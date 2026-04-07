Zo’n 60 procent van de cashewnoten komt uit Afrika, maar 90 procent reist eerst naar Azië voor verwerking. Freek Wessels (ex-Tony’s Chocolonely) doorbreekt deze ‘detour’ met Johnny Cashew: lokaal verwerken, eerlijker betalen én winst maken. Hiermee pakt hij een hardnekkig probleem in de voedselketen aan.

Ondernemer Freek Wessels houdt ervan om dingen tegen de stroom in te doen. Als voormalig cfo van Tony’s Chocolonely herkende hij in de notenwereld hetzelfde probleem: een keten die allesbehalve eerlijk en efficiënt is. Hij zag een kans het anders aan te pakken.



„Ik ben intrinsiek gemotiveerd om in de food een verduurzamingsslag te maken”, vertelt Freek in De Ondernemer Live. „In het notenschap lagen eigenlijk helemaal geen duurzame alternatieven. Het was niet echt een kleurrijk, uitgesproken merk dat me aansprak.”

Lokaal produceren in Tanzania is qua kostprijs vergelijkbaar met Azië, maar wij betalen de boeren een leefbaar loon Freek Wessels

Het probleem in de sector voelt vaak als een ver-van-mijn-bedshow: noten uit Tanzania of Ivoorkust worden eerst naar Azië verscheept omdat daar massaal is geïnvesteerd in fabrieken. „Die Aziatische producenten hebben een lock-in gecreëerd”, legt Freek uit. „Er is zo zwaar geïnvesteerd dat het voor hen niet loont om in het land van herkomst te verwerken.” Het resultaat: een omweg van duizenden kilometers.



Financieren handelsstroom heel gepuzzel

Johnny Cashew slaat die route over en produceert gewoon in Afrika zelf. Dat klinkt logisch, maar is financieel een harde noot om te kraken. „Het lokaal produceren in Tanzania is qua kostprijs vergelijkbaar met Azië, maar wij betalen de boeren een leefbaar loon. Dat maakt ons product in de supermarkt een stukje duurder.” Boeren krijgen een prijs waar ze van kunnen leven en fabrieksmedewerkers verdienen een fatsoenlijk loon. Daar zit ook het prijsverschil: niet in de productie, maar in wat er aan de boer wordt betaald.



Bovendien ligt de voorfinanciering wat zwaar op de maag. Waar Freek Wessels bij Tony’s met kant-en-klare producten werkte, betaalt hij nu al zodra de container de haven van Dar es Salaam verlaat. Pas 180 dagen later rekent de supermarkt af. „Hoe financier ik die hele handelsstroom? Dat is een puzzel.” Precies daarom is er nu nieuw geld nodig om door te kunnen groeien.

Onder andere Freek Wessels (links) en Roel van de Weijer (midden) van Johnny Cashew. Foto: eigen beeld.

De lessen van Tony’s Chocolonely

Freek kopieert niet blindelings het handboek van Tony’s, maar de lessen die hij daar leerde zijn nu goud waard. „Als je een duurzaam merk in de markt wil zetten, moet je geen binnenbokkertje gaan lopen. Je moet kwaliteit leveren op het product, de verpakking en de marketing. Een consument wil gewoon een lekker product dat er goed uitziet; daarna pas kun je ze verleiden met je impactverhaal.”



Die aanpak werkt. De omzet moet in 2026 uitkomen op 4 miljoen euro, gedreven door een jaarlijkse groei van 30 tot 40 procent. Toch staan er onder de streep nog rode cijfers; het laatste boekjaar werd afgesloten met een verlies van 7 ton. „We hebben de afgelopen jaren gewoon heel veel geïnvesteerd. In die 7 ton verlies zit productontwikkeling, daar zit marketing in”, verklaart de ondernemer.

Lidl, Jumbo en Albert Heijn

Die groei zie je inmiddels terug in het schap. Johnny Cashew ligt bij grootmachten als Albert Heijn, Jumbo en Lidl. Van de circa 1.200 AH-winkels vullen de cashews inmiddels de schappen van zo’n 700 filialen. Ook internationaal krijgt het merk voet aan de grond bij het Duitse REWE en het Britse Waitrose.



Om sneller volume te draaien, maakt Johnny Cashew ook voor huismerken. Freek ziet de toekomst zonnig in: „Het volume groeit met 30 tot 40 procent per jaar. De volle potentie van die deal is ongeveer 5 miljoen omzet.”

Wat begon als principekwestie, is inmiddels een winstgevende handelsstroom geworden Freek Wessels

Om zwarte cijfers te kunnen schrijven, benut het bedrijf de hele oogst. Gebroken noten worden niet weggegooid, maar verwerkt in vegan kaas, ijs of pesto. „Dat begon als principekwestie, maar inmiddels is dat een winstgevende handelsstroom geworden”, aldus Freek. Zo gaat er zo min mogelijk verloren in de keten.



Toch staat het bedrijf nog in de investeringsfase. Om die groeifase te overbruggen en de voorfinanciering van de keten op te vangen, haalt Johnny Cashew nu geld op via investeringsplatform Broccoli. Die campagne levert niet alleen geld op, maar moet ook nieuwe klanten en ambassadeurs aan het merk binden.



Rainforest Alliance-gecertificeerde noten

Dat kapitaal zorgt ervoor dat de verkoop per winkel omhooggaat. Het doel: in 2027 quitte draaien en daarna doorgroeien naar een winst van circa 1,6 miljoen euro in 2030. Verder zit de groei in meer verkooppunten en uitbreiding over de grens. Daarbij wordt ook gekeken naar de efficiëntie: „We kijken naar ‘one roof processing’, zodat we minder losse schakels in de keten hebben en efficiënter kunnen werken.”



Freek mikt hoog, maar blijft realistisch. Om de volumedeal met Lidl te doen slagen, beweegt hij mee met de markt door naast Fairtrade ook Rainforest Alliance-gecertificeerde noten aan te bieden. Hoewel Rainforest Alliance minder op inkomen en meer op natuur focust, is het een bewuste keuze om relevant te blijven voor grote retailers.



„Een duurzaam bedrijf kan alleen duurzaam zijn als je blijft staan. Je moet pragmatisch meebewegen met de realiteit van de markt.” Volgens Freek helpt strengere Europese regelgeving juist mee: bedrijven moeten steeds beter laten zien waar hun producten vandaan komen.

