MKB-Nederland en Koninklijke Horeca Nederland reageren op de lockdown met de nieuwe coronamaatregelen, aangekondigd door het kabinet-Rutte. ‘Dit doet heel veel ondernemers heel veel pijn, temeer omdat ze zich zo hebben ingespannen om het in hun zaak goed te regelen'.

'Voor vele duizenden ondernemers eindigt het toch al slechte jaar 2020 ook nog met een volledige lockdown die tenminste tot ver in januari gaat duren. Daarom moeten op 19 januari maatregelen klaarstaan om het virus na de lockdown onder controle te houden terwijl het land weer meer opengaat, zoals het testen van scholieren'. Dat zeggen MKB-Nederland en VNO-NCW in reactie op de aankondiging van premier Rutte.



MKB-Nederland: 'Lockdown is een keihard gelag'

‘Dat na de horeca en andere sectoren nu ook de ‘niet-noodzakelijke’ detailhandel, contactberoepen, sportscholen en andere branches vlak voor kerst de deuren moeten sluiten, is een keihard gelag’, aldus de ondernemersorganisaties. ‘Dit doet heel veel ondernemers heel veel pijn, temeer omdat ze zich zo hebben ingespannen om het in hun zaak goed te regelen. Met deze lockdown is elke kans om het jaar nog enigszins positief af te sluiten, vervlogen. Winkeliers bijvoorbeeld blijven met grote voorraden zitten die vanwege hun trend- en seizoengevoeligheid waardeloos zijn geworden.’

NOW-loket tot 27 december open

In de voor veel sectoren traditioneel beste weken van het jaar komt er van de een op andere dag geen cent meer binnen, terwijl ondernemers die omzet van de laatste weken juist nodig hebben om in te kopen voor het nieuwe jaar. Daarom is het belangrijk dat ook voor deze ondernemers de steun van het kabinet bereikbaar is. Goed is in elk geval dat na overleg met het kabinet het NOW-loket niet vandaag dicht gaat, zoals was gepland, maar tot 27 december voor aanvragen open blijft. ‘En zoals de premier ook heeft gezegd, we houden met het kabinet goed in de gaten wat eventueel aanvullend nodig is om te voorkomen dat dit voor ondernemers de nekslag is.’



KHN: 'Dit is symboolpolitiek'

Opnieuw wordt de horeca geraakt. Dit keer zijn de hotels keihard aan de beurt. Symboolpolitiek, noemt Koninklijke Horeca Nederland het. 'KHN begrijpt dat het kabinet met strengere maatregelen moet ingrijpen, maar het gevaar zit in de kern niet in de horeca. De meeste besmettingen zijn te herleiden tot de privésfeer, werksituaties en scholen. De buiten proportionele maatregel om ook eet- en drinkgelegenheden in hotels te sluiten voor hotelgasten die overnachten zal dan ook geen effect sorteren', wordt in een reactie gemeld.



'Steunmaatregelen ontoereikend'

De huidige steunmaatregelen zijn ontoereikend, stelt KHN. Hotels (ook groepen) zijn vaak grote bedrijven met enorm hoge vaste lasten en een groot team van medewerkers. De TVL-subsidie is afhankelijk van de hoogte van de vaste lasten en het omzetverlies. Bedrijven met minder dan 250 medewerkers krijgen een subsidie voor hun vaste lasten, maar voor veel hotels – die zelf of als groep meer dan 250 medewerkers hebben – gaat deze vlieger niet op. Bovendien is de subsidie max 30.000 euro per bedrijf of groep, per maand, maar voor de meeste hotels of groepen dekt dit bij lange na de vaste kosten niet. Ook de extra ijskastvergoeding voor voorraad en aanpassingen zijn er niet voor de hotels.

Specifiek voor de hotellerie zijn de volgende drie punten cruciaal:

TVL moet ook toegankelijk worden voor bedrijven (of groepen) met meer dan 250 medewerkers.

De grens van maximaal 30.000 euro per bedrijf of groep, per maand, moet worden losgelaten.

Minister Wiebes gaf vorige week aan dat ondernemers in gesprek moeten gaan met hun verhuurders om in overleg tot huurverlaging te komen. Dat is natuurlijk een illusie. Verhuurders gaan dit niet vrijwillig doen, dus overheidsingrijpen met een verplichte risicodeling is onvermijdelijk, anders gaat dit niet gebeuren.



