekt. Het kan niet zo zijn dat je de horeca voor 100 procent sluit en bijvoorbeeld maar de helft van de vasten lasten vergoed. Naast een verplichte sluiting, hoort dan ook een vergoeding van 100 procent te staan."

Duidelijkheid over Kerst

De minister-president heeft aangegeven dat hij zich realiseert dat horecaondernemers zelf al heel veel aan eigen spaargeld en tegoeden hebben ingelegd en dat hij de oproep van KHN voor extra steun dan ook begrijpt. Rutte erkent dat het slimme plan nodig is, ook gezien de behoefte van de samenleving aan het samenkomen in de horeca. Hij verwacht voor eind volgende week te kunnen laten weten of de horeca voor de kerst open kan.

Ook de komende week gaat KHN opnieuw in gesprek met het kabinet, Kamerleden, VNO-NCW en MKB-Nederland om te pleiten voor een solide steunpakket voor de horeca. Lees hier het volledige verslag, en de eisen van KHN, over het gesprek met premier Rutte.

